Το «Call me by your Name», η ταινία της χρονιάς σύμφωνα με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ

Στην Ελλάδα θα χρειαστεί να περιμένουμε έως τις 8 Φεβρουαρίου 2018 οπότε και θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε διανομή της Feelgood. Ο λόγος για το φιλμ του Λούκα Γκουαντανίνο «Call me by your Name – Να Με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» που ξεκίνησε την πορεία του τον περασμένο Ιανουάριο από το Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα και έχει φτάσει να θεωρείται από τα καλύτερα φιλμ της χρονιάς με βραβεία και υποψηφιότητες από πολλές ενώσεις κριτικών.

Το κινηματογραφικό σάιτ Otros Cines Europa ζήτησε από μια σειρά από Ισπανούς σκηνοθέτες να διαλέξουν την αγαπημένη τους ταινία για το 2017 και ο διάσημος εκκεντρικός δημιουργός Πέδρο Αλμοδόβαρ επέλεξε το «Call me by your Name».

Μια ταινία που βασίζεται στην ομορφιά και το συναίσθημα που συγκινεί και παρασύρει τόσο με την ιστορία όσο και με τις εικόνες της που φλερτάρει με το μελόδραμα μα ανυψώνεται πάνω από τα είδη, δεν θα μπορούσε να μην συγκινήσει τον σπουδαίο Ισπανό σκηνοθέτη που στις καλύτερες στιγμές του, κάνει κάτι ανάλογο με τις ταινίες του, όπως γράφει το flix.gr.

«Όλα είναι όμορφα, γοητευτικά και επιθυμητά σε αυτή την ταινία» λέει ο Αλμοδόβαρ. «Τα αγόρια, τα κορίτσια, τα πρωϊνά, τα φρούτα, τα τσιγάρα, οι στέρνες, τα ποδήλατα, οι χοροί στη φύση, η δεκαετία του ‘80, οι αμφιβολίες και η πίστη των πρωταγωνιστών, η ειλικρίνεια των χαρακτήρων, η σχέση με τους γονείς τους. Απολαύστε την αφοσίωση των δημιουργών του Αντρέ Ασιμάν, του Τζέιμς Αϊβορι και του Λούκα Γκουαντανίνο στο πάθος των αισθήσεων, απολαύστε το φως της Βόρειας Ιταλίας και κυρίως τον Τιμοτέ Σαλαμέ, την μεγάλη αποκάλυψη της χρονιάς».

Στο συγκεκριμένο φιλμ παίζει και ο εξίσου εντυπωσιακός Άρμι Χάμερ.

*Αναφορά στο φιλμ υπάρχει και στο Χριστουγεννιάτικο τεύχος του The Best Magazine που μόλις κυκλοφόρησε.