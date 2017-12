Πάτρα: Μουσικό αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από το «Musica del Cuore» στο Λιθογραφείο

Το μουσικό σχήμα «Musica del Cuore» θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα για τα 40 χρόνια από το θάνατο της Μαρίας Κάλλας στο Λιθογραφείο. Σαν ελάχιστο φόρο τιμής στην «υπέρτατη Ντίβα» όπως αναφέρουν, θα πραγματοποιηθεί το αφιέρωμα «Η Κάλλας μέσα από την μουσική και τα λόγια της», στις 29 Δεκεμβρίου.

Το σχήμα «Musica del Cuore» αποτελείται από την μέτζο σοπράνο Monica Minarelli, τη σοπράνο Antonella Orefice και τον πιανίστα Neville Jason Fahy ο οποίος έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια του αφιερώματος.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα ερμηνευτούν άριες από ρόλους που άγγιξε με μοναδικό τρόπο η Κάλλας (Norma, Tosca, Violetta, Lucia, Carmen κλπ) καθώς και intermezzi από όπερες που ερμήνευσε (Cavalleria Rusticana, Manon Leacaut κλπ). Κατά την διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει προβολή βίντεο και φωτογραφικού υλικού αναδεικνύοντας διάφορες πτυχές της τέχνης και λαμπερής προσωπικότητας της.

Σαν φινάλε θα παρουσιαστεί η σύνθεση του Neville Jason Fahy «Inno a LaDivina» σε στοίχους της Monica Minarelli και του ιδίου.

Το συγκεκριμένο αφιέρωμα παρουσιάστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου (ημέρα επετείου σαράντα χρόνων από το πέρασμα της στην αιωνιότητα) στο Πολυχώρο του Μεγάρου, έχει ταξιδέψει στην Ελβετία (5 Δεκεμβρίου) και τον Ιανουάριο θα παρουσιαστεί και στην Ιταλία.

Monica Minarelli

Mezzoprano Lirico

Η Monica Minarelli σπούδασε πιάνο και κλασικό τραγούδι στα Ωδεία “G.B. Martini” (Bologna) και “G. Frescobaldi” (Ferrara). Μαθήτευσε δίπλα στους καθηγητές Sesto Bruscantini & Franca Mattiucci.

Ώθηση στην καριέρα της έδωσε η συμμετοχή στον διαγωνισμό «L. Pavarotti» όπου έκανε αίσθηση η ερμηνεία της σε ρεπερτόριο των Mozart & Rossini.

Έχει ερμηνεύσει μια πληθώρα ρόλων στα πιο σημαντικά θέατρα της Ιταλίας, όπως στα: SanCarlo di Napoli, Teatrodell'Opera di Roma, CarloFelice di Genova, TeatroMassimo di Palermo, TeatroComunale di Firenzeκά. Έχει συμμετάσχει στην όπερα “Fedora” (Giordano) στο Teatro a LaScala di Milano, υπό την διεύθυνση του AndreaGavazzeni, και εχει ερμηνεύσει Cherubino (“Nozze di Figaro”, Mozart) στο TeatroComunale di Ferrara με μαέστρο τον ClaudioAbbado. Άλλες συμμετοχές συμπεριλαμβάνουν: “LaTraviata”(Verdi) & “Nozze di Figaro”(Mozart) στο TeatroMassimo, “V.Bellini” di Catania, “Notte di Maggio”(RimskyKorsakov), “LaSposaVenduta” (Smetana), “Nabucco”(Verdi), “DerFliegendeHollaenger” (Wagner) & “Jenufa” (Janacek) στο TeatroComunale di Bologna, “Il MatrimonioSegreto” (Cimarosa) με μαέστρο τον RobertoZarpellon σε σκηνοθεσία EmilianaPaoli στο TeatroVerdi di Casciana-Pisa, “GianniSchicchi”(Puccini) στην Pisa, και τον ομώνυμο ρόλο της Carmen(Bizet) σε μια πληθώρα Ιταλικών θεάτρων. To 2015 συμμετείχε στο ανέβασμα της όπερας “'Giovannad'Arco'(Verdi)” στο Teatro a LaScala di Milano.

Eκτός Ιταλίας έχει τραγουδήσει στο Τελ Αβίβ, στη Δρέσδη, στη Στουτγάρδη, στη Ζυρίχη (όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο της ως Carmen), στο Δουβλίνο, στη Βασιλεία (Amneris στην Aida του Verdi&Azucena στο Trovatore του Verdi), στο Μόναχο, στο Βερολίνο, στη Βέρνη (Ulrica από “UnBalloinMaschera” του Verdi), στη “LaGazzetta” (Rossini) στο TeatrodeWallonieLiege στο Βέλγιο,και στο KonzertHouse της Βιέννης (“Un BalloinMaschera” του Verdi). Το 2009 έλαβε την τιμητική διάκριση “GrandeAccademico” στο KonzertHouse της Βιέννης.

Κατέχει ενα τεράστιο ρεπερτόριο σε διάφορες γλώσσες, έχοντας λάβει μέρος σε πολλά ρεσιτάλ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εμφανίσεις της με τον διάσημο πιανίστα LeoneMaggiera στο CircoloLirico di Bologna εις μνήμη του θρυλικού τενόρου LucianoPavarotti. Από το 2016 συνεργάζεται με τη σοπράνο AntonellaOrefice και τον πιανίστα NevilleJasonFahy σε συναυλίες σε Ιταλία και Ελλάδα.



Antonella Orefice

Soprano

Γεννημένη στη Μπολόνια, η Antonella Orefice ξεκίνησε σπουδές πιάνου στα 15 της με τον Giuseppe Crema στο ωδείο της Μπολόνια. Ενώ σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Bologna DAMS, παρακολούθησε εντατικά μαθήματα ‘CantoLirico’ με την Σοπράνο GiovannaGiovannini στο ωδείο της Μπολόνια. Το πάθος της την καθοδήγησε να δημιουργήσει ένα σύνολο με τον βιολονίστα μαέστρο FabioBrunelli. Συνεργάστηκε με Χορωδίες της Μπολόνια Euridice υπό την διεύθυνση του PierPaoloScattolin, και με Novarcanto με την GiovannaGiovannini.

Κατόπιν μετακόμισε στην Αθήνα και μέχρι του παρόντος συμμετέχει σε μουσικές δραστηριότητες με ντόπιους και διεθνείς μουσικούς όπως τους πιανίστες ΝevilleJasonFahy, (με τον οποίο δημιούργησαν το duo “MusicadelCuore”), και Μανώλη Παπασηφάκη, την πιανίστρια ReginaBeletskaia, την τσελίστα SusanNorton και τους συνθέτες ΓιωργοΚουβαρά και Γιώργο Βούκανο.Έχει τραγουδήσει σε διάφορους συναυλιακόυς χώρους σε Ιταλία και Ελλάδα (Θέατρο της Parma, Θέατρο του ReggioEmilia,μπαρόκ θέατρο στη Bologna, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών , Ιδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη,Athenaeum,Αρχαίο θέατρο Ήλιδας κτλ.) και έχει συνεργαστεί με την συμφωνική ορχήστρα νέων του Bobblingen και την χορωδία της ΕΡΤ.Είναι επίσης μέλος του συνόλου “Amberlink”.Έχει συμμετάσχει σε masterclass με τους WilliamMatteuzzi και MichaelChance. Το 2010, της απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στον Ευρωπαϊκό Μουσικό Διαγωνισμό“Citta di Sirolo”.

Από το 2016 συνεργάζεται με την μέτζο σοπράνο MonicaMinarelli σε διάφορες εκδηλώσεις, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ρεσιταλ που πραγματοποίησανε στο TeatroU.Giordano di Foggia με τον διάσημο πιανίστα LeoneMaggiera.Τον Οκτώβριο του 2016 ερμήνευσε τον ρόλο της Micaela, στην όπερα 'Carmen'(Bizet) σε παραγωγή της MonicaMinarelli στο CircoloLirico di Bologna με πιανιςτα τον Ricci.

Neville Jason Fahy

Ο Neville Jason Fahy ξεκίνησε μαθήματα πιάνου στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών στη τάξη της Ρίτας Βούρτση. Συνέχισε τις μουσικές του σπουδές στο Trinity College του Λονδίνου με τον AnthonyPeebles στο πιάνο και την AnnCherry στο φλάουτο. Κατά την διάρκεια των σπουδών του έλαβε μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς στην Αγγλία αποσπώντας πρώτο βραβείο στο “ RichmonduponThames - Musicfestival”, δεύτερο βραβείο στο “HastingsMusicalFestival” και τρίτο βραβείο στο “Kingston upon Thames Festival of the Performing Arts” .

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα σπούδασε στο Ωδείο Μουσικής Εταιρείας Αθηνών με την ΝίλλιανΠέρεζ – Ιωαννίδου και εν συνεχεία στο UniversityofIndianapolis (AthensCampus) με καθηγητές τους Δρ.ΆλλαΧαλάψη και Γιώργο Μάνεση. Επίσης έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τους Ardakov, Ganev, Lazko,Vasary, Μάνεση, Χαλάψη και Χατζηνίκο. Είναι κάτοχος MasterofArtsinMusic του UniversityofIndianapolis, F.R.S.M. των Βασιλικών Σχολών Μουσικής της Μ. Βρετανίας και αριστούχος διπλωματούχος του Ωδείου Μουσικής Εταιρείας Αθηνών.

Έχει παίξει σε συναυλίες και φεστιβάλ τόσο σε σόλο όσο και σε ρεπερτόριο μουσικής δωματίου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει συμπράξει ως σολίστ και ορχηστρικό μέλος με την “MelodyChamberOrchestra”, “BiosChamberOrchestra” ofAthens , “UIndyChamberOrchestra” ofAthens,την συμφωνική ορχήστρα νέων του Bobblingen, την “Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής” Κηφισιάς και του οργανικού συνόλου “Cantabile” Κηφισιάς. Είναι πιανίστας και ιδρυτικό μέλος των συνόλων “DuoSopiano” , “TrioLirico” και “MusicadelCuore”.

Από το 2012 συνεργάζεται σε μεγάλες παραγωγές με τον συνθέτη Γιώργο Βούκανο (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών , Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ,Ιωνικό κέντρο, 1ο Φεστιβάλ Ανδραβίδας-Κυλλήνης και 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας) και με την σοπράνο AntonellaOrefice σε πληθώρα συναυλιών σε Ελλάδα και Ιταλία. Από το 2016 ξεκίνησε συνεργασία με την μετζοσοπράνο MonicaMinarelli σε ρεσιτάλ ανά την Ιταλία.

Έχει συνθέσει, εκδώσει και ηχογραφήσει τρία έργα για σόλο πιάνο και ένα για πιάνο και τσέλο (MusicCreationSeries, «EditionOrpheusMusicHouse»,Nikolaidis,www.music-house.gr). Είναι καθηγητής πιάνου και θεωρητικών στο CampionSchoolAthens και επί σειρά ετών δίδασκε παράλληλα και στο St. Catherine’sBritishEmbassySchoolAthens.

Ασχολείται με τον Ελληνικό χορό. Υπήρξε χορευτής του κεντρικού "Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών" καθώς και δάσκαλος του παραρτήματος της Νέας Ιωνίας για μια δεκαετία. Απο το 1993 είναι δάσκαλος του χορευτικού "Κούροι και Κόρες" του CampionSchoolAthens.

Εισιτήρια:

Προπώληση γενικής €10

Γενική είσοδος €12

Ειδικές κατηγορίες €8



• GG EventsPatras: www.facebook.com/GG-Events-Patras-1633453740216528



***



ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

• GG EventsPatras: [email protected] / τηλ.: +30 6980579777 (Γιώργος Σταματόπουλος)

