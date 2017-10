Πάτρα: Η ταινία "Η Κυνηγός με τον Αετό" προβάλεται την επόμενη Δευτέρα από την Κινηματογραφική Λέσχη

H ταινία "Η Κυνηγός με τον Αετό - The Eagle Huntress" θα προβληθεί τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου από την Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας. Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Ότο Μπε.

Πρωταγωνιστούν: Ντέιζι Ρίντλεϊ (αφήγηση), Νurgaiv Aisholpan, Rys Rurgaiv, Kuksyegyen Almugul, Boshai Dalaikhan, Bosaga Rys.

Φωτογραφία: Σάιμον ΝίμπλετΜοντάζ: Πιερ Τακάλ

Μουσική: Τζεφ Πίτερς

Χώρα: Μ. Βρετανία, Καζακστάν, Η.Π.Α. (Έγχρωμη)

Διάρκεια: 87΄

Πρώτη προβολή: 6.00 μ.μ.

Δεύτερη προβολή: 8.15 μ.μ.

Τρίτη προβολή: 10.30 μ.μ.

Διακρίσεις:

-Amsterdam International Documentary Film Festival 2016 - Βραβείο Κοινού στον Otto Bell.

-Aspen Filmfest 2016 – Βραβείο Κοινού Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Otto Bell.

-Cinema Eye Honors Awards, US 2017 – Βραβείο στην Aisholpan Nurgaiv.

-Denver International Film Festival 2016 – Βραβείο Peοple’s Choice στον Οtto Bell.

-Hamptons International Film Festival 2016 – Βραβείο Golden Starfish στον Οtto Bell.

-Hawaii International Film Festival 2016 – Βραβείο Κοινού.

-Melbourne International Film Festival 2016 – Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

-Middleburg Film Festival 2016 – Βραβείο Κοινού

-Mill Valley Film Festival 2016 – Βραβείο Κοινού

-National Board of Review, USA 2016 – Βραβείο NBR Top Five Documentaries

-Palm Springs International Film Festival 2017 – Βραβείο σε «Directors to Watch στον Otto Bell.

-19 ακόμη Υποψηφιότητες σε Φεστιβάλ.

Η δεκατριάχρονη Αϊσολπάν θέλει να γίνει κυνηγός με αετό, μια παράδοση αποκλειστικά αντρική για τη Μογγολία εδώ και πολλούς αιώνες.

Γυρισμένη στην εκπληκτική έκταση της Μογγολικής στέπας, η ταινία «Η Κυνηγός με τον Αετό» προκαλεί δέος, εμπνέει και αφηγείται με επικό τρόπο την ιστορία ενός νεαρού κοριτσιού που πίστεψε στη δύναμή του, έτσι όπως διδάχθηκε από την οικογένειά της, να «πετάξει».

Μακριά από το δυτικό πολιτισμό, ένας κόσμος αλλάζει μέσα από τις συγκινητικά απλές εικόνες ενός «αφηγηματικού ντοκιμαντέρ» με πολλές διεθνείς διακρίσεις και αφήγηση από την Ντέιζι Ρίντλεϊ (Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει»).

Τo ντοκιμαντέρ του Οτο Μπελ που έφτασε κοντά στα Οσκαρ, έκανε τεράστια εμπορική επιτυχία στην Αμερική και σύστησε στον κόσμο μια γυναίκα που άλλαξε τους κανόνες...

Τα Αλτάια Όρη είναι ένας μεγάλος ορεινός όγκος στην καρδιά της Ευρασίας, εκεί όπου συναντιού­νται η Ρωσία, η Κίνα, η Μογγολία και το Καζακστάν. Επί αιώνες οι κάτοικοί τους εξελίσσουν το κυνήγι με αετό στην άγρια φύση, κερδίζοντας από τη γούνα της αλεπούς τα απαραίτητα προς το ζην. Πρόκειται για μια απομονωμένη κοινότητα η οποία ζει τηρώντας πατροπαράδοτα ήθη κι έθιμα, που από τη μία κρατάνε τα μέλη της σε ζωογόνα επαφή με τη φύση και από την άλλη μοιάζουν πλέον συντηρητικά και απαρχαιωμένα.

Η ταινία του Βρετανού Ότο Μπελ, με θητεία στο εθνολογικό ντοκιμαντέρ, ξεκινάει με ένα από τα πλέον γενναιόδωρα και σοφά έθιμα της περιοχής. Ένας κυνηγός απελευθερώνει τελετουργικά τον αετό του, καθώς δεν επιτρέπεται να κυνηγάς με το ίδιο πτηνό για πάνω από επτά χρόνια. Έπειτα από αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να το επιστρέψεις στη φύση και να συνεχίσεις με ένα άλλο, συνήθως νεότερό του. Βρισκόμαστε κοντά στο Σαγκσάι της Δυτικής Μογγολίας, με τα εναέρια πλάνα να αποκαλύπτουν ένα μαγευτικό τοπίο επιβλητικών βουνών και απέραντης στέπας, μέσα στο οποίο συναντάς αραιά και πού σημεία νομαδικής ζωής. Η οικογένεια του Ρις Νουργκάιβ ανήκει στην καζάκικη μειονότητα της Μογγολίας και ζει εδώ και πολλές γενιές από το κυνήγι με αετό.

Την παράδοση θέλει να ακολουθήσει και η γελαστή, ροδομάγουλη και πάντα πρόθυμη 13χρονη­ Αϊσολπάν, πράγμα που βρίσκει σύμφωνους τους γονείς της, όχι όμως και την υπόλοιπη κοινότητα των κυνηγών, που θέλει να προστατεύσει ένα ανέκαθεν αντρικό προνόμιο. «Οι γυναίκες είναι πολύ εύθραυστες», «πρέπει να ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού», «έτσι κι αλλιώς, σύντομα θα παντρευτεί» είναι οι ισχυρές δικαιολογίες τους, όμως η Αϊσολπάν δεν το βάζει κάτω και με τη βοήθεια του πατέρα της βρίσκει το δικό της αετό, τον εκπαιδεύει και παίρνει μαζί του μέρος στον ετήσιο διαγωνισμό κυνηγιού της περιοχής. Από τους 78 συμμετέχοντες είναι η νεότερη όλων και, φυσικά, η μόνη γυναίκα.

Με μικρή «μυθοπλαστική» βοήθεια (η Μακπάλ Αμπντζάκοβα ήταν ήδη κυνηγός και είχε κερδίσει σε σχετικό διαγωνισμό ) κι έντονη διάθεση για αισιόδοξα μηνύματα (η Sia τραγουδά «you can do anything» και το τραγούδι των τίτλων τέλους της «Κυνηγού με τον Αετό», το «Angel by the Wings»), το φιλμ του Ότο Μπελ κερδίζει χάρη σε μια φιλική αφηγηματικότητα που γοητεύει τον θεατή. Τα περισσότερα μηνύματά του είναι διατυπωμένα με ηχηρή καθαρότητα, διαθέτει όμως συγκινητική αυθεντικότητα και μια τίμια ματιά που φέρνει στο νου τη γλυκιά «Ιστορία της Καμήλας που Δάκρυσε». Ταυτόχρονα­ συνδυάζει εύστοχα μια ιστορία θάρρους κι επιμονής με την απεικόνιση ενός τρόπου ζωής που έστεκε μέχρι πρότινος μακριά από τα πρότυπα του δυτικού πολιτισμού, με τον οποίο καλείται τώρα να συνυπάρξει.

Χρήστος Μήτσης

Μακριά από το δυτικό πολιτισμό, ένας κόσμος αλλάζει μέσα από τις συγκινητικά απλές εικόνες ενός «αφηγηματικού ντοκιμαντέρ» με πολλές διεθνείς διακρίσεις και αφήγηση από την Ντέιζι Ρίντλεϊ («Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει»).

«Η Κυνηγός με τον Αετό», το υπέροχο και πολυβραβευμένο το 2016 ντοκιμαντέρ του Οτο Μπελ, ακολουθεί την Αϊσολπάν, ένα 13χρονο κορίτσι νομάδα του Καζακστάν στα Ορη Αλτάι, που είναι αποφασισμένη να γίνει κυνηγός με αετό, όπως ο πατέρας της. Είναι η πρώτη γυναίκα σε 12 γενιές της οικογένειάς της που θα γίνει κυνηγός με αετό και έχει απόλυτη πίστη ότι θα το πετύχει, αφού και ο πατέρας της πιστεύει ότι κάθε κορίτσι μπορεί, εφόσον αφοσιωθεί σε αυτό, να πετύχει ό,τι ακριβώς και ένα αγόρι.

Η ιστορία αρχίζει αφότου η Αϊσολπάν έχει ήδη εκπαιδευτεί με τον αετό του πατέρα της για πολλούς μήνες. Επειδή όμως κάθε αετός μπορεί να έχει μόνο ένα αφεντικό, έχει έρθει η ώρα για την Αϊσολπάν να συλλάβει τον δικό της αετό. Κατεβαίνοντας έναν απόκρημνο βράχο με ένα σχοινί, η Αϊσολπάν βρίσκει ένα νεογέννητο αετό στη φωλιά του, ενώ η μητέρα του κάνει κύκλους πάνω από το κεφάλι της. Ο αετός της θα ζήσει, θα εκπαιδευτεί και θα κυνηγήσει μαζί της, μέχρι την στιγμή που θα τον απελευθερώσει κάποια χρόνια αργότερα, ώστε ο κύκλος της ζωής του να συνεχιστεί.

Μετά από μήνες προπόνησης, ο πατέρα της είναι έτοιμος να δοκιμάσει τις ικανότητές της. Ετσι, η Αϊσολπάν συμμετέχει σε ένα διάσημο διαγωνισμό, το φεστιβάλ του Χρυσού Αετού και αντιμετωπίζει 70 από τους μεγαλύτερους κυνηγούς του Καζακστάν στη Μογγολία. Η πιο επίπονη πρόκληση όμως δεν έχει έρθει ακόμη, αφού η ιεροτελεστία για κάθε νέο κυνηγό με αετό είναι να λάβει μέρος σε ένα κυνήγι. Η Αϊσολπάν πρέπει να ιππεύσει μαζί με τον πατέρα της βαθιά μέσα στα παγωμένα βουνά με θερμοκρασίες 40 βαθμούς κάτω από το μηδέν και σε επικίνδυνα τοπία για να αποδείξει ότι είναι μια αληθινή κυνηγός με αετό.

---------------------------------------------------------

Αυτό είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ του πρωτοεμφανιζόμενου Ότο Μπελ, ο οποίος με πείσμα ανάλογο της κεντρικής ηρωίδας του, αποφάσισε να ταξιδέψει μέχρι το Καζακσταν και να μεταφέρει πάση θυσία στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της πρωτοπόρου Αϊσολπάν μετά από ένα φωτογραφικό ρεπορτάζ του BBC που διάβασε τυχάια. Το θέμα ενθουσίασε εκτός από αυτόν και την Ντέιζι Ρίντλεϊ, η οποία προφανώς βρήκε ομοιότητες ανάμεσα στην μικρή ηρωίδα από το Καζακσταν και στο χαρακτήρα που υποδύθηκε στον Πόλεμο των Άστρων, και αποφάσισε όχι μόνο να αναλάβει χρέη παραγωγού, αλλά και να αφηγηθεί την ιστορία.

Με πλάνα που κόβουν την ανάσα με την αγριότητα και την ομορφιά της φύσικού τοπίου, ο Μπελ αφηγείται την ιστορία της Αϊσολπαν σαν ένα παραμύθι χειραφέτησης κι αυτοπροσδιορισμού βγαλμένο από την πραγματική ζωή, ξεκινώντας από τα πρώτα βήματα της εκπαίδευσής της στο πλευρό του προοδευτικού, αλλά ανήσυχου για τις αντιδράσεις του συντηρητικού περίγυρου πατέρα της, την σιωπηλή, αλλά εμψυχωτική παρουσία της μητέρας της και κυρίως την ίδια την χαρισματική μπροστά στο φακό 13χρονη Αισολπάν, η οποία σαν άλλη πριγκίπισσα της Ντίσνει της νέας εποχής, σπάει ταμπού και προκαταλήψεις αιώνων, με την ήρεμη δύναμη της σοφίας του ανθρώπου που νιώθει το κάλεσμα της πραγματικής του φύσης κι επιδιώκει την πραγματοποίηση του ονείρου του με σιγουριά κι αυτοπεποίθηση, παρά τις αντοδράσεις του ανδοκρατούμενου περίγυρου.

Από την αρχή γίνεται αντιληπτό ότι η Αισολπάν θα καταφέρει το στόχο της κι ότι όλα τα εμπόδια που αναφύονται κατά την πρώτη της επαφή με τον αετό, την εκπαίδευσή της στο πλευρό του πατέρα της και τη συμμετοχή της στον ετήσιο διαγωνισμό της περιοχής, όπου κερδίζει την πρώτη θέση κι απόστομώνει ακόμη και τους πιο σκεπτικούς αμφισβητίες των ικανοτήτων της, θυμίζουν λίγο πίστες σε βίντεο γκέιμ που η ηρωίδα ξεπερνά με ελεγχόμενη και χαρακτηριστική ευκολία, είναι όμως τόσο εμψυχωτικό το μηνημα της ταινίας και τόσο χαρισματική η παρουσία της ντροπαλής Αϊσολπαν, που ακόμα κι ο πιο κυνικός και καχύποπτος θεατής ως προς τη συναισθηματική χειραγώγηση του υλικού από τον σκηνοθέτη λυγίζει.

Η τελική δοκιμασία, το πραγματικό κυνήγι με τον αετό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και το δυσπρόσιτο αν και πανέμορφο τοπίο της ορεινής Μογγολίας, θα αποτελέσει το τελευταίο στάδιο στην πορεία της ηρωίδας στη δικαίωση, κι όσο κι αν φαντάζει προβλέψιμο ως προς την τελική του έκβαση, δεν παύει προκαλεί το δεός για τη δύναμη της θέλησης του συνεργείου που αντεπεξήλθε σε τόσο δυσμενείς συνθήκες, των νομάδων που με τη σοφία μιας παράδοσης αιώνων επιβιώνουν εκεί, μα πάνω απ’ όλα της δεκατριάχρονης Αϊσολπάν, αυτής της ταπεινής θριαμβεύτριας και πρωταγωνίστριας στο πιο ανέλπιστα feelgood ντοκιμαντέρ της χρονιας. Το ίσως παράταιρο, αλλά πάντα εξαιρετικό τραγούδι της Σία στους τίτλους τέλους, άλλωστε, υπογραμμίζει ακριβώς αυτό: ότι μπορείς να καταφέρεις κι εσύ τα πάντα. Αρκεί να το κάνεις όπως η Αϊσολπάν.

Τάσος Χατζηευφραιμίδης

Otto Bell : Σκηνοθέτης και Παραγωγός. Πρώτη του σκηνοθετική δουλειά.