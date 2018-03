Η ταινία "Η Θεωρία των Πάντων" για τον Στίβεν Χόκινγκ είχε προβληθεί και συγκινήσει & στην Πάτρα

Ήταν πριν από 3 χρόνια όταν προβλήθηκε στις Ελληνικές αίθουσες και στην Πάτρα, στην Βέσο Μάρε, η αξιόλογη και συγκινητική ταινία «The Theory of Everything – Η Θεωρία των Πάντων» σε σκηνοθεσία του 54χρονου Εγγλέζου Τζέιμς Μαρς που αφορούσε στις σπουδές στο Κέιμπριτζ και στη ζωή και πορεία του ιδιοφυούς Stephen Hawking – Στίβεν Χόκινγκ.

Τον μετέπειτα πραγματικά σπουδαίο επιστήμονα θεωρητικό, φυσικό και μαχητή της ζωής, ένα σπάνιο πνεύμα και μυαλό εγκλωβισμένο σ’ ένα άρρωστο σώμα (η παραλυτική ασθένεια που χτύπησε τους κινητικούς νευρώνες εκδηλώθηκε ενώ ήταν ακόμα στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ), ερμήνευσε συγκλονιστικά στην ταινία πετυχαίνοντας και όλες τις δύσκολες κινήσεις αλλά και την εσωτερικότητα του ρόλου, ο 36χρονος Άγγλος ηθοποιός Έντι Ρεντμέιν κερδίζοντας μάλιστα το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου στην απονομή των Όσκαρ του 2015. Εκτός του Ρεντμέιν στην ταινία έπαιξαν και η Φελίσιτι Τζόουνς στο ρόλο της της Τζέιν Γουάιλντ Χόκινγκ, συζύγου του Χόκινγκ καθώς και οι Τσάρλι Κοξ, Έμιλι Γουάτσον, Σάιμον ΜακΜπέρνεϊ, Κρίστιαν Μακέι και Ντέιβιντ Θιούλις.

Η πρεμιέρα της ταινίας είχε πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις 7 Σεπτεμβρίου 2014. Στα βραβεία Όσκαρ έλαβε 5 υποψηφιότητες, ανάμεσα τους για Καλύτερη Ταινία και Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Φελίσιτι Τζόουνς, ενώ όπως προείπαμε κέρδισε το Όσκαρ του Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Ρέντμεϊν. Επίσης είχε τιμηθεί με 2 Χρυσές Σφαίρες στις κατηγορίες Καλύτερη Μουσική (για το μουσικό σκορ του Γιόχαν Γιόχανσον) και Α' Ανδρικού ρόλου στην κατηγορία Δράμα και με τρία BAFTA της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας στις κατηγορίες Α' Ανδρικού ρόλου, καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και καλύτερης Βρετανικής Ταινίας.

Το σενάριο του Anthony McCarten βασίστηκε στο βιβλίο -memoir «Travelling to Infinity: My Life with Stephen» της Jane Hawking. Ο Stephen Hawking που έσβησε στα 76 του χρόνια στις 14 Μαρτίου 2018, μία είδηση που σκόρπισε λύπη, είχε διαγνωστεί από την σπάνια ασθένεια της amyotrophic lateral sclerosis - αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS, γνωστή και ως νόσος Lou Gehrig).

Κι όμως ο σπουδαίος αυτός άνδρας που δεν ήταν μόνο φυσικός αλλά και κοσμολόγος, συγγραφέας και Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Θεωρητικής Κοσμολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ (είχε μιλήσει για την σοβαρή πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινων πλασμάτων) δεν το έβαλε κάτω παρά την σοβαρότατη, εκφυλιστική παράλυση που τον καθήλωσε από πολύ νέο σε αναπηρικό καροτσάκι.

Ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου παράλυτος και επικοινωνούσε μέσω ειδικής συσκευής παραγωγής ομιλίας.

Τιμήθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα αλλά και την Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας.

Παντρεύτηκε δύο φορές και είχε τρία παιδιά. Όπως είδαμε στην Wikipedia, είχε παντρευτεί την Τζέιν Ουάιλντ Χώκινγκ (το διάστημα 1965–1995) και την Elaine Mason (1995–2006). Απέκτησε 3 παιδιά, την Λούσι Χώκινγκ, τον Ρόμπερτ Χώκινγκ και τον Τιμ Χώκινγκ.

*Η ταινία "Η Θεωρία των Πάντων" που είχε λάβει ιδιαίτερα θετικές κριτικές (είχε στο metacritic 72% μέσο όρο) έκανε και εμπορική επιτυχία με πάνω από 125 εκατομμύρια δολάρια διεθνείς εισπράξεις.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ