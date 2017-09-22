Πάτρα: 'Εκθεση με πάνω από χίλιες διακόσιες δημιουργίες από 400 μαθητές

Culture

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30


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Πάτρα: 'Εκθεση με πάνω από χίλιες διακόσιες δημιουργίες από 400 μαθητές Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30
 

Το Εικαστικού Εργαστηρίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων διοργανώνει και φέτος την ετήσια έκθεση ενηλίκων και παιδικών τμημάτων, όπου θα παρουσιαστούν πάνω από χίλιες διακόσιες δημιουργίες από 400 μαθητές. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

Λόγω του μεγάλου αριθμού εκθεμάτων μάλιστα η έκθεση «μετακομίζει» και φέτος θα φιλοξενηθεί στην Αγορά Αργύρη. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30.

Διάρκεια έκθεσης : από Παρασκευή 29/9/2017 έως και Τρίτη 17/10/2017

Ώρες λειτουργίας έκθεσης :

Καθημερινές πρωί: 09:00 – 13:00 απόγευμα 17:00 – 21:00

Σάββατα πρωί 09:00 -14:00

Τα εκθέματα προέρχονται  από τα εργαστήρια ζωγραφικής, κεραμικής, κατασκευών, αγιογραφίας και κοσμήματος.

ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΑΞΑΝ:

ΖΩΓΡΑΦΟΙ : ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ  ΕΛΛΗ, ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΧΡΥΣΑ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, BRESUNT GANAELLE

ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ:ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΟΡΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΣΜΗΜΑ: ΒΙΚΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΟΥΝ:

ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΓΟΥΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ

ΑΞΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΛΕΑΝΑ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΡΥΝΙΩΤΗ ΛΗΔΑ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΓΙΑΛΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΩΝΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΑΝΑΗ

ΔΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΑΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΡΙΣΤΕΑ

ΖΑΠΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΖΑΡΑΓΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΖΗΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΖΗΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ – ΒΡΥΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΝΔΗΛΑ ΜΟΡΦΩ – ΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΛΥΔΙΑ

ΚΑΡΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΛΗ ΝΙΚΟΛΙΑ

ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΕΛΛΗ

ΚΑΡΥΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΜΕΛΙΝΑ

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΚΑΤΣΑΝΗ ΑΓΑΠΗ

ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΝΙΚΗ

ΚΕΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΧΑΡΑ

ΚΟΣΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΣΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ – ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΝΑ

ΚΟΥΝΑΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΛΙΑΠΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΛΕΝΑ

ΛΟΝΤΕΡ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΑΝΕΤΤΑ ΘΕΩΝΗ

ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΝΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΡΜΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΗ

ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΝΙΑ

ΜΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΑΝΑ – ΜΑΡΙΑ

ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΤΑΤΙΑΝΗ

ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΦΑΙΔΩΝ

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΜΠΑΔΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΜΠΑΚΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΡΛΑ ΛΙΖΕΛΟΤ

ΜΠΑΡΛΑ ΛΙΖΕΛΟΤ

ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΜΠΑΡΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ

ΜΠΑΡΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΜΠΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΙΖΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΜΠΟΪΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΠΟΥΡΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΝΤΑΡΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΝΤΑΡΛΑ ΜΑΙΡΗ

ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ – ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΓΑΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΓΙΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΒΙΚΤΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΗ- ΖΩΗ

ΠΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΗΝΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΠΙΝΑ

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΛΙΑ

ΣΑΝΤΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΣΙΑΝΟΣ ΙΩΝΑΣ

ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ

ΣΚΙΩΤΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΟΥΛΑ ΑΝΘΗ

ΣΟΦΟΥ ΝΙΟΒΗ

ΣΠΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΦΥΡΗ ΜΥΡΤΩ

ΤΕΣΣΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΖΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΖΟΥΔΑ ΜΑΡΙΛΙΑ

ΤΖΩΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΩΙΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΡΩΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΑΤΣΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΣΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΤΣΙΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΝΑΚΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ

ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΣΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΦΑΛΙΕΡΟΥ ΑΝΝΑ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΧΑΝΤΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΧΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ

ΨΑΡΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

 

ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΘΕΤΟΥΝ:

 

ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΙΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΒΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΒΑΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΕΡΡΟΙΟΥ- ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΒΛΑΧΟΣΠΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΗ ΚΟΡΙΝΑ

ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΒΡΥΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΒΡΥΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΒΩΡΡΟΥ ΖΩΗ

ΓΑΛΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΑΝΝΑ

ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΧΟΥΣΑΜ

ΔΟΥΒΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΑΡΓΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΖΕΡΒΑ ΑΘΗΝΑ

ΖΟΥΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΒΙΤΑ

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΑΠΑΔΟΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΑΡΜΑΚΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΡΝΑΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΙΤΣΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΖΑΝΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΟΜΠΩΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΣΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΤΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ ΑΝΤΖΕΛΑ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΜΑΡΘΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΜΗ ΙΟΥΛΙΑ

ΛΑΒΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΛΑΓΟΠΑΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΛΙΑΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΜΗΖΥΘΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΜΟΥΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΜΟΥΝΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΠΑΣΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΜΠΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΜΠΕΡΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΕΣΜΑ ΦΑΡ- ΜΙΝΤΖΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΝΤΑΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΠΑΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΙΝΤΕΛΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΟΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΡΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΡΟΣΟ ΜΙΣΕΛ

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΑΦΙΜΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ

ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΣΜΑΓΚΟΥΛΟΒΑ ΚΑΡΙΝΑ

ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ ΕΦΗ

ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΣΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΛΑ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ

ΣΧΩΡΤΣΙΑΝΙΤΗ ΕΥΗ

ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΟΥΤΗ ΑΡΧΟΝΤΩ

ΤΟΥΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΣΙΜΑ ΡΟΔΟΘΕΑ

ΤΣΟΡΔΙΑ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΦΑΣΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΦΕΡΜΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΧΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 22/09/2017 17:42

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/457502

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