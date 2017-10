Τον Απρίλιο στην Ελλάδα το φιλμ «The New Mutants - Οι Νέοι Μεταλλαγμένοι»

Την άνοιξη και πιο συγκεκριμένα στις 12 Απριλίου 2018 θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ «The New Mutants - Οι Νέοι Μεταλλαγμένοι» της 20th Century Fox, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ. Πρόκειται για την ιστορία των Νέων Μεταλλαγμένων, μίας ομάδας μεταλλαγμένων ηρώων που αποτελείται από τους πρώτους απόφοιτους της σχολής του Τσαρλς Ξαβιέ.

Ουσιαστικά το «The New Mutants» είναι μία περιπέτεια με στοιχεία τρόμου που βασίζεται στην ομάδα των μεταλλαγμένων υπερηρώων της Marvel Comics. Για παράδειγμα η Anya Taylor-Joy υποδύεται την Illyana Rasputin/Magik, μία Ρωσίδα με μαγικές και τηλεκινητικές ικανότητες που είναι η αδελφή του Colossus, ενός ήρωα των X-Men που τον έχουμε δει σε παλιότερες X-Men ταινίες.

Όπως γράφει η Wikipedia, το φιλμ «Οι Νέοι Μεταλλαγμένοι» σκοπεύει να είναι το 11ο φιλμ του σινε-franchise των διάσημων και δημοφιλών X-Men.

Η σκηνοθεσία είναι του Josh Boone, δημιουργού του "The Fault in Our Stars – Το Λάθος αστέρι" και παίζουν εκτός της Anya Taylor-Joy, οι Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt και Alice Braga.

Θα διανεμηθεί στις ελληνικές αίθουσες από την Odeon και αναμένεται να έρθει και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ