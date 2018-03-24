Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 25 Μαρτίου

Κοινωνία

Κηδείες


Μοιραστείτε το άρθρο:


Διαβάστε επίσης
Σάλος για τον έρωτα δεσπότη με τρανσέξουαλ – Εβγαλε ανακοίνωση η Ιερά ΣύνοδοςΚαμία σχέση με την Εκκλησία της Ελλάδος ο ρασοφόρος
Σάλος για τον έρωτα δεσπότη με τρανσέξουαλ – Εβγαλε ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος
Πάτρα: Τελευταίο αντίο στον Νώντα Μακρή -Μεγάλη θλίψη για τον χαμό του - ΦΩΤΟΑπό τον Ιερό Ναό Παντανάσσης η κηδεία
Πάτρα: Τελευταίο αντίο στον Νώντα Μακρή -Μεγάλη θλίψη για τον χαμό του - ΦΩΤΟ
Μικρό «τέρας» στο Καπελέτο – Το άγνωστο ζώο που αναστάτωσε τους κατοίκουςΤο «τέρας» όπως αποδείχθηκε λίγη ώρα αργότερα ήταν μια μικρής ηλικίας Βίδρα
Μικρό «τέρας» στο Καπελέτο – Το άγνωστο ζώο που αναστάτωσε τους κατοίκους
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 25 Μαρτίου Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠ. ΜΑΡΚΕΤΟ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-3-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΝΔΗΛΑΣ (ΠΕΤΡΩΤΟ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΑΜΠΡΟΣ & ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ,

ΑΚΡΙΒΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ,ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΘΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ χηρα ΠΑΝ. ΜΑΡΚΕΤΟΥ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 24/03/2018 14:42

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/480729

thebest.gr © 2018

Διαβάστε επίσης
Πάτρα: Παρακολουθούσε τις φοιτήτριες της Εστίας του Πανεπιστημίου ενώ έκαναν μπάνιο και τον... "πλάκωσαν στο ξύλο"Το περιστατικό συνέβη πριν 10 μέρες περίπου
Πάτρα: Παρακολουθούσε τις φοιτήτριες της Εστίας του Πανεπιστημίου ενώ έκαναν μπάνιο και τον... "πλάκωσαν στο ξύλο"
Δήμος Πατρέων: Δωρεάν οι πολιτικοί γάμοι, δωρεάν και χώροι για δεξιώσεις!Το θέμα θα συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη
Δήμος Πατρέων: Δωρεάν οι πολιτικοί γάμοι, δωρεάν και χώροι για δεξιώσεις!

Αθλητισμός
Η Ακαδημία των σπορ υποδέχεται τον πρωτοπόρο ΑΟ ΝηρεύςΓια την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών χάντμπολ
Η Ακαδημία των σπορ υποδέχεται τον πρωτοπόρο ΑΟ Νηρεύς
Culture
Στην εκδήλωση ‘’Με το βλέμμα των άκρων’’ το θεατρικό εργαστήρι της ΠολυφωνικήςΔείτε ΦΩΤΟ
Στην εκδήλωση ‘’Με το βλέμμα των άκρων’’ το θεατρικό εργαστήρι της Πολυφωνικής


Κοινωνία
Πολιτική
Μέχρι αρχές Μαΐου οι προτάσεις για έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 Από τους φορείς του δημοσίου
Μέχρι αρχές Μαΐου οι προτάσεις για έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018
Life&the City
Πάτρα: Μυσταγωγία στην Αγγλικανική εκκλησία - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟΥπό το φως των κεριών και των μελωδιών της Cantelena!
Πάτρα: Μυσταγωγία στην Αγγλικανική εκκλησία - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Αγορά
Το Πασχαλινό Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων της Πάτρας - Τι θα γίνει την Κυριακή των ΒαΐωνΗ λειτουργια της αγοράς τη Μεγάλη Εβδομάδα
Το Πασχαλινό Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων της Πάτρας - Τι θα γίνει την Κυριακή των Βαΐων
Κόσμος
Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην Αλεξάνδρεια- BINTEOΝεκρός ένας αστυνομικός
Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην Αλεξάνδρεια- BINTEO



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σάλος για τον έρωτα δεσπότη με τρανσέξουαλ – Εβγαλε ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος Σάλος για τον έρωτα δεσπότη με τρανσέξουαλ – Εβγαλε ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος
Βαγγέλης Λιόλιος: Ο παιδίατρος του καφέ και του τρίποντου Βαγγέλης Λιόλιος: Ο παιδίατρος του καφέ και του τρίποντου
Τι λέει για τη διαθήκη του Στάθη Ψάλτη η κόρη του Τι λέει για τη διαθήκη του Στάθη Ψάλτη η κόρη του
Πάτρα: Τελευταίο αντίο στον Νώντα Μακρή -Μεγάλη θλίψη για τον χαμό του - ΦΩΤΟ Πάτρα: Τελευταίο αντίο στον Νώντα Μακρή -Μεγάλη θλίψη για τον χαμό του - ΦΩΤΟ
Αυτός ο έρωτας κρατάει χρόνια- ΔΕΙΤΕ τον Στ. Ληναίο και την Έλλη Φωτίου από πρόσφατη έξοδό τους Αυτός ο έρωτας κρατάει χρόνια- ΔΕΙΤΕ τον Στ. Ληναίο και την Έλλη Φωτίου από πρόσφατη έξοδό τους
Μικρό «τέρας» στο Καπελέτο – Το άγνωστο ζώο που αναστάτωσε τους κατοίκους Μικρό «τέρας» στο Καπελέτο – Το άγνωστο ζώο που αναστάτωσε τους κατοίκους
Πάτρα: Παρακολουθούσε τις φοιτήτριες της Εστίας του Πανεπιστημίου ενώ έκαναν μπάνιο και τον... "πλάκωσαν στο ξύλο" Πάτρα: Παρακολουθούσε τις φοιτήτριες της Εστίας του Πανεπιστημίου ενώ έκαναν μπάνιο και τον... "πλάκωσαν στο ξύλο"
Δήμος Πατρέων: Δωρεάν οι πολιτικοί γάμοι, δωρεάν και χώροι για δεξιώσεις! Δήμος Πατρέων: Δωρεάν οι πολιτικοί γάμοι, δωρεάν και χώροι για δεξιώσεις!
Απίστευτο κι όμως αληθινό: Αδέσποτη σκυλίτσα βρήκε πορτοφόλι στο Νοσοκομείο Ρίου και το παρέδωσε στους φύλακες!!! Απίστευτο κι όμως αληθινό: Αδέσποτη σκυλίτσα βρήκε πορτοφόλι στο Νοσοκομείο Ρίου και το παρέδωσε στους φύλακες!!!
Η εκπληκτική χορευτική αιώρηση της Κατερίνας Σολδάτου στη Γέφυρα - Κάνει το γύρο του κόσμου και παρουσιάζεται επισήμως την Κυριακή-ΒΙΝΤΕΟ Η εκπληκτική χορευτική αιώρηση της Κατερίνας Σολδάτου στη Γέφυρα - Κάνει το γύρο του κόσμου και παρουσιάζεται επισήμως την Κυριακή-ΒΙΝΤΕΟ