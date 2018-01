Πορτογαλική εταιρεία θεάτρου αναζητά πατρινούς για να ανεβάσει παράσταση

Μία παράσταση στο πλαίσιο του διακρατικού συνεργατικού σχεδίου A Manual on Work and Happiness που συντονίζεται από το δίκτυο θεάτρων Artemrede (Πορτογαλία), το φεστιβάλ παραστατικών τεχνών Pergine Spettacolo Aperto (Ιταλία), τον οργανισμό L'arboreto (Ιταλία) και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας θα πραγματοποιηθεί στην πόλη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.:

"Η πορτογαλική εταιρεία θεάτρου mala voadora θα κάνει μια παράσταση για την εργασία και την ευτυχία στην Πάτρα και αναζητά 20 άτομα για να συμμετέχουν. Είναι ευπρόσδεκτα άτομα με διαφορετικά επαγγέλματα, ηλικίες και δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων και των ανέργων.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μπορούν να δεσμευτούν τόσο για την διαδικασία των προβών -20 ώρες την εβδομάδα, βραδινές ώρες, από 22 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου - και για τις 3 ημέρες των παραστάσεων, 16, 17 και 18 Μαρτίου 2018. Οι πρόβες και οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά.

Η τελική επιλογή των 20 συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί σε ένα τριήμερο εργαστήριο που θα διεξαχθεί στις 22, 23 και 24 Φεβρουαρίου 2018, από τις 5 έως τις 9 μ.μ.

Για να υποβάλετε αίτηση, στείλτε μας ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μία φωτογραφία στο e-mail: [email protected] ή στη διεύθυνση « ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Όθωνος Αμαλίας 6, Πάτρα 26223 (υπόψη: Συγκλητικής Βλαχάκη)» έως 5 Φεβρουαρίου 2018. Πληροφορίες στο τηλ. 2610 623730.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του διακρατικού συνεργατικού σχεδίου A Manual on Work and Happiness που συντονίζεται από το δίκτυο θεάτρων Artemrede (Πορτογαλία), το φεστιβάλ παραστατικών τεχνών Pergine Spettacolo Aperto (Ιταλία), τον οργανισμό L'arboreto (Ιταλία) και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της πορτογαλικής εταιρείας θεάτρου mala voadora και σε συνεργασία με τον καταλανό συγγραφέα Pablo Gisbert. Το διακρατικό σχέδιο A Manual on Work and Happiness συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

http://amanualonworkandhappiness.eu/".