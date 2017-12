ΠΡΩΤΟΣ ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ WEEKEND Ο "ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ"- ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΑ 150.000 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Ψηλά κρατήθηκε στα εισιτήρια η κοινωνική – βιογραφική ταινία «Καζαντζάκης» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σμαραγδή που παρά τις μέτριες κριτικές, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού. Το περασμένο 4ήμερο (30/11 με 3/12/2017) η ταινία του Γ. Σμαραγδή με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο στον κεντρικό ρόλο του Κρητικού συγγραφέα του "Αλέξη Ζορμπά", έκοψε κοντά στα 46.000 εισιτήρια σε 116 αίθουσες πανελλαδικά (προβάλλεται και στην Πάτρα στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε) και ήδη σε περίπου 2 εβδομάδες η ταινία που συγκινεί προς το φινάλε ενώ περιλαμβάνει και μία σκηνή «ανθολογίας» με τον αξέχαστο Στάθη Ψάλτη, κοντεύει τα 150.000 εισιτήρια.

Όπως έγραψε το σάιτ flix.gr, η ταινία «Καζαντζάκης» κράτησε την κορυφή των εισιτηρίων και μάλιστα με ελάχιστη πτώση από την περασμένη εβδομάδα, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό κοινό θα πάει στην ελληνική ταινία που θέλει, ότι αρνητικό κι αν ακούσει γι' αυτήν.

Το περασμένο σαββατοκύριακο το φιλμ «Καζαντζάκης» ήρθε 1ο σε εισιτήρια στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε ενώ μέτρια σχετικά κινήθηκε η παιδική ταινία Βρετανικής παραγωγής «Πάντινγκτον 2» όπου παίζει και ο Χιου Γκραντ, κόβοντας σε 130 αίθουσες πανελλαδικά περίπου 20.500 εισιτήρια. Η ταινία με κεντρικό ήρωα τον αγαπημένο αρκούδο, παίζεται και στα Odeon Entertainment στην Πάτρα.

Να θυμίσουμε πως από την περασμένη Πέμπτη προβάλλεται και στην Πάτρα το κοινωνικό φιλμ, βασισμένο σε αληθινή ιστορία, «Thank you for your service» σε σκηνοθεσία του Τζέισον Χολ, σεναριογράφου του «Ελεύθερου σκοπευτή» με ήρωες, τρεις στρατιώτες που επιστρέφουν από την πρώτη γραμμή του Ιράκ το 2007 πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και δυστυχώς βρίσκουν μία «αφιλόξενη» πραγματικότητα μπροστά τους. Ο Μάιλς Τέλερ υποδύεται τον έναν απ’ αυτούς ενώ αγνώριστη είναι σε έναν δεύτερο αλλά αξιοσημείωτο ρόλο η Έιμι Σούμερ.

*Να προσθέσουμε ακόμα ότι "Το Τελευταίο Σημείωμα" του Παντελή Βούλγαρη στην 5η εβδομάδα προβολής του άγγιξε τα 200.000 εισιτήρια ενώ η εορταστική Αμερικάνικη κωμωδία "Ξαναγύρισε ο Μπαμπάς - Daddy's Home 2" με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ και τον Μελ Γκίμπσον έφτασε τα 8.500 εισιτήρια (παίζεται και στην Πάτρα).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ