Το 2ο Αφιέρωμα «50/50 Ισότητα και στον κινηματογράφο» ξεκινά στις 30 Μαρτίου, στην Αθήνα

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το WIFT GR - Women in Film and Television Greece, παρουσιάζουν, για 2η συνεχή χρονιά, το αφιέρωμα "50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο" από τις 30 Μαρτίου έως και την 1η Απριλίου 2018 (Παρασκευή έως Κυριακή), στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48, μετρό Κεραμεικός) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Γιατί οι γυναίκες δεν λάμπουν μόνο μπροστά, αλλά και πίσω από την κάμερα, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου

Το φετινό αφιέρωμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Γυναικείων Ταινιών «Elles Τournent» και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Γέφυρες», με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας και του Μορφωτικού Κέντρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Mαρτίου με το γαλλικό πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ «Και η Γυναίκα Έπλασε το Χόλιγουντ - Et La Femme Créa Hollywood» των Τζούλια και Κλάρα Κούπερμπεργκ, το οποίο προβλήθηκε στις Κάννες. Η ταινία μιλά για τη δεκαετία του 1920, όταν το Χόλιγουντ πραγματικά ανήκε στις γυναίκες, οι οποίες κατείχαν πόστα σκηνοθέτη, παραγωγού, και σεναριογράφου.

Παρουσιάζει τις αφανείς, ξεχασμένες σήμερα, πρωτεργάτριες του Χόλιγουντ: από την Άλις Γκάι που σκηνοθέτησε την πρώτη ομιλούσα ταινία μέχρι την Λόις Βέμπερ, που μας έδωσε το πρώτο έγχρωμο φιλμ και από την σεναριογράφο (και συνεργάτιδα της σταρ Μαίρη Πίκφορντ) Φράνσις Μάριον που κέρδισε δύο Όσκαρ, μέχρι την Ντόροθι Άρζνερ, σκηνοθέτιδα με μεγάλη επιρροή στο Χόλιγουντ. «Πώς και γιατί οι γυναίκες έχασαν τον ρόλο τους στο Χόλιγουντ;», είναι ένα από τα ερωτήματα που απαντιούνται στην ταινία.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Φωτεινή Κούβελα θα απευθύνει χαιρετισμό κατά την έναρξη του αφιερώματος.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα την παρουσία των γυναικών στον οπτικοακουστικό τομέα.

Η βραδιά θα κλείσει με τη βραβευμένη με BAFTA (2018) ταινία «Δεν είμαι μάγισσα - Ι am not a witch» της Ρουνγκάνο Νιόνι (Βρετανίδα σκηνοθέτιδα με Αφρικανική καταγωγή), με ηρωίδα την Aφρικανή 9χρονη Σούλα, η οποία μετά από ένα ασήμαντο περιστατικό στο αφρικανικό χωριό που ζει, καταδικάζεται για μαγεία και περιορίζεται σε ένα στρατόπεδο μαγισσών. Εκεί την απειλούν πως αν επιχειρήσει να δραπετεύσει θα μεταμορφωθεί σε κατσίκα.

Το Σάββατο 31/3, παρουσία της Πολωνής σκηνοθέτιδας Μαρία Σαντόφσκα (Maria Sadowska) θα προβληθεί η ταινία «Η τέχνη της αγάπης: Η ιστορία της Μιχαλίνα Βισλότσκα - The art of loving: The story of Michalina Wislocka». Πρόκειται για την ιστορία της αντισυμβατικής Πολωνής σεξολόγου Μιχαλίνα Βισλότσκα, η οποία, στην προσπάθειά της να εκδώσει το βιβλίο της «The art of loving», καταδικάστηκε από την Καθολική Εκκλησία και ήρθε αντιμέτωπη με την κυβερνητική λογοκρισία.

Η τραγουδίστρια και σκηνοθέτιδα Μαρία Σαντόφσκα, ποπ σταρ στην Πολωνία σήμερα, μετά το τέλος της προβολής, θα συνομιλήσει με το κοινό. Το Q&A θα συντονίσει η Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Στην παρουσίαση της ταινίας «Αναζητώντας εμένα - Wander about me», στην οποία πρωταγωνιστεί, θα παρευρεθεί την Κυριακή και η Ιρανή ηθοποιός Μεχραβέ Σαριφινιά (Mehrave Sharifinia). Το φιλμ εστιάζει στο «καυτό» θέμα της τεκνοθεσίας από μια ανύπαντρη γυναίκα (η τριαντάχρονη ηρωίδα επιθυμεί να υιοθετήσει παιδί, αλλά δεν επιθυμεί να παντρευτεί).

Το θέμα της τεκνοθεσίας εκτός γάμου θα συζητηθεί και στο πάνελ που θα ακολουθήσει.

Το αφιέρωμα oλοκληρώνουν τρεις (3) ελληνικές ταινίες:

 Στο νέο ντοκιμαντέρ της «Φαουέγια», η Μύρνα Τσάπα παρακολουθεί μία γυναίκα από την Αίγυπτο, η οποία ζει στην Αθήνα μαζεύοντας αντικείμενα από τα σκουπίδια.

 Στην παλαιότερη μικρού μήκους ταινία της «Άδεια», η Εύα Στεφανή σκιαγραφεί το πορτρέτο της Ασιέ, τσιγγάνικης καταγωγής, από το Δροσερό Ξάνθης, η οποία εκτίει την ποινή της στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τη δίχρονη κόρη της.

 Στην πρώτη ταινία μεγάλου μήκους της Μάρσας Μακρή «Ιερόσυλοι», μία γυναίκα και ένας κατάκοιτος άντρας, απομονωμένοι στο διαμέρισμά τους, μοιράζονται μία ζωή διόλου ειδυλλιακή, μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας.

Αφορμή για τη φετινή διοργάνωση αποτελεί η συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της μη ισόρροπης συμμετοχής των δύο φύλων στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των αρμόδιων υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης η Σύσταση για την Ισότητα των Φύλων στον Οπτικοακουστικό Τομέα {RecommendationCM/Rec(2017)9} με στόχο τον περιορισμό της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία (σινεμά, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδι).

Πρόκειται για την πρώτη Σύσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αναγνωρίζει τις παθογένειες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, από την οπτική του φύλου. Προτείνονται πολιτικές, οι οποίες θα προωθούν την ισότητα των δύο φύλων, όπως: μέριμνα για ισότιμη χρηματοδότηση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, ισόρροπη συμμετοχή σε επιτροπές, ΔΣ, κέντρα λήψης αποφάσεων του οπτικοακουστικού τομέα, συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση αριθμητικών δεδομένων, υποστήριξη της σχετικής ακαδημαϊκής έρευνας, πρόληψη και αντιμετώπιση των κρουσμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης και επανεξέταση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από κάθε προβολή θα προβάλλονται τα σποτ με θέμα τη σεξουαλική παρενόχληση που σκηνοθέτησε η Όλγα Μαλέα, σε συνεργασία με μέλη του WIFT GR, για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Iσότητας των Φύλων.

