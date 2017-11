Το «Mimosas», ένα "πνευματικό γουέστερν" από το Μαρόκο βγαίνει για προβολή στην Αθήνα

Η ταινία με τίτλο «Mimosas» από το εξωτικό Μαρόκο, τιμημένη με το Μεγάλο Βραβείο της Εβδομάδας Κριτικής, στο 69o Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών, θα προβάλλεται από τις 3 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα, για όλο τον Νοέμβριο αποκλειστικά στον Κινηματογράφο Άστορ στην Αθήνα σε διανομή της Weird Wave.

Πιθανόν στο μέλλον η ταινία του Όλιβερ Λάσε, να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Πρωταγωνιστούν οι: Άχμεντ Χαμούντ, Σακίμπ Μπεν Όμαρ, Σαΐντ Αάγκλι.

Γλώσσα: Αραβικά.

Διάρκεια: 96 λεπτά.

Γενική Είσοδος 5€.

Πρόκειται για συμπαραγωγή της Ισπανίας και του Μαρόκο.

«Ένα παλλόμενο πνευματικό γουέστερν» - El Mundo

«Εντυπωσιακή φωτογραφία» - Variety

«Ένα μυστικιστικό γουέστερν, μαγευτικής ομορφιάς. Εδώ πιστεύουμε στον κινηματογράφο!» - Liberation

«Ένα πανέμορφο θρησκευτικό γουέστερν» - El Pais

«Μία αινιγματική Οδύσσεια στα βουνά» - Screen

«Ένα μεγαλόπρεπα φωτογραφημένο δράμα» - The Hollywood Reporter.

Σύνοψη:

Ένα καραβάνι συνοδεύει έναν ετοιμοθάνατο Σεΐχη, διασχίζοντας την οροσειρά του Άτλαντα στο Μαρόκο. Η τελευταία του επιθυμία είναι να ταφεί με τους αγαπημένους του. Αλλά ο θάνατος δεν περιμένει. Οι άνθρωποι του καραβανιού, που φοβούνται το πέρασμα ανάμεσα στα βουνά, αρνούνται να συνοδεύσουν τον νεκρό.

Ο Άχμεντ και ο Σαΐντ, δύο κλέφτες που ταξιδεύουν με το καραβάνι, προσποιούνται πως ξέρουν το δρόμο και υπόσχονται να εκπληρώσουν την επιθυμία του αποθανόντα. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, ένας άνδρας με το όνομα Σακίμπ είναι ο επίλεκτος που θα ταξιδέψει στα βουνά με μια αποστολή: να βοηθήσει αυτό το αυτοσχέδιο καραβάνι.

«Φανταστική ομορφιά. Μια μυστικιστική και επική ιστορία στην οποία οι άνθρωποι βιώνουν την πίστη τους μέσα από τον εαυτό τους και τους άλλους», CHARLES TESSON, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εβδομάδας Κριτικής του Φεστιβάλ των Καννών.

Στη 2η του ταινία, ο βραβευμένος στις Κάννες, Όλιβερ Λάσε, δίνει μία μαγευτική και μινιμαλιστική οπτική μιας "Ανατολικής δύσης", αποδεικνύοντας το ταλέντο του μέσα από μία επική ιστορία όπου οι πρωταγωνιστές νιώθουν την πίστη και μιλούν ευθέως για αυτή.

Το «Mimosas», εμπνευσμένο από τα ταξίδια του σκηνοθέτη μέσα στην μαροκινή έρημο και από το Σουφισμό, θέτει στο επίκεντρό του τόσο μία φυσική όσο και μία μεταφυσική αναζήτηση. Γυρισμένο με φόντο την επιβλητική οροσειρά του Άτλαντα, είναι μια ταινία που λαμβάνει χώρα σε μία παράδοξη διασταύρωση δύο κόσμων: του αρχαίου και του σύγχρονου, όπου δοκιμάζεται η πίστη, η αντοχή και η δύναμη του φόβου.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Έζησα στο νότιο Μαρόκο, εκεί που ζούσε ο Σαϊντ (ένας από τους ηθοποιούς). Μαζί του ταξίδεψα πολύ και γνώρισα τον τόπο και τη θρησκεία τους. Ανήκω σε μία γενιά που δεν έχει πια ταμπού πάνω σε θρησκευτικά θέματα και μπορεί να γίνει κατανοητή η διαφορά ανάμεσα στη θρησκεία και των θρησκευτικών θεσμών και δεν υπάρχει πια η ανάγκη να διαχωριστεί η πίστη, η θρησκεία και η πνευματικότητα. Η θρησκευτικότητα άλλωστε υπάρχει και σε κάθε μορφή τέχνης, και μου κάνει εντύπωση που πλέον είναι δύσκολο στο χώρο του κινηματογράφου, να γυριστούν τέτοιες ταινίες.

Ζούμε σε περίεργους καιρούς που όλοι αποφεύγουν να μιλήσουν για την παράδοση. Υπάρχει πολύ σκεπτικισμός. Για να αντιμετωπίσω αυτή την αβεβαιότητα, προσπάθησα να επικεντρωθώ στα βασικά, είτε στο σενάριο είτε στην κατασκευή των εικόνων. Με αυτό τον τρόπο, το Mimosas μετατράπηκε σε μία ταινία που μπορεί να μιλήσει σε θεατές από διαφορετικές κουλτούρες και ιδεολογίες.

Θεωρώ πως είναι μία ταινία που δεν ορίζεται από τον τόπο που έχει γυριστεί. Για αυτό είναι ένα θρησκευτικό γουέστερν, μία ταινία φυσικών και μεταφυσικών περιπετειών. Το καραβάνι κυριολεκτικά ταξιδεύει μέσα στα βουνά, αλλά το ταξίδι είναι, παράλληλα, και εσωτερικό.

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Όλιβερ Λάσε ζει και εργάζεται στο Μαρόκο. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο You All Are Captains έκανε πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών στο Φεστιβάλ Καννών του 2010, όπου και διακρίθηκε με το βραβείο της FIPRESCI. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, Mimosas, γυρίστηκε στα βουνά του Άτλαντα και προβλήθηκε στο τμήμα Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών 2016, όπου κέρδισε και το Μεγάλο Βραβείο.

Συνιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Zeitun Films.

Φιλμογραφία

2010 Τodos vós sodes capitáns

2016 Mimosas

*Η ταινία όπως προείπαμε, θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Νοέμβριο στις 12.00 τα μεσάνυχτα, αποκλειστικά στον Κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ (Σταδίου 28, εντός της στοάς Κοραή).