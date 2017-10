Έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος με Όσκαρ διευθυντής φωτογραφίας Γουόλτερ Λάσαλι

Ιδιαίτερη συγκίνηση προξένησε στους σινεφίλ η δυσάρεστη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή στα 90 του χρόνια ο βραβευμένος με Όσκαρ Διευθυντής φωτογραφίας του «Zorba the Greek» του Μιχάλη Κακογιάννη, της θρυλικής αυτής ταινίας που αποτέλεσε μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία διεθνώς το 1964. Είχε γεννηθεί στο Βερολίνο στις 18 Δεκεμβρίου του 1926 και αγαπούσε πολύ την Ελλάδα σε σημείο να έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της μέχρι και το τέλος της ζωής του.

Ο πατέρας του ήταν Γερμανός και η μητέρα του Πολωνέζα. Ο Γουόλτερ Λάσαλι ξεκίνησε από τη σκηνοθεσία μικρών ντοκιμαντέρ σε φιλμ 16mm ενώ καθιερώθηκε με την εξαιρετική δουλειά του στο ασπρόμαυρο φιλμ του Μιχάλη Κακογιάννη «Ζορμπάς» το 1964.

Από τις πρώτες του ταινίες όπως θυμίζει το flix.gr, ήταν το «Κορίτσι με τα Μαύρα» και το «Τελευταίο Ψέμα» με την Έλλη Λαμπέτη, το «Ερόικα» (και τα τρία φιλμ σκηνοθετημένα από τον Μιχάλη Κακογιάννη) αλλά και η «Μανταλένα» του Ντίνου Δημόπουλου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δούλεψε και στην Μ. Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του '50, αρχές του ’60, με ταινίες - ορόσημα όπως τις τρεις ταινίες του Τόνι Ρίτσαρντσον («A Taste of Honey», «The Loneliness of the Long Distance Runner» και «Tom Jones», το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 1963.

To 1964, o Γουόλτερ Λάσαλι όπως προείπαμε, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης φωτογραφίας για το «Zorba the Greek» του Μιχάλη Κακογιάννη (παρέλαβε το βραβείο από τον ηθοποιό Ροκ Χάντσον) και στα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε πολλές φορές με τον Τζέιμς Αϊβορι, αρχικά στο «Savages» και αργότερα, στα πιο διάσημα «Heat and Dust» το 1983 και το «The Bostonians» το 1984, πέρασε και από το Τσέχικο σινεμά στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 για να αποσυρθεί τελικά στην Κρήτη, στον Σταυρό Ακρωτηρίου, εκεί όπου έγιναν τα γυρίσματα του «Ζορμπά» και εκεί όπου και άφησε την τελευταία του πνοή την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου του 2017 σε ηλικία 90 ετών.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρώτη του εμφάνιση και τελευταία ως ηθοποιός έγινε το 2013, όταν έπαιξε ένα συγγραφέα σε σύνταξη στην Ελλάδα στο «Πριν τα Μεσάνυχτα» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ που γυρίστηκε στην Καρδαμύλη της Μεσσηνίας. Έπαιξε στην ταινία αυτή πλάι στους Ίθαν Χοκ, Ζιλί Ντελπί και την Ξένια Καλογεροπούλου.