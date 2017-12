Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες του Σωματείου Αμερικάνων Ηθοποιών 2018

Ανακοινώθηκαν νωρίτερα την Τετάρτη 13/12/2017, οι υποψηφιότητες για τα βραβεία του Σωματείου Αμερικάνων Ηθοποιών (Screen Actor Guild Awards), το οποίο όπως αναφέρει και το σάιτ flix.gr, κατά κανόνα, καταφέρνει να προβλέπει και τις αντίστοιχες υποψηφιότητες των Όσκαρ στις κατηγορίες ερμηνειών. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι η πλειονότητα των μελών της Κινηματογραφικής Ακαδημίας των Όσκαρ είναι ηθοποιοί.

Φέτος την κούρσα των υποψηφιοτήτων οδηγεί το «Three Billboard Outside Ebbing, Missouri», με 4 υποψηφιότητες (το συγκεκριμένο φιλμ θα το δούμε στην Ελλάδα στις 18 Ιανουαρίου 2018) ενώ ακολουθούν τα «Lady Bird», «Get Out!» και «Shape of Water».

Η Χόλι Χάντερ κατάφερε να κερδίσει μια υποψηφιότητα για την ερμηνεία της στο «The Big Sick», κάτι που δεν έγινε με τις Χρυσές Σφαίρες – Golden Globes, ενώ αίσθηση έκανε το γεγονός ότι ο Άρμι Χάμερ δεν κατάφερε να αποσπάσει την υποψηφιότητα για το «Call Me By Your Name – Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» (ωστόσο λογικά στα Όσκαρ θα είναι υποψήφιος). Τέλος ταινίες όπως το «Τhe Post» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και το «All the Money in the World» του Ρίντλεϊ Σκοτ δεν κατάφεραν να πάρουν καμία υποψηφιότητα, σε αντίθεση πάντα με τις Χρυσές Σφαίρες.

Όσον αφορά στα τηλεοπτικά βραβεία, δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις καθώς σειρές όπως οι «Big Little Lies», «Stranger Things» και «GLOW» μπόρεσαν να αποσπάσουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για φέτος.

Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τις φετινές υποψηφιότητες του Σωματείου Screen Actors Guild.

Α’ Ανδρικού Ρόλου

Τιμοτέ Σαλαμέ «Call Me By Your Name»

Τζέιμς Φράνκο «The Disaster Artist»

Ντάνιελ Καλούγια «Get Out!»

Γκάρι Ολντμαν «Darkest Hour»

Ντενζέλ Γουάσινγκτον «Roman J. Israel, Esq.»

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Τζούντι Ντεντς «Victoria & Abdul»

Σάλι Χόκινς «The Shape of Water»

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ «Three Billboard Outside Ebbing, Missouri»

Μάργκο Ρόμπι «I, Tonya»

Σίρσα Ρόναν «Lady Bird»

B’ Ανδρικού Ρόλου

Στιβ Καρέλ «Battle of the Sexes»

Γουίλεμ Νταφόε «The Florida Project»

Γούντι Χάρελσον «Three Billboard Outside Ebbing, Missouri»

Ρίτσαρντ Τζέκινς «The Shape of Water»

Σαμ Ρόκγουελ «Three Billboard Outside Ebbing, Missouri»

Β’ Γυναικείου Ρόλου

Μέρι Τζ. Μπλάιτζ «Mudbound»

Χονγκ Τσάου «Downsizing»

Χόλι Χάντερ «The Big Sick»

Αλισον Τζένεϊ «I, Tonya»

Λόρι Μέτκαλφ «Lady Bird».

Καλύτερου Καστ σε Κινηματογραφική Ταινία

«The Big Sick»

«Get Out!»

«Lady Bird»

«Mudbound»

«Three Billboard Outside Ebbing, Missouri»

Καλύτερου Ηθοποιού Σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς «Sherlock»

Τζεφ Ντάνιελς «Godless»

Ρόμπερτ Ντε Νίρο «The Wizard of Lies»

Τζέφρι Ρας «Genius»

Αλεξάντερ Σάρσγκαρντ «Big Little Lies»

Καλύτερης Ηθοποιού Σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Νικόλ Κίντμαν «Big Little Lies»

Τζέσικα Λανγκ «Feud: Better & Joan»

Σούζαν Σάραντον «Feud: Better & Joan»

Ριζ Γουίδερσπουν «Big Little Lies»

Λόρα Ντερν «Big Little Lies»

Καλύτερου Ηθοποιού σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

Τζέισον Μπέιτμαν «Ozark»

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν «This is Us»

Πίτερ Ντίνκλατζ «Game of Thrones»

Ντέιβιντ Χάρμπορ «Stranger Things»

Μπομπ Οντένκιρκ «Better Call Saul»

Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

Μίλι Μπόμπι Μπράουν «Stranger Things»

Κλερ Φόι «The Crown»

Ελίζαμπεθ Μος «The Handmaid’s Tale»

Ρόμπιν Ράιτ «House of Cards»

Λόρα Λίνεϊ «Ozark»

Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμική Τηλεοπτική Σειρά

Άντονι Αντερσον «Black-ish»

Αζίζ Ανσάρι «Master of None»

Λάρι Ντέιβιντ «Curb Your Enthusiasm»

Σον Χέις «Will & Grace»

Γουίλιαμ Μέισι «Shameless»

Μαρκ Μάρον «GLOW»

Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμική Τηλεοπτική Σειρά

Ούζο Αντούμπα «Orange is the New Black»

Αλισον Μπρι «GLOW»

Τζέιν Φόντα «Grace and Frankie»

Τζούλια Λούις-Ντρέιφους «Veep»

Λίλι Τόμλιν «Grace and Frankie»

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

«The Crown»

«Game of Thrones»

«The Handmaid’s Tale»

«Stranger Things»

«This is Us»

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Τηλεοπτική Σειρά

«Black-ish»

«Curb Your Enthusiasm»

«GLOW»

«Orange is the New Black»

«Veep»

Σκηνή Δράσης από Ομάδα Κασκαντέρ σε Ταινία

«Baby Driver»

«Dunkirk»

«Logan»

«War of the Planet of the Apes»

«Wonder Woman»

Σκηνή Δράσης από Ομάδα Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά

«Game of Thrones»

«GLOW»

«Homeland»

«Stranger Things»

«The Walking Dead».

Ο Σαμ Ρόκγουελ.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ.