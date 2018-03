Στις 29 Μαρτίου κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Σκοτεινός Ποταμός"

Tην Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της StraDa Films, η ταινία «Σκοτεινός Ποταμός -Dark River» με την Ruth Wilson και τους Sean Bean & Mark Stanley.

Σύνοψη:

Η Άλις επιστρέφει στη γενέτειρά της, μετά τον θάνατο του πατέρα της, για πρώτη φορά μετά από δεκαπέντε χρόνια. Εκεί, θα έρθει αντιμέτωπη με έναν αδερφό της, τον οποίο μετά βίας αναγνωρίζει. Κουρασμένος από τις προσπάθειες χρόνων να διατηρήσει το οικογενειακό αγρόκτημα, είναι πλέον αποφασισμένος να το πουλήσει, προς μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση της αδερφής του. Η διαφωνία τους θα φέρει στην επιφάνεια τραυματικές μνήμες για την Άλις, οι οποίες ήταν αδρανείς για χρόνια. Θα καταφέρουν τα αδέρφια να προχωρήσουν μπροστά ή τα γεγονότα του παρελθόντος θα στοιχειώνουν για πάντα το μέλλον τους;

Πρόκειται για τη νέα ταινία της Clio Barnard, μετά τον «Εγωιστή Γίγαντα - The Selfish Giant» που είχε γυριστεί στην περιοχή του Γιορκσάιρ της Αγγλίας.

Είναι μια δυνατή δημιουργία που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές όπου και αν προβλήθηκε, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Ο τίτλος προέρχεται από το φημισμένο ποίημα του Ted Hughes. Dark River:

“Any moment now, a last kick

And the dark river will fold it away”

Ο σκοτεινός ποταμός είναι ένας τόπος κάθαρσης και λύτρωσης. Το μέρος όπου έρχεσαι σε ειρήνη με το παρελθόν σου.

Με κυρίαρχο μοτίβο τη νέα εκτέλεση μιας παραδοσιακής φολκ παιδικής μελωδίας, «My Father Gave me An Acre of Land», που ερμηνεύει «ανατριχιαστικά» η PJ Harvey, η ταινία είναι εμπνευσμένη από το συγκλονιστικό best-seller μυθιστόρημα της Rose Tremain «Trespass». Η Clio Barnard του «Εγωιστή Γίγαντα - The Selfish Giant» που είχε συγκλονίσει το 2013 όταν έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, «διαβάζει» το έργο σαν ένα παραλληλισμό της Γης και του γυναικείου σώματος.

Στο πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε την Ruth Wilson. «Ήταν μεγάλο στοίχημα για μένα. Ο ρόλος μιας δυναμικής γυναίκας σε ένα αντρικό περιβάλλον που κουβαλά τα δικά της φαντάσματα είναι ρόλος ζωής», ανέφερε η ίδια.

Ο γνωστός Βρετανός ηθοποιός Sean Bean στον ρόλο του πατέρα ήταν μια επιλογή-μονόδρομος. «Είναι από τους λίγους ηθοποιούς που μπορούν να σου δώσουν τόσο πολλά μέσα από ελάχιστα», ανέφερε η Clio Barnard.

Όσο για τον Mark Stanley που υποδύεται τον αδελφό, κέρδισε κυριολεκτικά τον ρόλο μέσα από μια δυνατή οντισιόν. «Στην οντισιόν ήταν εκείνος ο Joe πέρα από κάθε αμφιβολία και η χημεία του με την Wilson ήταν τέτοια που δε μου άφησε επιλογή» πρόσθεσε η σκηνοθέτιδα.

Είπαν για την ταινία

«Η Ruth Wilson θα σου σκίσει την καρδιά» The List

«Mία από τις καλύτερες βρετανικές ταινίες της χρονιάς» Heyguys

«H καλύτερη ερμηνεία της καριέρας της Ruth Wilson» Screen International

«Δε γίνεται καλύτερο» Variety

«Tέλεια η Ruth Wilson» Cinevue

Συντελεστές

RUTH WILSON – Alice Bell

Η δύο φορές βραβευμένη με Βραβείο Olivier αλλά και Χρυσή Σφαίρα, Ruth Wilson έχει γίνει γνωστή για τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους της Alison στο The Affair και της Alice στο Luther, αλλά και την πλούσια θεατρική της δράση σε λονδρέζικες σκηνές. Στη φιλμογραφία της ξεχωρίζουν οι ταινίες Saving Mr. Banks, The Lone Ranger, Locke και Anna Karenina.

MORGAN STANLEY – JOE BELL

To 2016 ήταν η χρονιά του Mark Stanley. Πέρα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Σκοτεινός Ποταμός / Dark River παίζει και στην καινούρια ταινία του Steven Spielberg, «Ready Player One» που επίσης βγαίνει 29 Μαρτίου στην Ελλάδα και την παραγωγή της Alicia Vikander, «Euphoria». O Mark Stanley έχει γίνει ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά – θρύλο «Game of Thrones».

SEAN BEAN – RICHARD BELL

Πολυβραβευμένος βρετανός σταρ που έχει πρωταγωνιστήσει στην τριλογία Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, αλλά και στη θρυλική σειρά Game of Thrones. Στη φιλμογραφία του ξεχωρίζουν τα Jupiter Ascending, The Martian, Pixels, Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief, Troy, Ronin, Goldeneye, Don’t say a word, National Treasure, Flight Plan, The Island, Silent Hill, The Hitcher, True North, Anna Karenina, Patriot, Caravaggio, Lorna Doone, The Field, Stormy Monday.

CLIO BARNARD

H ταινία «Σκοτεινός Ποταμός / Dark River» είναι η 3η ταινία στη φιλμογραφία της Clio Barnard. H προηγούμενη της ταινία Εγωιστής Γίγαντας /The Selfish Giant έκανε την πρεμιέρα της στις Κάννες στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών το 2013 φέρνοντάς την στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Σινεμά (απέσπασε σπουδαίες διακρίσεις: Εuropa Cinema Label Best European Film).

Η γεννημένη στο Yorkshire της Μ. Βρετανίας σκηνοθέτιδα από τις πρώτες της κινηματογραφικές προσπάθειες, έχει χριστεί ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα του βρετανικού σινεμά.

Ενδεχομένως να δούμε το φιλμ και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ