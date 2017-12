Έρχονται στις Ελληνικές αίθουσες από την Σπέντζος τα φιλμ "Θαύμα", "Ο Στόχος" και "Ο Επιβάτης"

Τρεις νέες κινηματογραφικές ταινίες βγαίνουν στις Ελληνικές αίθουσες το προσεχές διάστημα σε διανομή της Spentzos Films και αναμένεται να τις δούμε και στην Πάτρα, στα Odeon Enterainment, στη Βέσο Μάρε. Η 1η είναι το «Θαύμα – Wonder», ένα κοινωνικό φιλμ, διάρκειας 113 λεπτών που άρεσε και συγκίνησε το Αμερικανικό κοινό έχοντας ήδη φτάσει σε εισπράξεις τα 110 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα 45 από την προβολή του στον υπόλοιπο κόσμο.

Σκηνοθεσία: Stephen Chbosky. Σενάριο: Stephen Chbosky, Steven Conrad, Jack Thorne βασισμένο στο ομώνυμο best seller βιβλίο της R. J. Palacio που κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Με τους Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin και Daveed Diggs.

Σύνοψη:

Το ΘΑΥΜΑ αφηγείται την συγκλονιστική και συγκινητική ιστορία του Αυγούστου Πούλμαν. Γεννημένος με ιδιαιτερότητες στο πρόσωπο του που τον ανάγκασαν μέχρι σήμερα να μην πάει σχολείο, ο Όγκι γίνεται ο πιο απίθανος ήρωας όταν ξεκινάει να φοιτά σε ένα δημοτικό σχολείο. Καθώς η οικογένεια του, οι συμμαθητές του και η ευρύτερη κοινωνία παλεύουν να ανακαλύψουν μέσα τους της συμπόνοια και τη αποδοχή, το ταξίδι του Όγκι θα τους αποδείξει ότι δεν μπορείς να είσαι σαν τους άλλους όταν έχεις γεννηθεί για να ξεχωρίζεις.

Η ιστορία ενός 10χρονου αγοριού με διαφορετικό πρόσωπο γίνεται μια πολύπλευρη ματιά στο τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Ο Όγκι αν και πάντα επιδίωκε την απομόνωση φορώντας το διαστημικό κράνος του, ξαφνικά πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο σύμπαν από παιδιά που τον κοιτούν επίμονα και αδιάκριτα ενώ αποφεύγουν να τον κοιτάξουν στα μάτια.

Ένα χρόνο αργότερα, άλλοτε με χιούμορ , άλλοτε με σκληρότητα και άλλοτε με όμορφο τρόπο ο Όγκι και όλοι γύρω του, αλλάζουν και αναδεικνύονται όλα αυτά που έχουν σημασία περισσότερο από οτιδήποτε στη ζωή : η φιλία, το κουράγιο και η επιλογή να είσαι ευγενής καθημερινά με οποιονδήποτε εμφανιστεί στον δρόμο σου.

Η ταινία «Θαύμα» θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες στις 28 Δεκεμβρίου 2017.

Η πολεμική κοινωνική ταινία «Ο Στόχος – The Man with the Iron Heart», διάρκειας 119 λεπτών είναι μία συμπαραγωγή των ΗΠΑ, Αγγλίας, Γαλλίας και Βελγίου.

Σκηνοθεσία: CEDRIC JIMENEZ

Σενάριο: DAVID FARR, AUDREY DIWAN, CEDRIC JIMENEZ, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λοράν Μπινέ "HHhH - Himmlers Hirn heisst Heydrich " που κυκλοφορεί και στα Ελληνικά από τις Εκδόσεις Κέδρος.

Με τους Jason Clarke, rosamund Pike, Jack O’ Connell, Jack Reynor, Mia Wasikowska, κ.α.

Περίληψη :

Η ιστορία μίας από τις πιο επικίνδυνες φυσιογνωμίες του Ναζιστικού καθεστώτος και των γενναίων ανθρώπων που επιδίωξαν να τον σκοτώσουν. Ο Ράινχαρντ Χάιντριχ εμφανίστηκε σαν μετεωρίτης για να γίνει ένας από τους πιο ισχυρούς και τρομακτικούς άνδρες στην ιεραρχία του Τρίτου Ράιχ.

Ο Ράινχαρντ Χάιντριχ ήρθε για 1η φορά σε επαφή με την ιδεολογία των Ναζί μέσω της γυναίκας του Λίνα, μια Γερμανίδας αριστοκράτισσας που τον ακολούθησε σε όλη του την ανοδική πορεία στην εξουσία ως ένας από του αρχιτέκτονες της «Τελικής Λύσης».

1942. Κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία. Δύο Τσεχοσλοβάκοι μέλη της Αντίστασης και σταλμένοι από το Λονδίνο φτάνουν στην Πράγα με αποστολή να δολοφονήσουν τον πιο επικίνδυνο άντρα του Γ’ Ράιχ: τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, «το ξανθό κτήνος», τον «δήμιο της Πράγας», τον αρχηγό των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, το δεξί χέρι του Χάινριχ Χίμλερ. Πρόκειται για την Επιχείρηση Ανθρωποειδές, μία από τις πιο τολμηρές και ηρωικές απόπειρες του Β’ Παγκόσμιου πολέμου.

Το συγκεκριμένο φιλμ ντεμπουτάρει στις Ελληνικές αίθουσες από την Σπέντζος Φιλμ στις 21 Δεκεμβρίου 2017 και πιθανόν το επόμενο διάστημα να το δούμε και στην Πάτρα.

Τέλος στις 11 Ιανουαρίου 2018 θα βγει η ταινία δράσης «Ο Επιβάτης -The Commuter».

Σκηνοθεσία: Jaume Collet-Serra (NON-STOP, UNKNOWN, ORPHAN).

Σενάριο:

Byron Willinger, Philip De Blasi Και Ryan Engle

Με τους Liam Neeson, Vera Farmiga και Sam Neill.

Περίληψη :

Ο Μάικλ ΜακΚόλει είναι μάνατζερ σε μία απρόσωπη ασφαλιστική εταιρία και ζει με την σύζυγό του και τον γιό τους σε ένα προάστιο της Νέας Υόρκης. Όπως τόσοι άλλοι σκληρά εργαζόμενοι οικογενειάρχες αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες με τον γιο του να είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις σπουδές του στο κολέγιο. Ξαφνικά μία μέρα η κατάσταση του γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, πάει στην δουλεία του και του ανακοινώνουν ότι απολύεται.

Παρόλα αυτά, αυτό δεν είναι το μόνο γεγονός που θα του χαλάσει το βράδυ. Στην συνήθη διαδρομή με το τρένο επιστρέφοντας σπίτι του, μια επιβάτης κάθεται απέναντι του , του συστήνεται ως Τζοάνα και του κάνει μία δελεαστική πρόταση: να βρει ποιος επιβάτης του τρένου δεν είναι τακτικός, με ανταμοιβή ένα απίστευτο οικονομικό έπαθλο. Μία εύκολή δουλειά θα έλεγε κάποιος. Όχι όμως για έναν πρώην αστυνομικό που έχει ισχυρή ηθική συνείδηση.

O Μάικλ δέχεται να βρει τον «ύποπτο» ανάμεσα στο πλήθος των επιβατών χρησιμοποιώντας το μυαλό και το ταλέντο του στο να αποκαλύπτει ταυτότητες. Σύντομα όμως καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στο κέντρο μιας θανάσιμης συνωμοσίας που θα καταλήξει στην δολοφονία όλων όσων βρίσκονται στο τρένο ενώ αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να το αποτρέψει. Ο χρόνος κυλά αντίστροφα και ο Μάικλ προσπαθεί να στηριχθεί στους τακτικούς συνεπιβάτες του που γνωρίζει χρόνια προσπαθώντας ταυτόχρονα να παγιδέψει τους δολοφόνους, να αποκαλύψει την συνωμοσία και το τρένο με τους επιβάτες να φθάσει σώο και ασφαλές στο τέρμα.