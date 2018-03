Βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες το «Hangman- To Παιχνίδι του Δολοφόνου» με τον Αλ Πατσίνο

Το αστυνομικό θρίλερ με τίτλο «Hangman-To Παιχνίδι του Δολοφόνου» σε σκηνοθεσία Τζόνι Μάρτιν και πρωταγωνιστή τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό Αλ Πατσίνο, τιμημένο με Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου το 1993 για το «Άρωμα γυναίκας», βγαίνει στις 8 Μαρτίου 2018 στην Ελλάδα από την Σπέντζος Φιλμ και θα το δούμε και στην Πάτρα στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε.

Ο πρώην αστυνομικός ντετέκτιβ Ρέι Άρτσερ συνεργάζεται με τον ειδικό στα εγκληματικά προφίλ Γουίλ Ράνι για να εντοπίσουν έναν από τους πιο διάσημους και βίαιους Serial killers της πόλης που παίζει ένα διεστραμμένο δολοφονικό παιχνίδι χρησιμοποιώντας το παιδικό παιχνίδι «κρεμάλα». Ταυτόχρονα η δημοσιογράφος Κρίστι Ντέιβις παρακολουθεί επίμονα τους δύο αστυνομικούς προκειμένου να αποκαλύψει πρώτη τον ένοχο. Οι τρεις τους επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο ώστε να εμποδίσουν να γίνουν και άλλοι φόνοι αφού κάθε 24 ώρες, ένα σώμα βρίσκεται κρεμασμένο αποκαλύπτοντας ένα καινούριο γράμμα του παιχνιδιού χαραγμένο στην πλάτη ή στο στήθος του θύματος.

Σκηνοθεσία: Johnny Martin. Εκτός του 78χρονου Al Pacino, παίζουν και ο 45χρονος Νεοζηλανδός ηθοποιός Karl Urban που τον είδαμε και στο ριμέικ του «Pete’s dragon» του Ντέιβιντ Λόουερι, και η 31χρονη Brittany Snow.

Από την Σπέντζος Φιλμ βγαίνει την Πέμπτη 8/3 και η παιδική ταινία «Η Μεγάλη κακιά Αλεπού και άλλες ιστορίες – The Big Bad Fox and other tales», από τους δημιουργούς του «Ernest & Celestine». Το animation αυτό φιλμ είναι βασισμένο στο comic THE BIG BAD FOX του Benjamin Renner και θα προβληθεί μεταγλωττισμένο στα Ελληνικά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 λεπτά.

Πρόκειται για Γαλλική κινηματογραφική παραγωγή.

Σκηνοθεσία: Benjamin Renner & Patrick Imbert.

Περίληψη :

H ζωή στην ύπαιθρο δεν είναι πάντα τόσο ειρηνική και ήσυχη. Ειδικά σε αυτή την φάρμα που μία αλεπού κάνει την ..μαμά σε μια ομάδα από κοτοπουλάκια, ένα κουνέλι νομίζει ότι είναι πελαργός και μια πάπια θέλει να γίνει ο Άγιος Βασίλης. Αν λοιπόν νομίζετε ότι η ζωή στην φάρμα είναι απλή… σκεφτείτε το ξανά!

Για την μεταγλώττιση στα Ελληνικά έλαβαν μέρος οι:

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κακανάς

Μετάφραση-προσαρμογή:ΦανήΚαρόζη

Ηχοληψία - μιξάζ: Αλέξανδρος Βουραζέλης

Τις φωνές τους δάνεισαν οι ηθοποιοί:

Κωνσταντίνος Κακανάς ΄΄Πελαργός΄΄

Σοφία Καψαμπέλη ΄΄Κοτοπουλάκι 3΄΄

Ινώ Μενεγάκη ''Κότα΄΄

Αντώνης Πάλλης ''Πάπια΄΄

Νίκος Παπαδόπουλος ''Αλεπού''

Τσιτιρίδου Διονυσία ''Κοτοπουλάκι 1''

Γιάννης Υφαντής ''Λαγός''

Ποίμης Πέτρου "Σκύλος"

Στέλιος Ψαρουδάκης ''Γουρουνάκι'', κ.α.

Η ταινία αυτή έρχεται επίσης για προβολή στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ