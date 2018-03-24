Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 25 Μαρτίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠ. ΜΑΡΚΕΤΟ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-3-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΝΔΗΛΑΣ (ΠΕΤΡΩΤΟ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΑΜΠΡΟΣ & ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ,
ΑΚΡΙΒΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ,ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΘΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ χηρα ΠΑΝ. ΜΑΡΚΕΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
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