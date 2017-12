Πλήθος κόσμου στη Χριστουγεννιάτικη συναυλία του Δημοτικού Ωδείου -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ύμνοι, Τραγούδια και ήχοι των Χριστουγέννων, πλημμύρισαν το βράδυ της Τρίτης (χθες) 19 Δεκεμβρίου την κατάμεστη αίθουσα Ι4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας των τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του του ο Πολιτιστικός Οργανισμός:

"Στη συναυλία συμμετείχαν τα σύνολα της «Ορχήστρας Δωματίου», της «Ορχήστρας Παραδοσιακών Οργάνων», της Παιδικής Χορωδίας και τα Φωνητικά Σύνολα Solfege Kοdály.

Ακούστηκαν τα κομμάτια:

Παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο Γαλλίας - En cette nuit passee (Σε φάτνη φτωχική)

Ch.Wagner - Νανούρισμα Παναγίας

Z. Kodaly (1935) – Χριστουγεννιάτικος χορός των ποιμένων

« Ένα ταξίδι στην Ελλάδα των Χριστουγέννων»

Παραδοσιακά κάλαντα από περιοχές της Ελλάδας:

Χριστουγεννιάτικα Παινέματα Χίου, Μικράς Ασίας, Ικαρίας, Τήνου, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Ρωμυλίας.

B. Britten - Simple Symphony

G. Holst - ST. Pauls Suite

P. I. Tchaikovsky - Nutcracker Suite

Dance of the Sugar Plum Fairy

Arabian Dance

Chinese Dance

Dance of the Mirlitons

Pas-de deux

Valse of the Flowers

Around the world at Christmas time - (Christmas suite)

Την συναυλία παρακολούθησαν η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Γεροπαναγιώτη και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, η Δημοτική Σύμβουλος Βίβιαν Σαμούρη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πολιτιστικό Οργανισμό Κώστας Παπαφιλίππου, εκπρόσωποι της πρυτανικής Αρχής και εκπρόσωπος του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου".