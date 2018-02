Στον δρόμο για τα Oscar: Οι Αμερικάνοι σεναριογράφοι ψήφισαν «Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου» και «Τρέξε!»

Τα βραβεία του Σωματείου Αμερικάνων Σεναριογράφων – Writers Guild Awards απονεμήθηκαν πριν λίγες μέρες, με τους νικητές να θεωρούνται και δικαίως ως τα απόλυτα φαβορί στην 90η απονομή των Όσκαρ στις 4 Μαρτίου 2018.

Βέβαια όπως επισημαίνεται και από την σχετική ανάρτηση του flix.gr, το σενάριο του Μάρτιν ΜακΝτόνα για το «Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» που λογίζεται επίσης ως μεγάλο φαβορί για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, δεν μπήκε στη λίστα των υποψηφίων σεναρίων του Σωματείου των Αμερικάνων Σεναριογράφων, καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει τα μέλη του.

Ελλείψει του αδιαφιλονίκητου αυτού φαβορί, το βραβείο του πρωτότυπου σεναρίου του σωματείου των σεναριογράφων πήγε στο «Τρέξε!» του Τζόρνταν Πιλ, το οποίο και επικράτησε της «Μορφής του Νερού», του «Lady Bird», του «Έρωτας Μετ' Εμποδίων – The Big Sick» και του «Εγώ, η Τόνια».

Στο διασκευασμένο σενάριο νικητής ήταν ο 89χρονος σπουδαίος δημιουργός Τζέιμς Αϊβορι, ο οποίος υπογράφει τη διασκευή του «Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου – Call me by your Name» από το ομώνυμο βιβλίο του Αντρέ Ασιμάν, που σκηνοθέτησε ο Λούκα Γκουαντανίνο, (η ταινία προβάλλεται από την Πέμπτη 15/2 και στην Πάτρα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον, στις 19.30). Το βραβείο του καλύτερου σεναρίου για ντοκιμαντέρ κέρδισε ο Μπρετ Μόργκεν για το «Jane».

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες κέρδισαν το «Handmaid's Tale», το «Big Little Lies» και το «Veep». Βραβεία κέρδισαν ακόμη το «Last Week To Tonight with John Oliver» και το «Saturday Night Live».

*Η 90η απονομή των Βραβείων Όσκαρ θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά στις 4 (προς ξημερώματα 5) Μαρτίου 2018 από το COSMOTE CINEMA 1HD με τον πρωτότυπο ήχο και από το COSMOTE CINEMA 2HD, με σχολιασμό από τους Γιώργο Σατσίδη και Χριστίνα Μπίθα. Το σχετικό διαφημιστικό τρέιλερ με τη συμμετοχή μάλιστα του παρουσιαστή των Όσκαρ Τζίμι Κίμελ ήδη παίζεται στα ελληνικά κανάλια.

Η τελετή θα προβληθεί και με υπότιτλους τη Δευτέρα το βράδυ στις 22.00, στο COSMOTE CINEMA 2HD.