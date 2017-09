Ναύπακτος: Συμπόσιο με τίτλο: " Η διάθλαση των ορίων- Elusive frontiers"

Ο Δήμος Ναυπακτίας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδέχονται το συμπόσιο:" Η διάθλαση των ορίων- Elusive frontiers" από τις 4 ως τις 8 Οκτωβρίου 2017 στο Φετιχιέ Τζαμί και το Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη στη Ναύπακτο.

Στο πλαίσιο του συμποσίου οργανώνεται ημερίδα στις 7 Οκτωβρίου 2017.

Η ημερίδα είναι μέρος του προγράμματος heylepanto! που περιλαμβάνει δράσεις γύρω από την έκθεση της εικαστικού Μάρως Μιχαλακάκου με τίτλο Η συντριπτική υπεροχή · Crushing excellence στο Φετιχιέ Τζαμί στη Ναύπακτο από τις 11 Αυγούστου ως τις 8 Οκτωβρίου 2017 σε επιμέλεια της Magda Cirillo και παραγωγή των σωματείων heyheyparis ! & Χρυσός Όμιλος Αντισφαίρισης.

Η κεντρική ιδέα της ημερίδας εξετάζει την έννοια των ορίων της κυριαρχίας, με στόχο να συνδυάσει το τζαμί σαν χώρο λατρείας, τη Ναυμαχία του Λέπαντο και το έργο της Μιχαλακάκου. Τί υπάρχει πίσω από τον κατακτητή και ποιος είναι ο πραγματικός κυρίαρχος; Πώς προσεγγίζουν την έννοια της κυριαρχίας η μεγάλη και η μικρή ιστορία, η πορεία από το ατομικό στο συλλογικό; Η σύνδεση με τη δουλειά της Μιχαλακάκου γίνεται με τα έργα "Head over heels_Narcissus", "Eleni", "Allerleiraough" που εστιάζουν στην εσωτερική πάλη. Στην πορεία μας όμως προς τον αναπόφευκτο νικητή με τη συντριπτική υπεροχή, "L’ennemi à la supériorité écrasante", ας αναρωτηθούμε αν αντέχουμε να ζήσουμε κατά τον Yona Friedman χωρίς να είμαστε σκλάβοι και χωρίς να είμαστε αρχηγοί, "In Between", "Parallel universe".

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

4 - 8 Οκτωβρίου

- Προβολές και ξεναγήσεις στην έκθεση με τίτλο Η συντριπτική υπεροχή · Crushing excellence της εικαστικού Μάρως Μιχαλακάκου στο Φετιχιέ Τζαμί.

- Εκπαιδευτική δράση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας με τίτλο "Πόλεις από βελούδο" για τους εορτασμούς των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τίτλο ΠΟΛΕ(ι)Σ στην έκθεση της Μάρως Μιχαλακάκου στο Φετιχιέ Τζαμί.

7 Οκτωβρίου

- 10πμ ως 14μμ: ημερίδα Η διάθλαση των ορίων · Elusive frontiers στο Ίδρυμα Μπότσαρη.

Ομιλίες, συζήτηση από τους εισηγητές και συζήτηση με το κοινό.

- 6μμ: ξενάγηση στην έκθεση της Μάρως Μιχαλακάκου Η συντριπτική υπεροχή · Crushing excellence στο Φετιχιέ τζαμί από την εικαστικό.

Ομιλητές:

Δρ Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδας - Δρ Χρήστος Μεράντζας, Ιστορία και θεωρία του πολιτισμού, Επίκουρος καθηγητής ιστορίας των πολιτισμών, τμ Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών Παν/μίου Πατρών - Μάρω Μιχαλακάκου, εικαστικός - Δρ Πάνος Παπαθεοδώρου, ψυχαναλυτής του ΠΜΣ στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου - Δρ Ολυμπία Σελέκου, ιστορικός - κοινωνιολόγος. Διευθύντρια ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Επιμέλεια-παρουσίαση: Magda Cirillo, ιστορικός της τέχνης, δραματουργός.

Εκδηλώσεις του Δήμου Ναυπακτίας:

- 6.30μμ: Εορτασμοί για τη Ναυμαχία του Λέπαντο.

- 8.30μμ: Αναβίωση της Ναυμαχίας του Λέπαντο.

Μάρω Μιχαλακάκου

Η Μάρω Μιχαλακἀκου γεννήθηκε στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε στην Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy (Γαλλία) και την Hohschule für Bildende Kunst Braunschweig (Γερμανία). Έχει συμμετάσχει σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α. και την Τουρκία. Έργα της υπάρχουν στην κρατική συλλογή της Γαλλίας FNAC (Fonds National d'Art Contemporain), σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές και ιδρύματα, όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Κωνσταντινούπολης, Istanbul Modern, Παράλληλα δημιουργεί σκηνικές εγκαταστάσεις για το θέατρο και επιμελείται εργαστήρια γλυπτικής.

Η δουλειά της, αινιγματική και πολυδιάστατη (γλυπτικές εγκαταστάσεις, ζωγραφική, σχέδια, ανάγλυφα σε βελούδο), «υφαίνεται» με οικογενειακές μνήμες και πολιτιστικές αναφορές και χαρακτηρίζεται από μια σπάνια εκλεπτυσμένη ωμότητα. Επιλέγει φιγούρες και θεματικές που βρίσκονται πάντα σε τεταμένη κατάσταση, όπως η προστασία του οικογενειακού περιβάλλοντος και η επίπονη οικειότητα, ο έρωτας και η υποταγή, ο σύνδεσμος και τα δεσμά. Το καλλιτεχνικό σύμπαν της βρίσκεται στην άκρη των ονείρων, με μια φαινομενική ηρεμία σκόπιμα τοποθετημένη ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία.