Καταφθάνει 22 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα η νέα ταινία του Κλιν Ίστγουντ, «Αναχώρηση για Παρίσι 15:17»

Σε σκηνοθεσία του 87χρονου βραβευμένου με Όσκαρ για τους «Ασυγχώρητους» και το «Million Dollar Baby», Κλιντ Ίστγουντ, μας έρχεται η ταινία «Αναχώρηση για Παρίσι 15:17» που περιγράφει αληθινά περιστατικά. Πρωταγωνιστές είναι οι: Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν, Τζούντι Γκριρ, Τζένα Φίσερ, Ρέι Κορασάνι, Τόμας Λένον και Τόνι Χέιλ.

Το φιλμ βγαίνει στις ΗΠΑ αυτή την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 από την Warner Bros και στις Ελληνικές αίθουσες αναμένεται σε διανομή της εταιρείας Tanweer, στις 22 Φεβρουαρίου. Θα δούμε το φιλμ και στην Πάτρα.

Σενάριο: Ντόροθι Μπλίσκαλ (βασισμένο στο βιβλίο «The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and ThreeAmerican Heroes» των Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ι. Στερν).

Μετά τις επιτυχημένες ταινίες «Ελεύθερος Σκοπευτής» και «Sully», ο βετεράνος και βραβευμένος με Όσκαρ Κλιντ Ίστγουντ, ενορχηστρώνει μία ακόμη αληθινή ιστορία και ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά, επιλέγοντας να σκηνοθετήσει τους πραγματικούς ήρωες ενός συγκλονιστικού περιστατικού που αναμεταδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου.

Το σενάριο της Ντόροθι Μπλίσκαλ διασκευάζει για τη μεγάλη οθόνη το βιβλίο «The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist» που ξετυλίγει τα γεγονότα όπως προηγήθηκαν και διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στο τρένο Thalys #9364 στις 21 Αυγούστου του 2015 με προορισμό το Παρίσι.

Πλάι στους αληθινούς ήρωες των γεγονότων, τον σπουδαστή κολλεγίου Άντονι Σάντλερ, τον Άλεκ Σκαρλάτος της Εθνοφρουράς του Όρεγκον και τον αεροπόρο της πολεμικής αεροπορίας Σπένσερ Στόουν, που υποδύονται τους εαυτούς τους στην ταινία, εμφανίζονται η 42χρονη Τζούντι Γκριρ («Ο πλανήτης των πιθήκων: Η σύγκρουση», «Our Souls at night») και οι Τζένα Φίσερ («The Office»), Ρέι Κορασάνι («The Long Road Home»), Τόμας Λένον («Transformers 4: Εποχή αφανισμού») και ο Τόνι Χέιλ («Veep»).

ΣΥΝΟΨΗ

Στις 21 Αυγούστου του 2015, όλος ο κόσμος παρακολουθούσε καθηλωμένος την είδηση ότι μια τρομοκρατική επίθεση στο τραίνο Thalys #9364 με προορισμό το Παρίσι είχε αποτραπεί χάρη σε τρεις θαρραλέους νεαρούς Αμερικάνους που ταξίδευαν στην Ευρώπη. Όλη η πορεία της κοινής τους ζωής, από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση, και πολλά απίθανα περιστατικά τους οδήγησαν σ’ αυτή τη στιγμή ηρωισμού. Μέσα από αυτή την τρομαχτική δοκιμασία, η φιλία τους αποδείχτηκε το μεγαλύτερο όπλο, που τους επέτρεψε να σώσουν τις ζωές παραπάνω από 500 ανθρώπων.

*Ο Κλιντ Ίστγουντ είναι και εκ των παραγωγών της ταινίας.

Διάρκεια: 94 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ