Η 43ΧΡΟΝΗ ΚΕΙΤ ΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MIU MIU

Mε φόντο τις εξοχές και τα κλαμπ της Νέας Ορλεάνης, η καμπάνια της διάσημης ιταλικής εταιρείας Miu Miu για φθινόπωρο και χειμώνα 2017- 2018 έγινε διεθνές «θέμα» χάρη στη συμμετοχή του supermodel Κέιτ Μος και της βρετανίδας ηθοποιού Ναόμι Χάρις. Με πολύχρωμο styling της editor in chief του ανατρεπτικού περιοδικού Love, Κέιτι Γκραντ παλιομοδίτικα φορέματα και φαντεζί γουναρικά αναδεικνύονται πλάι σε ποτάμια και τρομπέτες. Η καμπάνια έχει τίτλο «Preservation Hall and Other Stories» και η ίδια η δημιουργός του brand Muccia Prada αναφέρει πως αντικατοπτρίζει «την τρέλα με το glamour στην εποχή μας, απέναντι σε ένα αβέβαιο μέλλον».

Βέβαια, αυτό που κυριαρχεί στη διαφήμιση και την όλη προώθηση είναι η καθηλωτική παρουσία της Κέιτ Μος η οποία πια ποζάρει επιλεκτικά έχοντας αποφασίσει να ασχοληθεί κυρίως με το σχέδιο μόδας και το δικό της γραφείο μοντέλων. Το ύφος και η θεατρικότητά της αποδεικνύουν πως δεν συγκρίνεται με καμία άλλη μπροστά στο φακό, παρά τις κακές γλώσσες που τη θέλουν να έχει γεράσει πρόωρα και να έχει «αφεθεί» στα σημάδια του χρόνου.

Μισσισιπής και τζαζ γίνονται το ιδανικό «περιπαικτικό» φόντο για πελώριους χνουδωτούς γιακάδες και κασκέτα, για μπότες σαν φλοκάτες και midi dresses με retro prints. Οι τσάντες στολίζονται με πέρλες και κρύσταλλα. Η αμίμητη Κέιτ κλέβει τις εντυπώσεις μέσα σε μπλε ή καρώ γούνινη ζακέτα σε γλυκόπρικρο, φιλήδονο ύφος.

*Δείτε καμπάνια και στιγμιότυπο από την πασαρέλα. Θα τα φορούσατε;