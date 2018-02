Πάτρα - Πάνθεον: Προβάλλονται Ίστγουντ, Οσκαρικό "Όνομα σου" και το "Big Time"

To πρόγραμμα προβολών στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη, στην Πάτρα σήμερα Τετάρτη 28/2/2018 διαμορφώνεται ως εξής:

Στις 19.30 προβάλλεται το υποψήφιο για 4 βραβεία Όσκαρ «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου». Ιταλο-γαλλική ταινία παραγωγής 2017, σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο και σενάριο του Τζέιμς Άιβορι με τους: Άρμι Χάμερ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Μάικλ Στούλμπαργκ.

Διάρκεια: 132 λεπτά.

Στη Βόρεια Ιταλία του 1983 ο 17χρονος Έλιο περνάει ανέμελος τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αν και περιτριγυρισμένος από όμορφα κορίτσια, με τα οποία φλερτάρει, αρχίζει να ερωτεύεται τον Αμερικανό ακαδημαϊκό Όλιβερ, ο οποίος φιλοξενείται στο οικογενειακό αρχοντικό του.

Στις 18:00 θα προβληθεί το φιλμ «Αναχώρηση για Παρίσι 15:17» σε σκηνοθεσία του Κλιντ Ίστγουντ.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν, Τζούντι Γκριρ, Τζένα Φίσερ, Ρέι Κορασάνι, Τόμας Λένον, Τόνι Χέιλ.

Διάρκεια: 94 λεπτά.

Μετά τις επιτυχημένες ταινίες «Ελεύθερος Σκοπευτής» και «Sully», ο Κλιντ Ίστγουντ καταπιάνεται με μία ακόμη αληθινή ιστορία. Πρόκειται για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης στο τρένο Thalys #9364 με προορισμό το Παρίσι. Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο «The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes» των Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ι. Στερν. Η ιστορία, ακολουθεί τις ζωές των τριών φίλων από τις δυσκολίες των παιδικών τους χρόνων μέχρι και τα γεγονότα που οδήγησαν στο τρομοκρατικό χτύπημα.

Τέλος στις 21:45 θα προβληθεί το φιλμ «Big Time» στο πλαίσιο του Cinedoc Greece, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

