ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ από την πρεμιέρα στην Αθήνα της ταινίας «Justice League» - Στις αίθουσες από την Πέμπτη

Δεν Μπορείς Να Σώσεις τον Κόσμο Μόνος, μας λέει η ολοκαίνουρια υπερπεριπέτεια «Justice League» και την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 στην ελληνική πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου φιλμ στην Αθήνα, οι τυχεροί θεατές είδαν για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη τους σουπερήρωες της DC Comics, Batman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman και Cyborg να συναντιούνται κινηματογραφικά για να σταματήσουν μια επίθεση καταστροφικών διαστάσεων.

Μαζί τους όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Tanweer, είχαν και ορισμένους ανέλπιστους συμμάχους, τους cosplayers Batman, Wonder Woman, The Flash και Cyborg που έδωσαν την δική τους υπερηρωϊκή νότα στην avant premiere της ταινίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Village Cinemas στο The Mall Athens, στην Αίθουσα VMAX Sphera. Οι cosplayers φωτογραφήθηκαν με τον κόσμο και υποσχέθηκαν πως τις επόμενες μέρες θα επιστρέψουν για περισσότερα Justice League happening.

Ωθούμενος από την αποκατεστημένη πίστη του στην ανθρωπότητα και εμπνευσμένος από την ανιδιοτελή πράξη του Superman, ο Μπρους Γουέιν ζητά τη βοήθεια της νέας του συμμάχου, Νταϊάνα Πρινς, για να αντιμετωπίσει έναν ακόμη πιο επικίνδυνο εχθρό. Μαζί, ο Batman και η Wonder Woman δρουν γρήγορα για να βρουν και να στρατολογήσουν μια ομάδα μετά-ανθρώπων που θα αντισταθούν σ’ αυτήν την καινούργια απειλή.

Αλλά, παρά τη δημιουργία αυτής της χωρίς προηγούμενο λεγεώνας ηρώων – Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash και Cyborg – μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για να σωθεί ο πλανήτης από μία επίθεση καταστροφικών διαστάσεων.

Την ταινία «Justice League» έχει σκηνοθετήσει ο Ζακ Σνάιντερ σε σενάριο των Κρις Τέριο και Τζος Γουίντον και σε ιστορία των Κρις Τέριο και Ζακ Σνάιντερ. Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Τσαρλς Ρόβεν, Ντέμπορα Σνάιντερ, Τζον Μπεργκ και Τζoφ Τζονς.

Το φιλμ κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 16/11/2017 και θα παιχθεί και τρισδιάστατο. Θα προβληθεί και στην Πάτρα στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε.

Στην ταινία που φαίνεται εντυπωσιακή από το τρέιλερ, πρωταγωνιστούν οι Μπεν Άφλεκ, Χένρι Καβίλ, Γκαλ Γκαντότ, Τζέισον Μομόα, Έζρα Μίλερ, Ρέι Φίσερ, Τζέρεμι Άιρονς, Τζέσι Άιζενμπεργκ, Τζ. Κ. Σίμονς, Έιμι Άνταμς, Νταιάν Λέιν και Άμπερ Χερντ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ