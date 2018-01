Η Παιδική Χορωδία της Πολυφωνικής Πάτρας στο 2ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών

Εξαιρετική παρουσία είχε η 50μελής ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, στο 2ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κηφισιάς, μετά από πρόσκληση του οργανωτικού φορέα ‘’Απόλλων Μουσηγέτης’’. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

"Η πολυβραβευμένη χορωδία, καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, για τις εξαίρετες ερμηνείες της στο απαιτητικό ρεπερτόριο που είχε επιλέξει και που συμπεριελάμβανε τα εξής έργα: ‘’BELIEVE’’, LIN MARSH, ‘’THIS LITTLE BABE’’, BENJAMIN BRITTEN, ‘’HODIE, ALLELUIA’’, MARK SIRETT, ‘’JOSHUA FIT THE BATTLE OF JERICHO’’, Traditional- Negro spiritual, Επεξεργασία: BERNARD DEWAGTERE, ‘’ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ’’, από την παιδική Όπερα ‘’Μαγικό βιολί’’, ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ.

Τη χορωδία διηύθυνε υποδειγματικά, η Αρετούσα Νικολοπούλου, πιάνο έπαιξε η Μαρίνα Μυλωνά και κρουστά ο Γιώργος Λαμπράκος, καθηγητές του Ωδείου της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ".