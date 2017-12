Τη Δευτέρα ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες των φετινών Χρυσών Σφαιρών

Εβδομήντα πέντε χρονών γίνονται φέτος οι Χρυσές Σφαίρες – Golden Globes, οι προάγγελοι των Όσκαρ όπως έχουν καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες και οι υποψηφιότητες για τους καλύτερους της χρονιάς του 2017 που τελειώνει σε λίγες μέρες, θα ανακοινωθούν στις 11 Δεκεμβρίου όπως έγινε γνωστό, ενώ η λαμπερή απονομή με οικοδεσπότη τον Seth Meyers, έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιανουαρίου 2018 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το NBC.

Στο σάιτ του VanityFair (www.vanityfair.com) διαβάσαμε ένα ενδιαφέρον άρθρο με τις προβλέψεις για το ποιοι ενδέχεται να προταθούν φέτος για την Χρυσή Σφαίρα (τα βραβεία απονέμει η Ένωση Ξένων ανταποκριτών στο Χόλυγουντ).

Στην καλύτερη ταινία (δράμα) υποψήφιες θα είναι σύμφωνα πάντα με την εκτίμηση του Vanity Fair, οι:

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Call Me by Your Name

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Καλύτερη ταινία – κωμωδία/μιούζικαλ:

The Big Sick

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird

Καλύτερος α’ ανδρικός ρόλος – δράμα:

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name

Jake Gyllenhaal, Stronger

Tom Hanks, The Post

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Gary Oldman, Darkest Hour.

Εδώ διευκρινίζεται ότι για την 5η θέση δίνουν μάχη ο Jake Gyllenhaal και ο 2 φορές κάτοχος Χρυσής Σφαίρας Denzel Washington για το φιλμ “Roman J. Israel, Esq”.

Καλύτερος α’ γυναικείος ρόλος – δράμα:

Annette Bening, Film Stars Don’t Die in Liverpool

Jessica Chastain, Molly’s Game

Sally Hawkins, The Shape of Water

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meryl Streep, The Post

Καλύτερος α’ ανδρικός ρόλος – κωμωδία/μιούζικαλ:

James Franco, The Disaster Artist

Hugh Jackman, The Greatest Showman

Daniel Kaluuya, Get Out

Kumail Nanjiani, The Big Sick

Adam Sandler, The Meyerowitz Stories

Καλύτερος α’ γυναικείος ρόλος κωμωδία/μιούζικαλ:

Judi Dench, Victoria & Abdul

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Emma Stone, Battle of the Sexes

Emma Watson, Beauty and the Beast

Καλύτερος β’ ανδρικός ρόλος:

Willem Dafoe, The Florida Project

Armie Hammer, Call Me by Your Name

Richard Jenkins, The Shape of Water

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Michael Stuhlbarg, Call Me by Your Name

Καλύτερος β’ γυναικείος ρόλος:

Mary J. Blige, Mudbound

Holly Hunter, The Big Sick

Allison Janney, I, Tonya

Lesley Manville, Phantom Thread

Laurie Metcalf, Lady Bird.

Καλύτερο σενάριο:

Lady Bird

Get Out

Call Me by Your Name

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

The Big Sick.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ