Πρεμιέρα θα κάνει στο 19ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου το φιλμ «Μια Νέα Γυναίκα/Jeune Femme»

Η ταινία «Μια Νέα Γυναίκα/Jeune Femme» τιμημένη με την Χρυσή Κάμερα του Φεστιβάλ Καννών, αναμένεται να κάνει την ελληνική της πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό πρόγραμμα του 19ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, το οποίο ήδη ξεκίνησε, την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στις 22.00 στον κινηματογράφο Δαναός, στην Λ. Κηφισίας και Πανόρμου, στην Αθήνα.

H ταινία θα βγει στις αίθουσες σε διανομή της εταιρείας One from the Heart. Πρόκειται για το βραβευμένο ντεμπούτο της Λεονόρ Σεράιγ (Leonor Serraille), που είχε κάνει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Καννών στο επίσημο τμήμα Un Certain Regard – Ένα Κάποιο Βλέμμα και βραβεύθηκε με τη Χρυσή Κάμερα για την καλύτερη πρώτη ταινία ανάμεσα σε όλα τα τμήματα του Φεστιβάλ.

Στη συνέχεια προβλήθηκε, ανάμεσα σε άλλα, στα Φεστιβάλ Λονδίνου, Κάρλοβι Βάρι, Βιέννης, Αμβούργου, Μπουσάν στη Ν.Κορέα, Σαράγεβο, αλλά και στη Στοκχόλμη όπου κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η χαρισματική Λετίσια Ντος (Laetitia Dosch) βραβεύθηκε πρόσφατα με το Βραβείο Λυμιέρ (οι γαλλικές Χρυσές Σφαίρες) για την ερμηνεία της.

Πρόκειται για μια γυναικεία ταινία στην κυριολεξία αφού όλο το συνεργείο απαρτίζεται από γυναίκες επαγγελματίες, όπως η διευθύντρια φωτογραφίας, η μουσικοσυνθέτης, η μοντέζ, η παραγωγός, οι σχεδιάστριες ήχου, καθώς και η σκηνογράφος, όπως τονίζει το δελτίο Τύπου.

Απογοητευμένη ερωτικά, χωρίς χρήματα, με παρέα μόνο μια γάτα και τις φιλικές πόρτες να κλείνουν η μία μετά την άλλη, η νεαρή Πόλα επιστρέφει στο Παρίσι μετά από μεγάλη απουσία. Τυχαίες και μη συναντήσεις θα τη φέρουν σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους, κυρίως όμως με τις πραγματικές επιθυμίες και τα όνειρά της σε μια ατίθαση, επίμονη προσπάθεια να ξαναστήσει τη ζωή της με τους ολότελα δικούς της όρους.

Η πρωτοεμφανιζόμενη Λεονόρ Σεράιγ, φέρνοντας στο μυαλό τη φρεσκάδα της νουβέλ βαγκ, αλλά με ένα προσωπικό, δικό της μοντέρνο τρόπο, σκιαγραφεί μοναδικά όχι απλά ένα ξεχωριστό, περίπλοκο πορτρέτο γυναικείας χειραφέτησης, αλλά μαζί μιας ολόκληρης συχνά αθέατης γενιάς που πασχίζει να ανακαλύψει την ταυτότητα και τα όνειρά της σε μια απρόσωπη, σχεδόν εχθρική μεγαλούπολη. Η Λετίσια Ντος, εύθραυστη όσο και κωμική, πέφτει, χτυπά, τσαλακώνεται αλλά πάντα σηκώνεται, λάμποντας σε έναν αξέχαστο ρόλο που θα μείνει κλασσικός στο σινεμά και ήδη θεωρείται μια από τις πλέον υποσχόμενες νέες ηθοποιούς στη Γαλλία.

Σημείωμα της σκηνοθέτιδας Λεονόρ Σεράιγ:

«Η ιδέα για την ταινία μου ήρθε γιατί ήθελα να σκιαγραφήσω το πορτρέτο ενός πολύ συγκεκριμένου γυναικείου χαρακτήρα που έρχεται αντιμέτωπος με τη μοναξιά της μεγάλης πόλης, κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα. Στην καθημερινότητά μου, με προσελκύουν άνθρωποι με δυνατές προσωπικότητες και με αντιφάσεις. Μας εκπλήσσουν και μας ξεβολεύουν, γιατί ακόμα κι αν δεν είναι πολύ εύκολοι, είναι γεμάτοι ζωή και στοργικότητα. Συμπαθώ πολύ τους ανθρώπους με αυτές τις δυνατές αλλά ταυτόχρονα εύθραυστες προσωπικότητες, που συχνά προδίδονται από τα προτερήματά τους και υπερισχύουν τα προφανή ελαττώματά τους.

Ήθελα να χειριστώ το θέμα της αγάπης σαν μια δίψα που πρέπει να σβήσει, σαν ένα πηγάδι που πρέπει να γεμίσει, ένα «όλα ή τίποτα». Ανάμεσα σε αυτό το «όλα ή τίποτα» περιπλανιούνται η ελπίδα, η τάση για ζωή στα άκρα, οι αποτυχίες και οι καταστροφές».

Έγραψαν για την ταινία:

«Μια νέα γυναίκα προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της μετά το τέλος μιας δεκάχρονης σχέσης στο εύστοχα παρατηρητικό ντεμπούτο της Γαλλίδας Λεονόρ Σεράιγ. Στο τελευταίο πλάνο της ταινίας, μια εύθραυστη κι όμως ταυτόχρονα άθραυστη γυναίκα κοιτάζει την κάμερα με τα δύο της μάτια διαφορετικού χρώματος το καθένα. Δεν συναντάμε συχνά τόσο έντονα βλέμματα και το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για το χαρακτήρα της πρωταγωνίστριας.

Είναι μία στο εκατομμύριο όσον αφορά στις ταινίες τουλάχιστον: ένας ατίθασος, ολοκληρωμένος νέος γυναικείος χαρακτήρας που ξαφνικά βρίσκεται αναγκαστικά εκτός των ανέσεων μιας σίγουρης σχέσης και πρέπει να παλέψει για να επιβιώσει στους δρόμους του Παρισιού. […] Αλλά όπως τραγουδούσε και ο Σινάτρα για τη Νέα Υόρκη, αν τα καταφέρει εδώ, θα τα καταφέρει παντού – και αυτό το βλέμμα αντικρίζουμε πίσω από αυτά τα παράταιρα μάτια στο τελευταίο πλάνο της ταινίας». Variety

«Η ατρόμητη, δυναμική ερμηνεία της Λετίσια Ντος βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε σκηνής της ταινίας». Screen

«Αυτή η ανάλαφρη ταινία χαρακτήρων είναι μια γιορτή ενός ελεύθερου πνεύματος που δεν της λείπουν βέβαια και οι πιο σκοτεινές πλευρές της ζωής». Hollywood Reporter

«Μια εντυπωσιακή έναρξη. Όχι μόνο η ηρωίδα της ταινίας, και η Λετίσια Ντος που την ενσαρκώνει, μπαίνει στην οθόνη σαν θύελλα στην εναρκτήρια σεκάνς, αλλά το ίδιο κάνει και η σεναριογράφος – σκηνοθέτης Λεονόρ Σεράιγ. Η Παρισινή της κωμωδία είναι στιβαρή με μια ένταση που βλέπουμε σπάνια σε ντεμπούτα και έρχεται την κατάλληλη στιγμή όπου η γυναικεία χειραφέτηση είναι στο επίκεντρο του δημόσιου λόγου. Η Ντος είναι τόσο χαρισματική όσο και η Γκέργουικ στο Φράνσις Χα, άλλη μια ταινία όπου η ηρωίδα είναι στην οθόνη σε κάθε πλάνο.

Βλέποντας τη ξανά όμως, διαμόρφωσα την άποψη ότι η ταινία Μια Νέα Γυναίκα είναι πολύ πιο σπουδαία, λιγότερο κωμωδία και περισσότερο μια αυθεντική απεικόνιση μιας γυναικείας εμπειρίας που σε κάνει να γελάς μέσα από άβολες καταστάσεις που κάποτε αγγίζουν την απελπισία. Η ταινία Μια Νέα Γυναίκα είναι μία από αυτές τις αναπάντεχες ανακαλύψεις που προσεύχεσαι να συναντάς συχνά». Jonathan Romney, Film Comment

«Ένα θριαμβευτικό ντεμπούτο που επισκίασε πολλούς από τους μεγάλους τίτλους του Διαγωνιστικό προγράμματος των Καννών, χάρη στο αμετανόητο πείσμα, το πρωτότυπο χιούμορ και την μοναδική ερμηνεία της Λετίσια Ντος». The Playlist

«Η φετινή Χρυσή Κάμερα είναι εκπληκτική». Première

«Η Λετίσια Ντος είναι φανταστική». Télérama

«Κάννες 2017: Επιτέλους μια ταινία που αγαπήσαμε!» Le Figaro.