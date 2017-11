O Φοίβος Δεληβοριάς κανει στάση στην Πάτρα για μία μεγάλη γιορτή στο Royal και μιλάει στο thebest.gr

Για ένα μοναδικό live καταφθάνει στην Πάτρα ο Φοίβος Δεληβοριάς. Το ραντεβού με τους Πατρινούς έχει δοθεί για το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στον υπέροχο χώρο του Royal,στην Ακτή Δυμαίων.

Στην κεντρική μουσική σκηνή του ο Φοίβος Δεληβορίας και οι συνεργάτες του θα αναρωτηθούν αν είναι αληθινά τα όσα έζησαν έως τώρα και θα αφηγηθούν ξανά την ιστορία τους από την αρχή.

Θα ξανασυναντήσουν «Εκείνη», θα ξαναχορέψουν την «Μπόσα Νόβα του Ησαϊα», θα ξανακοιταχτούν στον «Καθρέφτη», θα γίνουν «Αόρατοι Άνθρωποι», θα περάσουν από την «Όμορφη Πόρτα», θα πηδήξουν απ’ την «Ταράτσα», θα σκοτωθούν, θα ξανασηκωθούν και θα καταλήξουν στο γνωστό οικουμενικό motto: «μένω στην Καλλιθέα-κι αγαπάω μια Κική-η ζωή μόνο έτσι είν’ ωραία»…

Μαζί τους η νέα τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη, το θορυβώδες, αξεπέραστο combo Ντούβας, Χριστοδούλου, Παντέλης και Soto αποδεικνύουν πως είναι άνθρωποι και όχι ρέπλικες και παίζουν με τη μουσική του Φοίβου παίζοντας Μουσική.

Λίγο πριν την επιστροφή του στην Πάτρα που λατρεύει, ο Φοίβος Δεληβοριάς μίλησε στο thebest.gr.

Για άλλη μία φορά στην πάτρα. Ποια είναι η σχέση σου με την πόλη;

"Η σχέση μου με την Πάτρα έγινε πολύ βαθιά τα τελευταία 10 χρόνια. Με υιοθέτησε μία υπέροχή παρέα… θα την έλεγα παρέα του… «Χασομεριού». Μέλος αυτής της παρέας είναι και ο ντράμερ μου, ο Σωτήρης Ντούβας. Αυτη η παρέα μου γνώρισε μία υπέροχη, αθέατη εναλλακτική πλευρά της Πάτρας.

Αν και η λέξη «εναλλακτικός» σήμερα είναι πολυχρησιμοποιημένη … τα παιδιά όντως είναι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για κάτι διαφορετικό στη μουσική σκηνή της πόλης. Πραγματικά μου έδειξαν αγάπη.



Πώς σου αρέσει να περνάς τις μέρες σου όταν επισκέπτεσαι την Πάτρα;

Μου αρέσουν οι βόλτες, οι ποδαρόδρομοι, τα καφέ και … τα πάντα καταλήγουν στο «Χασομέρι». Αυτό είναι το στέκι μου.

Αυτη τη φορά θα συναντήσεις τους Πατρινούς στο Royal. Τι θα ακούσουμε το Σάββατο;

Αρχικά, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που λειτουργεί ξανά αυτός ο χώρος. Και που έχει πάρει ζωή.

Αυτό που θα ακούσουμε είναι τα καλύτερα… από τα καλύτερα. Είναι ένα best of. Παρότι πάντα κορόιδευα αυτή την έννοια ...είναι όντως ένα best of με πολύ προσωπικούς όρους. Θα ακούσουμε τραγούδια μου από τότε που ήμουν 16 χρονών, σταθμούς της μουσικής μου πορείας.



Θα κοιτάξουμε το άλμπουμ της ζωής μας από πίσω προς τα εμπρός. Η σχέση μας με τη ζωή με τη μουσική και τα τραγούδια που ακούμε είναι και σχέση ζωής.

Όλοι μας έχουμε συνδέσει κάποια σκηνή της ζωής με ένα τραγούδι ή ένα δίσκο. Αυτό θέλω να κάνω για όσους βρεθούν στο Royal το Σάββατο. Να τους θυμίσω αυτές τις σκηνές και να θυμηθώ κι εγώ τι σήμαιναν και για εμένα τα τραγούδια αυτά.

Θα πάρουμε μία γεύση από την ... "Ταράτσα του Φοίβου";

Όχι. Η ταράτσα είναι κάτι διαφορετικό. Ένα καλοκαιρινό θέαμα με ανοιχτό ορίζοντα και μεγάλο θίασο. Και μάλιστα θίασο ποικιλιών.

Δεν σου αρέσει να μένεις στάσιμος... Έτσι φείχνει το γεγονός ότι σου αρέσει να κάνεις διαφορετικά πράγματα κάθε φορά...

Ποτέ δε σχεδιάζω και ό,τι κάνω είναι όνειρα που έχω δει και που κάποια στιγμή βγαίνουν στην επιφάνεια. Από μικρός είχα μία εμμονή με πολυθέαμα. Μου άρεσαν τα πράγματα στα οποία βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι μαζί από πολλούς και διαφορετικούς χώρους με σκοπό να κάνουν κάτι κοινό.

Ήθελα να τα συνδυάσω και να φτιάξω τον δικό μου παράδεισο. Αγαπάω να βρίσκομαι σε ένα καμαρίνι πολυθεάματος Πρόκειται για μία γιορτή στην οποία είμαι συντονιστής. Είμαι χαρούμενος που από ότι φαίνεται θα συνεχιστεί και του χρόνου.

Όντως, θέλω κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό. Πέρσι για παράδειγμα έκανα ένα μεσημεριανό πανηγύρι με κλαρίνα στην οδό Ερμού. Η ψυχή μου χρειάζεται ένα διαφορετικό πλαίσιο κάθε φορά. Δεν μπορώ να αισθάνομαι ότι χτυπάω κάρτα. Εξάλλου ο καλλιτέχνης πρέπει να υπερασπίζεται και το παραλογισμό του.

Τι θα έλεγες για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην ελληνική μουσική;

Την τελευταία 10ετία υπήρξε μία μεγάλη καλλιτεχνική έκρηξη που έκανε τη διαφορά και έφερε μία εναλλακτικότητα στη μουσική. Υπήρξαν κάποιοι που έκαναν μία γενναία προσπάθεια. Από την άλλη όμως η κρίση και ότι έφερε η κρίση οδήγησε και σε έναν συντηρητισμό.

Μία κρίση μπορεί να φέρει ανατροπές και αλλαγές αλλά μπορεί να φέρει και ένα ... «κλείσιμο» στο καβούκι. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το τοπίο δεν ξεκάθαρο. Αισθάνομαι ότι γίνεται μία πάλη από την οποία εν έχει φανεί ακόμα αν θα επικρατήσει κάτι καινούργιο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα τις εποχής;

Θα έλεγα ότι είναι πως δεν υπάρχει αγάπη στη δισκογραφία πλέον. Βλέπεις ξεκάθαρα ότι από τη μία έχει χαθεί η επαγγελματική ανεξαρτησία στο χώρο και ότι από την άλλη το εμπόριο έχει γίνει χυδαίο.

Υπάρχουν όμως τρομερά ταλαντούχοι άνθρωποι. Πάντα υπάρχει υλικό και ουσία στην μουσική. Αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει.

*Στα άμεσα μελλοντικά σχέδια του Φοίβου Δεληβοριά είναι ζωντανές εμφανίσεις ανά την Ελλάδα.



Μαζί με το Φοίβο Δεληβοριά επί σκηνής οι:

Φασούλη Νεφέλη: Τραγούδι

Χριστοδούλου Κωστής: Πλήκτρα

Ντούβας Σωτήρης: Ντραμς

Yoel Soto: Μπάσο

Κώστας Παντέλης: Κιθάρες

Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, στην κεντρική Μουσική Σκηνή του Royal.

Royal Theater

Παλαιό Πτωχοκομείο

Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα

Προπώληση: 12 ευρώ σε Discover Bookstore (στενάκι Βούρβαχη 3-5), Γωνιά του Βιβλίου (Αγίου Νικολάου 32), Φάρος εν Πάτραις.

Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, διατίθεται περιορισμένος αριθμός (100 εισιτήρια) στα 10 ευρώ, μόνο στη Γωνιά του Βιβλίου.

Στην είσοδο: 15 ευρώ

Πληροφορίες – Κρατήσεις τραπεζιών: 2610 310120

www.royaltheater.gr