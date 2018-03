Κυκλοφορεί τον Ιούνιο το μυθιστόρημα του Α. Aciman, «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου»

Το λογοτεχνικό ντεμπούτο του 67χρονου συγγραφέα André Aciman «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου», μια αισθησιακή και υπερβατική ιστορία για τον πρώτο έρωτα που μεταφέρθηκε πρόσφατα στο σινεμά από τον Λούκα Γκουαντανίνο λαβαίνοντας εξαιρετικές κριτικές και κερδίζοντας 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ, αναμένεται να κυκλοφορήσει και στα Ελληνικά από τις εκδόσεις Μεταίχμιο τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου των εκδόσεων Μεταίχμιο, όλοι οι σινεφίλ γνωρίζουν την πολυσυζητημένη ταινία «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου - Call me by your name» του 46χρονου Ιταλού δημιουργού Luca Guadagnino, η οποία προβάλλεται αυτό το διάστημα στις σκοτεινές αίθουσες (σε διανομή από τη Feelgood, την είδαμε και στην Πάτρα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον) και είναι υποψήφια για 4 Όσκαρ (μεταξύ άλλων και για το διασκευασμένο σενάριο το οποίο προέκυψε από τη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον σπουδαίο James Ivory), ενώ πριν από λίγες μέρες τιμήθηκε με το βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA) για το καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο.

Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του γεννημένου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου André Aciman, το μυθοπλαστικό ντεμπούτο του συγγραφέα, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, στις 28 Ιουνίου, σε μετάφραση του Νίκου Μάντη.

Ο Αντρέ Ασιμάν, διακεκριμένος καθηγητής Θεωρίας της Λογοτεχνίας στο City University της Νέας Υόρκης και ειδικός στον Προυστ, στο πρώτο αυτό λογοτεχνικό του βιβλίο μάς μεταφέρει στην ιταλική Ριβιέρα των αρχών της δεκαετίας του ’80. Με φόντο τη λάγνα, λουσμένη στο φως, ιταλική εξοχή, αφηγείται την ιστορία ενός ξαφνικού και δυνατού ειδυλλίου που ανθίζει ανάμεσα στον 17χρονο Έλιο, που περνά τις καλοκαιρινές διακοπές του στην οικογενειακή βίλα των γονιών του, και τον 24χρονο Όλιβερ, έναν χαρισματικό διδακτορικό φοιτητή, φιλοξενούμενο στην έπαυλή τους.

Απροετοίμαστοι για τις συνέπειες της μεταξύ τους έλξης, στην αρχή και οι δύο παριστάνουν τους αδιάφορους. Στις εβδομάδες όμως που θα ακολουθήσουν, η εμμονή και ο φόβος, η σαγήνη και ο πόθος εντείνουν το πάθος τους – και έτσι προκύπτει ένας έρωτας πολύ μικρής διάρκειας που όμως θα τους σημαδέψει για μια ζωή, καθώς βρίσκουν κάτι που φοβούνται πως δεν θα ξαναβιώσουν πραγματικά: την απόλυτη οικειότητα. Μέσα στο ηλιόλουστο εκθαμβωτικό περιβάλλον, οι δύο νέοι ανακαλύπτουν τη μεθυστική ομορφιά της έλξης που ξυπνάει και αλλάζει τις ζωές τους για πάντα.

Μια ειλικρινής, προσγειωμένη και σπαρακτική ελεγεία του πάθους, μια ιστορία ενηλικίωσης που εκφράζει με αφοπλιστική τρυφερότητα την ιδέα του να αφήνεσαι στον έρωτα και στην ομορφιά της ζωής, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να πονάς.

Ο Ασιμάν έγραψε το βιβλίο μέσα σε τρεις θυελλώδεις μήνες. «Έγραφα πιο γρήγορα από ποτέ στη ζωή μου. Σαν να ήμουν ερωτευμένος. Η συγγραφή με πήγε σε μέρη που δεν θα τολμούσα να φτάσω. Υπάρχουν σημεία στο βιβλίο που δεν πιστεύω ότι τα έγραψα εγώ. Αλλά συνέβη. Το βιβλίο υπαγόρεψε τον ίδιο του τον εαυτό σε μένα».

Το βιβλίο είχε λάβει θετική υποδοχή από κοινό και κριτικούς, όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 2007, και θεωρήθηκε αμέσως μια μοντέρνα κλασική ιστορία για την πρώτη αγάπη, ενώ αποθεώθηκε για το βαθύ συναισθηματικό αποτύπωμα που άφηνε στους αναγνώστες. Κέρδισε επίσης το Lambda Literary Award στην κατηγορία Gay Fiction. Η επιτυχία της ταινίας το επανέφερε στις λίστες των μπεστ σέλερ ενώ κυκλοφορεί ήδη σε περισσότερες από 15 γλώσσες.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν στους κεντρικούς ρόλους ο νεαρός ηθοποιός Timothée Chalamet και ο γοητευτικός Armie Hammer.

Έγραψαν για το βιβλίο

«Εάν είστε προετοιμασμένοι για μια γερή κλοτσιά στα πισινά, και σας αρέσει η γενναία, οξεία, γυμνή, στυγνή, τρυφερή, ανθρώπινη και όμορφη πρόζα, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος». Νικόλ Κράους

«Μια σπουδαία ιστορία αγάπης… Κάθε φράση, κάθε λαχτάρα, κάθε ζαλιστική έξαρση των αισθήσεων φαντάζει αληθινή σε αυτό το μυθιστόρημα». The Seattle Times

«Έξοχο… Η ομορφιά της γραφής του Ασιμάν και η καθαρότητα του πάθους που περιγράφει είναι ικανά να τοποθετήσουν αυτό το θαυμάσιο πρώτο του μυθιστόρημα στον κανόνα των σπουδαίων ρομαντικών ιστοριών αγάπης». The Washington Post Book World

«Ένα φωτεινό μυθιστόρημα. Ο Ασιμάν ιχνογραφεί με επιδεξιότητα το μπουμπούκιασμα μιας σχέσης που και τα δύο μέλη επιθυμούν αλλά ταυτόχρονα φοβούνται». The Boston Globe.

*Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις εκδόσεις Μεταίχμιο έχει κυκλοφορήσει επίσης το βιβλίο του André Aciman «Έξοδος από την Αίγυπτο», μια περιπλάνηση στη μυθική Αλεξάνδρεια στις αρχές του 20ού αιώνα, μια ξενάγηση στον κόσμο της οικογένειας Ασιμάν, και ταυτόχρονα μια συναρπαστική και διαφωτιστική διάλεξη γύρω από την έννοια της ταυτότητας, της πατρίδας και του ανήκειν.