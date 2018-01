Βγαίνει την 1η Φεβρουαρίου στην Ελλάδα το φιλμ "Ο Άνδρας που έριξε τον Λευκό Οίκο"

Με ενδιαφέρον αναμένεται το βιογραφικό και με στοιχεία κοινωνικού θρίλερ φιλμ «Ο Άνδρας που έριξε τον Λευκό Οίκο - Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House» με πρωταγωνιστή τον 65χρονο Ιρλανδό στην καταγωγή ηθοποιό Λίαμ Νίσον.

Η ταινία είχε προβληθεί στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο του 2017 και βγήκε στις αίθουσες των ΗΠΑ, σε περιορισμένο κύκλωμα διανομής στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Διάρκεια: 120 λεπτά.

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Peter Landesman.

Μαζί με τον Liam Neeson, παίζουν οι Diane Lane, Marton Csokas, Ike Barinholtz, Tony Goldwyn, Tom Sizemore, Bruce Greenwood, Michael C. Hall, Brian d'Arcy James και ο Josh Lucas. Στην παραγωγή είναι και ο Peter Landesman που είναι και σεναριογράφος, συγγραφέας και δημοσιογράφος και έχει γράψει και σκηνοθετήσει τα φιλμ «Parkland» (2013) και «Concussion» (2015) με τον Γουίλ Σμιθ. Επίσης εκ των παραγωγών του «Ο Άνδρας που έριξε τον Λευκό Οίκο» είναι και ο Ρίντλει Σκοτ.

Περίληψη :

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του πιο άγνωστου άνδρα στην Αμερικανική ιστορία, του Μαρκ Φελτ (1913-2008), του δευτέρου σε ιεραρχία αξιωματικού του FBI, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως το λεγόμενο «βαθύ Λαρύγγι» ή αλλιώς καρφί στο σκάνδαλο του Watergate (στην ταινία «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» του 1976 τον είδαμε μόνο ως σκιά και ως φωνή ενώ η πραγματική του ταυτότητα αποκαλύφθηκε πολλά χρόνια μετά). Η ταυτότητα του μυστικού πληροφοριοδότη παρέμεινε όπως θυμίζει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Σπέντζος Φιλμ, για πάνω από 30 χρόνια πηγή συνεχούς δημόσιας περιέργειας και εικασιών μέχρι που το 2005 ο Φελτ αυτοαποκαλύφθηκε μέσω ενός άρθρου στο Αμερικανικό περιοδικό Vanity Fair.

Ενώ το όνομα του έγινε δημοσίως γνωστό για πάνω από μία δεκαετία, λίγοι γνώριζαν την προσωπική και επαγγελματική ζωή του εξαιρετικά ιδιοφυούς και ασυμβίβαστου Φελτ ο οποίος ρίσκαρε και τελικά θυσίασε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων της οικογένειας , της καριέρας και τελικά της ελευθερίας του, για να φέρει στο φως αυτά που γνώριζε. Ο Μαρκ Φελτ μας δείχνει το Watergate όπως δεν το έχουμε δει ποτέ ξανά.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2018 και πιθανόν να την δούμε και στην Πάτρα (στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε έχει ήδη μπει η σχετική διαφημιστική αφίσα).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ