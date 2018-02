Πάτρα: Ξεκίνησε να προβάλλεται το γουέστερν «Ταξιδεύοντας με τον Εχθρό μου – Hostiles»

Ένα από τα 10 καλύτερα φιλμ του 2017 σύμφωνα με το Αμερικανικό περιοδικό Entertainment Weekly, που δεν κατάφερε να λάβει κάποια υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ, το «Hostiles - Ταξιδεύοντας με τον Εχθρό μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Scott Cooper, με τους Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Ben Foster, Stephen Lang, Jesse Plemons, Rory Cochrane, Adam Beach, Q'orianka Kilcher και τον 22χρονο Timothée Chalamet του «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου», βγήκε στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Odeon στις 22/2/2018 και προβάλλεται και στην Πάτρα, στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε.

Η αξιόλογη αυτή ταινία που είναι γουέστερν και εκτυλίσσεται το 1892, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Telluride στο Κολοράντο και ξεκίνησε να προβάλλεται στις ΗΠΑ από τις 22 Δεκεμβρίου 2017. Οι έως τώρα εισπράξεις του έχουν φτάσει τα 29 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία περιγράφει μία ηρωική οδύσσεια επιβίωσης, μία ιστορία, όχι για την απόσταση που διανύεις ή τις μάχες που δίνεις, αλλά για το μακρύ ταξίδι προς τον σεβασμό, τη συμφιλίωση και τη συγχώρεση, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Odeon.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου το 2010 για το «The Fighter» του Ντέιβιντ Ο' Ράσελ, Κρίστιαν Μπέιλ υποδύεται στο «Hostiles» ένα θρυλικό λοχαγό, τον Τζόζεφ Τζ. Μπλόκερ, ο οποίος κόντρα στις σθεναρές αντιστάσεις του, συμφωνεί να συνοδεύσει τον αιώνιο εχθρό του, τον ετοιμοθάνατο αρχηγό της φυλής Ινδιάνων (ή Native Americans όπως πλέον τους αποκαλούν) Τσεγιέν – Cheyenne (στο ρόλο ο 72χρονος ηθοποιός Ουές Στάντι) και την οικογένειά του πίσω στη γη τους, στην Μοντάνα. Κατά το εξαντλητικό και επικίνδυνο ταξίδι τους από το Οχυρό Μπέρινγκερ, ένα απομονωμένο στρατιωτικό φυλάκιο στο Νέο Μεξικό, προς τα βοσκοτόπια της ορεινής Μοντάνα, οι μέχρι πρότινος εχθροί συναντούν μια νεαρή χήρα (στο ρόλο η Ρόζαμουντ Πάικ) της οποίας η οικογένεια δολοφονήθηκε.

Μαζί, πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους για να καταφέρουν να ξεπεράσουν μια σειρά από κινδύνους: το δύσβατο και κακοτράχαλο τοπίο και τους εχθρούς που θα συναντήσουν στον δρόμο τους.

Πρόκειται για ένα ταξίδι δύο σπουδαίων πολεμιστών, κάποτε αντιπάλων στο πεδίο της μάχης, που καλούνται να μάθουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο και να βρουν την ειρήνη σε μία ασυγχώρητη γη.

Το «Ταξιδεύοντας με τον Εχθρό μου – Hostiles», χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως μία από τις καλύτερες ταινίες του 2017 και το καλύτερο φιλμ γουέστερν εδώ και 25 χρόνια, από την εποχή του Οσκαρικού "Unforgiven - Ασυγχώρητοι". Στο rotten tomatoes έχει μέσο όρο 73% και στο πιο απαιτητικό metacritic 65%.

Στο φιλμ που όπως έγραψε το Entertainment Weekly, συναντάς στοιχεία από τους «Ασυγχώρητους» του Ίστγουντ, το «Χορεύοντας με τους λύκους» του Κόστνερ και το «The Outlaw Josey Wales» επίσης του Κλιντ Ίστγουντ, παίζουν και ο Jesse Plemons, ο οποίος εμφανίστηκε και στο φιλμ επιστημονικής φαντασίας του Netflix “The Discovery” το 2017 πλάι στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο Adam Beach και ο 37χρονος Ben Foster. Η 39χρονη Λονδρέζα ηθοποιός Ρόζαμουντ Πάικ είχε προταθεί για το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για το «Κορίτσι που εξαφανίστηκε» το 2015 παίζοντας πλάι στον Μπεν Άφλεκ.

Ο 47χρονος σκηνοθέτης Scott Cooper είναι γνωστός για τις ταινίες του «Crazy Heart» (2009) όπου κέρδισε Όσκαρ α’ανδρικού ρόλου ο Τζεφ Μπρίτζες, «Out of the Furnace» (2013) και Black Mass (2015) με τον Τζόνι Ντεπ.

Ο νεαρός, μόλις 22 ετών Τιμοτέ Σαλαμέ, με ρίζες καταγωγής και από Γαλλία από την πλευρά της οικογένειας του πατέρα του, είναι υποψήφιος για το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για την υπέροχη και ευαίσθητη ερμηνεία του ως 17χρονος Έλιο στο «Call me by your Name» του Λούκα Γκουαντανίνο που προβάλλεται για 2η εβδομάδα και στην Πάτρα, στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη.

Τον Σαλαμέ που είχε παίξει στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Homeland» και στο φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Interstellar» του Κρίστοφερ Νόλαν, θα τον δούμε και στο υποψήφιο για 5 Όσκαρ «Lady Bird» της Γκρέτα Γκέργουικ με την 23χρονη υποψήφια για το Όσκαρ α’ γυναικείου, Σαόρσι Ρόναν που έρχεται στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της UIP την ερχόμενη Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018.

Τέλος το «Hostiles» ήταν και το εναρκτήριο φιλμ του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Ρώμης τον περασμένο Οκτώβριο. Το σενάριο έχει βασιστεί σε μία ιστορία του Donald E. Stewart.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ