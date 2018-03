Τόνι Σερβίλο και Ζαν Ρενό στο "Κορίτσι στην ομίχλη" που άρχισε να παίζεται στην Αθήνα

Ένα αστυνομικό φιλμ μυστηρίου «Το Κορίτσι στην ομίχλη – The Girl in the fog», διάρκειας 128 λεπτών, Ιταλικής παραγωγής σε σενάριο - σκηνοθεσία: Donato Carrisi, με τους Toni Servillo του βραβευμένου με Όσκαρ «Grande Belezza» και τους Alessio Boni, Jean Reno, βγήκε στις Αθηναικές αίθουσες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.

Περίληψη:

Βασισμένη στο πολυμεταφρασμένο ομώνυμο βιβλίο, η ταινία ακολουθεί την εξαφάνιση μιας 16χρονης κοπέλας της Άννα Λου από ένα μικρό χωριό στις Ιταλικές Άλπεις. Ο αινιγματικός αστυνομικός ερευνητής Βόγκελ καλείται να εξιχνιάσει το μυστήριο και σύντομα συνειδητοποιεί ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό. Δουλεύοντάς με εχθρό τον χρόνο και έχοντας να αντιμετωπίσει τα ξέφρενα Media o Βόγκελ πρέπει να χρησιμοποιήσει ανορθόδοξες μεθόδους για να αποκαλύψει την αλήθεια, σε μία πόλη που τα κίνητρα είναι δυσδιάκριτα, τα γεγονότα διαστρεβλώνονται και όλοι είναι πιθανοί ύποπτοι.

Τα βιβλία του Donato Carrisi έχουν πουλήσει πάνω από 3 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως με το (La Ragazza nella Nebbia – The Girl in the fog) να έχει «κυκλοφορήσει» σε 26 χώρες (πάνω από 1 εκατ. αντίτυπα), ενώ χαρακτηρίστηκε ως το αστυνομικό βιβλίο του μήνα Νοεμβρίου 2017 από τις Sunday Times.

O Carissi με το «The Girl in the fog» έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.

Η ταινία είχε υποψηφιότητα για το βραβείο David di Donatello για το καλύτερο σενάριο και ο Καρίσι έλαβε το βραβείο Νταβίντ ντι Ντονατέλο καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη.

Το φιλμ μπορεί να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.