Το Animasyros γίνεται 10 ετών και το γιορτάζει! Μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις με θέμα το animation (κινούμενα σχέδια) στον κόσμο, που ξεκίνησε ως ένα στοίχημα παρέας το 2008, τιμά την τόσο σημαντική επέτειο με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα. Από τις 27 Σεπτεμβρίου ως την 1η Οκτωβρίου, στο μαγευτικό νησί της Σύρου, θα προβληθούν περισσότερες από 200 ταινίες από περισσότερες από 30 χώρες σε 4 διαγωνιστικά προγράμματα (Διεθνές, TV & Commissioned Films, Μεγάλου Μήκους- Βραβείο Κοινού, Φοιτητικό Διαγωνιστικό), 3 πανοράματα (Διεθνές, Φοιτητικό & Ελληνικό), ειδικές προβολές και αφιερώματα.

Εξάλλου, λόγω της επετείου, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τιμούν το Animasyros με την κυκλοφορία ειδικού γραμματοσήμου, το οποίο παρουσιάστηκε πρώτη φορά σήμερα, κατά τη διάρκεια του Pre-Festival Event του Animasyros στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Σημειώνεται, δε, ότι η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και τα προγράμματα του Φεστιβάλ είναι ελεύθερη.

Πρεμιέρα και ταινίες

Ήδη από την πρεμιέρα, η ατμόσφαιρα θα είναι εορταστική. Προς τιμήν των 10 χρόνων του φεστιβάλ και στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης δημιουργικής συνεργασίας, κατά την τελετή έναρξης την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου στις 21.00, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει ένα γκαλά όπερας στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης. Στο γκαλά θα συμμετάσχουν οι μονωδοί της ΕΛΣ Βασιλική Καραγιάννη, υψίφωνος Ελένη Βουδουράκη, μεσόφωνος και Γιάννης Χριστόπουλος, οξύφωνος, ενώ η βραδιά θα κλείσει με την προβολή ταινιών animation με θέμα την όπερα, όπως το ανατρεπτικό Nausicaa - L'altra Odissea, του Bepi Vigna, η ιστορία της Οδύσσειας ειπωμένη από την πλευρά της Ναυσικάς, που άνοιξε φέτος την Εβδομάδα Κριτικής στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Ως προς τις ταινίες, το πρόγραμμα του 10ου Animasyros έχει κυριολεκτικά τα πάντα: Από 3D, stop motion και ζωγραφισμένες στο χέρι ταινίες, χολιγουντιανές παραγωγές και μικρά πειραματικά διαμάντια ως ταινίες για παιδιά ή μόνο για ενήλικους, Animation ντεμπούτα, επιστροφές αγαπημένων δημιουργών, ταινίες αστείες, συγκινητικές, προκλητικές ή κοινωνικά φορτισμένες. Φέτος μάλιστα, για πρώτη φορά, στο Διεθνές Διαγωνιστικό συναντάμε δυο ελληνικές ταινίες, το υπερρεαλιστικό Αίνιγμα των 'Αρη Φατούρου και Αντώνη Ντούσια, εμπνευσμένο από το έργο του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου Θεόδωρου Πανταλέων, καθώς και τη βραβευμένη Εθνοφοβία του Γιάννη Ζιόγκα.

Πολλές είναι οι ταινίες που ξεχωρίζουν, όπως οι μεγάλου μήκους Nighthawk της πρωτοπόρου animator Σπέλα Καντέζ (Spela Cadez) (μια αλληγορική αστυνομική περιπέτεια με πρωταγωνιστές ασβούς), καθώς και το My Entire Highschool Sinking Into the Sea, του Ντας Σόου (Dash Shaw), όπου ένα σχολείο μετά από ισχυρό σεισμό ξεκολλάει από τη στεριά και αρχίζει να πλέει στον Ειρηνικό Ωκεανό. Το καρτούν - αλληγορία για τη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία, στην οποία οι Σούζαν Σάραντον, Λίνα Ντάναμ, Τζέισον Σουόρτσμαν και Τζον Κάμερον Μίτσελ δανείζουν τις φωνές τους, θα προβληθεί από κοινού τόσο στη Σύρο όσο και στο πλαίσιο των 23ων Νυχτών Πρεμιέρας της Αθήνας.

Την ψήφο του κοινού θα διεκδικήσουν επίσης το The Man who knew 75 Languages, η πραγματική ιστορία του σπουδαίου Γερμανού γλωσσολόγου, ποιητή και ακτιβιστή του 19ου αιώνα Γκέοργκ ΄αουερβάιν (Georg Sauerwein), το Revengeance, μια αναρχική κωμική περιπέτεια σκηνοθετημένη από τον βετεράνο Μπιλ Πλίμπτον (Bill Plympton) και τον underground σκιτσογράφο Jim Lujan και βέβαια το συναρπαστικό Loving Vincent, ταινία που δίνει ζωή στους πίνακες του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Τα 65.000 καρέ της είναι ελαιογραφίες ζωγραφισμένες στο χέρι από 125 επαγγελματίες ζωγράφους, που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο στα στούντιο της Πολωνίας και της Ελλάδας για να πάρουν μέρος στην παραγωγή. Τρεις μάλιστα από αυτούς θα βρεθούν στη Σύρο για να δημιουργήσουν τον πίνακα του Βαν Γκογκ «Σταροχώραφα με κοράκια» σε έναν μεγάλης κλίμακας καμβά που θα στηθεί στην πλατεία Μιαούλη.

Αφιερώματα

Η κύρια θεματική του Animasyros έχει τίτλο «Evrόpi: 28 Αφηγήσεις Κινουμένων Σχεδίων για την Ευρώπη» («Evrόpi: 28 Animation Narratives for Europe») και στόχο να χαρτογραφήσει το σύγχρονο ευρωπαϊκό αφήγημα της τέχνης της εμψύχωσης στην Ευρώπη. Το αφιέρωμα, που συνδιοργανώνεται με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αθήνα και υποστηρίζεται από ξένες διπλωματικές αποστολές, περιλαμβάνει 28 ταινίες από τα ισάριθμα κράτη-μέλη και θα κορυφωθεί με τη διοργάνωση κεντρικής συζήτησης για τη θέση του οπτικοακουστικού τομέα στην Ευρώπη το Σάββατο 29/9 στο θέατρο Απόλλων.

Αφιερώματα που ξεχωρίζουν είναι επίσης το «Blu», που δημιουργεί έναν πρωτότυπο πολιτιστικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μέσα από το σχέδιο, το illustration, την κινούμενη εικόνα και το animation (θα παρουσιαστεί επίσης σε ειδική εκδήλωση στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας), το «All of my friends», που έχει τιμητική θέση στο επετειακό πρόγραμμα, καθώς αποτελείται από προβολές ταινιών που επέλεξαν οι ανά τα δέκα χρόνια φίλοι και συνεργαζόμενοι με το φεστιβάλ φορείς, και το "Ability", που περιλαμβάνει ταινίες οι οποίες αγγίζουν με ευαισθησία την έννοια του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Επιπλέον, το «Ability» δίνει έμφαση στην προβολή ταινιών που έχουν δημιουργήσει ΑμεΑ, από την ίδια μάλιστα τη Σύρο, προκειμένου να καταδείξει ότι η δημιουργικότητα είναι το κατεξοχήν όχημα για την ενσωμάτωση των ΑμεΑ στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Έξι εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα τρίτης ηλικίας, ΑμεΑ, παιδιά, εφήβους και νέους επαγγελματίες, καθώς και σε όλη την οικογένεια, υπό το συντονισμό διακεκριμένων animators-εκπαιδευτικών κινουμένων σχεδίων από την Ελλάδα και τον κόσμο, συμπληρώνουν το φεστιβάλ. Το ίδιο και η Αγορά, που μεταξύ πολλών άλλων εμπλουτίζεται με μια σειρά παρουσιάσεων ταινιών μεγάλους μήκους που είναι υπό ανάπτυξη (WIP), καθώς και masterclasses από διεθνούς φήμης δημιουργούς animation και εκπροσώπους της οικείας ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς. Ειδική θέση εκεί έχει και η ενότητα US Animates Greece! όπου η ελληνικής καταγωγής Αλίκη Θεοφιλοπούλου (Dreamworks) και η Κατ Γκουντ (Kat Good) (Disney TV) θα παρουσιάσουν σ' ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον masterclass βήμα προς βήμα τη διαδικασία από την ιδέα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας ταινίας animation, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τηλεοπτικές εκπομπές και πιλότους που έχουν παραγάγει ή εργαστεί κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων της σταδιοδρομίας τους.

Τέλος, την Κυριακή 1η Οκτωβρίου, αμέσως μετά την τελετή λήξης, ο συνθέτης, performer και πολυοργανίστας Theodore θα προσφέρει στο κοινό του φεστιβάλ ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θέαμα, απόλυτα προσαρμοσμένο στον χαρακτήρα και την ταυτότητα του Animasyros, ενώ δεν πρέπει να παραληφθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, στην επιβλητική έπαυλη Τσιροπινά της Ποσειδωνίας, η επετειακή έκθεση «Α view to a thrill: 10 χρόνια ελπίδα» θα μας ταξιδεύει πίσω στα 10 χρόνια του θεσμού μέσα από πλούσιο φωτογραφικό, οπτικοακουστικό και άλλο υλικό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ