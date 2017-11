Καταφθάνει 16 Νοεμβρίου στην Ελλάδα η «Justice League» της της DC Comics και της Warner

Με τον «Thor:Ragnarok» της Μάρβελ να «σκίζει» αναμενόμενα εμπορικά, πλσιάζει η πρεμιέρα του αντιπάλου στρατοπέδου κόμικ ταινιών της DC Comics και του στούντιο της Warner, με την ομάδα της Justice League. Το πολυαναμενόμενο φιλμ «Justice League» που θα μας δείξει ποιές είναι οι δυνάμεις του Aquaman, του Flash και της Wonder Woman αλλά και ποια είναι τα μυστικά του Batmobile, σε σκηνοθεσία του Ζακ Σνάιντερ, καταφθάνει την άλλη εβδομάδα και για την ακρίβεια την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 στις ελληνικές αίθουσες, ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ. Θα βγει από την εταιρεία διανομής Tanweer και αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.

Στο φιλμ πρωταγωνιστούν ο Μπεν Άφλεκ ως Μπάτμαν ξανά, ο γόης Χένρι Καβίλ ως Σούπερμαν, η σαγηνευτική Γκαλ Γκαντότ ως Wonderwoman, o μυώδης Τζέισον Μομόα ως Aquaman, ο Έζρα Μίλερ ως Flash και οι Ρέι Φίσερ, Τζέρεμι Άιρονς, Τζέσι Άιζενμπεργκ, Τζ. Κ. Σίμονς, Έιμι Άνταμς, Νταιάν Λέιν, Άμπερ Χερντ και ο Γουίλεμ Νταφόε.

Ωθούμενος από την αποκατεστημένη πίστη του στην ανθρωπότητα και εμπνευσμένος από την ανιδιοτελή πράξη του Superman, ο Μπρους Γουέιν ζητά τη βοήθεια της νέας του συμμάχου, Νταϊάνα Πρινς, για να αντιμετωπίσει έναν ακόμη πιο επικίνδυνο εχθρό. Μαζί, ο Batman και η Wonder Woman δρουν γρήγορα για να βρουν και να στρατολογήσουν μια ομάδα μετά-ανθρώπων που θα αντισταθούν σ’ αυτήν την καινούργια απειλή.

Αλλά, παρά τη δημιουργία αυτής της χωρίς προηγούμενο λεγεώνας ηρώων – Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash και Cyborg – μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για να σωθεί ο πλανήτης από μία επίθεση καταστροφικών διαστάσεων.

Την ταινία «Justice League» σκηνοθετεί ο Ζακ Σνάιντερ σε σενάριο των Κρις Τέριο και Τζος Γουίντον και σε ιστορία των Κρις Τέριο και Ζακ Σνάιντερ. Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Τσαρλς Ρόβεν, Ντέμπορα Σνάιντερ, Τζον Μπεργκ και Τζoφ Τζονς.

Να σημειωθεί ότι η ταινία – υπερπαραγωγή «Justice League» θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις και σε 3d.

*Με εμπνευστές τον σεναριογράφο κόμικς Γκάρντνερ Φοξ και τον σχεδιαστή Μάικ Σεκόφσκι, η αρχική ενσάρκωση της θρυλικής Justice League (η Justice League of America) πήρε σάρκα και οστά για 1η φορά το 1960 στις σελίδες του The Brave and the Bold #28.

Μεταξύ των αρχικών ιδρυτικών μελών της Justice League είναι ο Superman, ο Batman, η Wonder Woman, ο Aquaman και ο Flash.

Ο Cyborg ουσιαστικά δεν ήταν αρχικό ιδρυτικό μέλος, αλλά θεωρήθηκε ιδρυτικό μέλος το 2011, όταν η DC έκανε relaunch – επαναλανσάρισμα με όλους τους κόμικς τίτλους της.

Αφού πάλεψαν δίπλα-δίπλα στα τεύχη και τις ιστορίες δεκαετιών, οι εμβληματικοί all-stars της DC συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη, στην επική περιπέτεια δράσης της Warner Bros. Pictures, "Justice League", που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 16 Νοεμβρίου 2017.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ