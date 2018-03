ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 29/3 ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΚΑΝΝΕΣ ΘΡΙΛΕΡ "ΔΕΝ ΗΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΕΔΩ"

Mία σινεφίλ δημιουργία, το «Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ – You Were never really here» σε σκηνοθεσία της Λιν Ράμσει, φέρνει η 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη, στην Πάτρα από την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.

Οι ώρες προβολής είναι καθημερινά έως και την Μ. Τετάρτη 4/2, 19:30 & 21:30.

Πρόκειται για ένα κοινωνικό θρίλερ παραγωγής 2017 και διάρκειας 90 λεπτών που ξεχώρισε στο περσινό 70ο Φεστιβάλ των Κανών κατακτώντας το Βραβείο σεναρίου (εξ’ ημισείας με την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου) και καλύτερου ανδρικού ρόλου για τον Χοακίν Φίνιξ.

Είναι μία aγγλογαλλική συμπαραγωγή και εκτός του Γιόακιν Φίνιξ, παίζουν οι Εκατερίνα Σαμσόνοφ, Αλεσάντο Νιβόλα και Τζούντιθ Ρόμπερτς.

Περίληψη

Ο Τζο είναι ένας ψυχολογικά τραυματισμένος βετεράνος, ο οποίος δουλεύει πλέον ως ανορθόδοξος ντετέκτιβ που δεν διστάζει να φτάσει στα άκρα. Έτσι, όταν η ανήλικη κόρη ενός πολιτικού εξαφανίζεται, εκείνος αναλαμβάνει να την εντοπίσει και να τη φέρει πίσω. Το «Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ», στο 4ήμερο της πρεμιέρας του, (22-25 Μαρτίου 2018) τα πήγε καλά, κόβοντας σε 13 αίθουσες στην Αθήνα (15 πανελλαδικά), κοντά στα 6.700 εισιτήρια.

Διανομή από την Seven Films.

Όπως έγραψε το flix.gr, το «Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ» είναι η ταινία που «έσωσε» τη Λιν Ράμσεϊ μετά τη μεγάλη περιπέτεια του «Η Τζέιν Πήρε το Οπλο της» και που κλείστηκε για να συμμετάσχει στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 70ού Φεστιβάλ Καννών τόσο εσπευσμένα, ώστε στην 1η του παγκόσμια προβολή να μην έχει ακόμη ούτε τίτλους τέλους. Πρόκειται για τη μεγάλη επιστροφή της Ράμσει, έξι χρόνια μετά το «Πρέπει να Μιλήσουμε για τον Κέβιν» που είχε κάνει αίσθηση και είχαμε δει στην Πάτρα από την Κινηματογραφική λέσχη.

