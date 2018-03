Κατέφθασε και στην Πάτρα η ολοκαίνουρια Λάρα Κροφτ, αυτή τη φορά όχι με την όψη της Τζολί αλλά της Α. Βικάντερ

Ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ μας ήρθε και στην Ελλάδα από την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 η νέα ταινία «Tomb Raider Lara Croft» σε σκηνοθεσία του Νορβηγού Ρορ Ούθαγκ και διανομή της Tanweer. Το φιλμ ξεκίνησε να προβάλλεται και στην Πάτρα, στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε. Άραγε γιατί ένα νέο φιλμ με ηρωίδα την Λάρα Κροφτ του ομώνυμου βιντεοπαιχνιδιού που πρωτογνωρίσαμε κινηματογραφικά το 2001 με το πρόσωπο της σέξι Αντζελίνα Τζολί. Στην ταινία εκείνη μάλιστα τον πατέρα της Κροφτ υποδυόταν ο Γιον Βόιτ, πραγματικός πατέρας της Τζολί, και την είχε σκηνοθετήσει ο Σάιμον Γουέστ ενώ είχε σαρώσει στα ταμεία με 275 εκατομμύρια δολάρια διεθνείς εισπράξεις.

Ακολούθησε το 20013 το σίκουελ «Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life» σε σκηνοθεσία Γιαν Ντε Μποντ που είχε και γυρίσματα στη Σαντορίνη, το οποίο στα ταμεία τα πήγε λίγο χειρότερα φτάνοντας πάντως τα 160 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Στη νέα φιλόδοξη παραγωγή την ατρόμητη Λάρα Κροφτ ανέλαβε να υποδυθεί η 30χρονη Αλίσια Βικάντερ που έχει κερδίσει και Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για το «Κορίτσι από τη Δανία». Συμπρωταγωνιστούν ο 48χρονος Ντόμινικ Γουέστ στο ρόλο του πατέρα της και οι Γουόλτον Γκόγκινς, Ντάνιελ Γου αλλά και η Κριστίν Σκοτ Τόμας που φέτος την είδαμε και στην ‘Πιο σκοτεινή Ώρα» πλάι στον Οσκαρούχο Γκάρι Όλντμαν.

Η Λάρα Κροφτ είναι η ατίθαση κόρη ενός εκκεντρικού εξερευνητή, ο οποίος εξαφανίστηκε, όταν εκείνη ήταν ακόμα στην εφηβεία. Στα 21 της πια, χωρίς κάποιο ουσιαστικό νόημα ή σκοπό στη ζωή της, η Λάρα περνάει τις μέρες της διασχίζοντας τους δρόμους του Ανατολικού Λονδίνου με το ποδήλατο της, ως ταχυμεταφορέας. Το νοίκι βγαίνει με δυσκολία, όπως άλλωστε και τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο, τα οποία συνήθως δεν παρακολουθεί.

Αποφασισμένη να χαράξει τη δική της πορεία, αρνείται τα σκήπτρα της παγκόσμιας αυτοκρατορίας του πατέρας της με το ίδιο πάθος που αρνείται να αποδεχθεί τον θάνατό του. Θέλοντας να αντιμετωπίσει τα γεγονότα και να προχωρήσει στη ζωή της, επτά χρόνια μετά την εξαφάνιση του, η Λάρα θα προσπαθήσει να λύσει το μυστήριο που περιβάλλει το θάνατό του. Πηγαίνοντας ενάντια στην τελευταία του επιθυμία, αφήνει ό,τι ήξερε πίσω της και ξεκινάει για τον τελευταίο γνωστό προορισμό του πατέρα της: έναν τύμβο σε ένα μυθικό νησί που μπορεί να βρίσκεται στα ανοιχτά της Ιαπωνίας. Η αποστολή της όμως, δεν θα είναι εύκολη. Και μόνο η μετάβαση στο νησί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.

Το «διακύβευμα» για την Λάρα είναι τεράστιο, καθώς – ενάντια σε κάθε πιθανότητα και με μοναδικό όπλο το πολυμήχανο μυαλό της, την τυφλή πίστη της και το ατίθασο πνεύμα της – θα πρέπει να μάθει να ξεπερνά τα όριά της, ταξιδεύοντας προς το άγνωστο. Αν καταφέρει να επιζήσει της επικίνδυνης αυτής περιπέτειας, τότε ίσως ανοιχτεί μπροστά της μια νέα ζωή, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του tomb raider.

Η ταινία «Tomb Raider» όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, είναι η ιστορία που θα μας γνωρίσει μια νεαρή και αποφασιστική Λάρα Κροφτ, λίγο πριν γίνει μια παγκόσμια ηρωίδα. Η παραγωγή είναι του βραβευμένου με Όσκαρ Γκράχαμ Κινγκ («The Departed»). Η έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας συνέπεσε με την 20ή επέτειο από την κυκλοφορία του δημοφιλούς videogame από τις Square Enix, Crystal Dynamics και Eidos Montreal. Τα γυρίσματα της ταινίας έλαβαν χώρα στη Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το σενάριο είναι της Τζενίβα Ρόμπερτσον-Ντουόρετ και η διεύθυνση φωτογραφίας του Τζορτζ Ρίτσμοντ («Mission: Impossible – Rogue Nation»).

Το μοντάζ επιμελήθηκε ο υποψήφιος για Όσκαρ Στιούαρτ Μπερντ («Skyfall», «Gorillas in the Mist») και τα κοστούμια ο Τιμ Γουόνσικ («Guardians of the Galaxy», «Captain America: The Winter Soldier»). Η ταινία «Tomb Raider» θα προβληθεί και σε 3D από την Tanweer.

Στο πιο απαιτητικό metacritic, η νέα ταινία συγκεντρώνει ποσοστό περίπου 47% ενώ το περιοδικό Entertainment Weekly της δίνει βαθμό B. Όπως αναφέρει στην κριτική του, δεν πρόκειται για μία ταινία που θα μείνει…στην ιστορία του σινεμά αλλά έχει αρκετή δράση, υψηλή αδρεναλίνη και πλάκα. Όσο για την Vikander φέρνει στο ρόλο πραγματική χάρη και παραμένει μία actual – πιστευτή ηρωίδα στα ανθρώπινα πλαίσια παρά τις εξωπραγματικές σκηνές και δράση και όχι μία «αυτοματοποιημένη» ηρωίδα, αναφέρει το entertainment weekly.

O Nορβηγός σκηνοθέτης Roar Uthaug είχε υπογράψει το επιτυχημένο θρίλερ καταστροφής του 2015 «The Wave» που του χάρισε το εισιτήριο για να σκηνοθετήσει το reboot της Λάρα Κροφτ με πρωταγωνίστρια την αιθέρια ηθοποιό από την Σουηδία, Alicia Vikander.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ