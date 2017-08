Πώς να περάσετε την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο- Συναυλίες και εκδηλώσεις στη Δυτική Ελλάδα

H Αυγουστιάτικη Πανσέληνος είναι προ των πυλών και οι επιλογές που έχει κανείς για να την περάσει όμορφα στην Δυτική Ελλάδα είναι πολλές.

ΠΑΤΡΑ

Η Companhia Artistica, ένα Πατρινό γυναικείο καλλιτεχνικό σχήμα που δημιουργήθηκε το 2008, θα εμφανιστεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2017 αυτή την Κυριακή 6 Αυγούστου 2017, στις 21.30 στο Κάστρο του Ρίου με ένα πρωτότυπο πρόγραμμα με τίτλο «Πανσέληνοι Έρωτες».

Η «A Companhia Artistica» έχει παρουσιαστεί έως σήμερα στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης Ο.Μ.Μ.Θ, Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Δημοτικό Θέατρο Απόλλων (Πάτρα), Parnassos Concert Hall(Αθήνα), Κεντρική Σκηνή Νάκα(Αθήνα), Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων Αμφιθέατρο Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και σε καλοκαιρινά Φεστιβάλ του Δήμου Κεφαλονιάς (Ληξούρι και Πόρος), Δήμου Λειψών Δωδεκανήσων, Δήμου Ευρωστίνης (Δερβένι Κορινθίας) κ.α.

Την Companhia Artistica εκπροσωπούν οι:

Πόλυ Νικολοπούλου (σοπράνο)

Μαρία Νικολοπούλου (πιάνο),

Μαρία Μεσσάρη (φλάουτο),

Έφη Κάλλιστρου (βιολί)

Ιωάννα Καζαντζίδη (βιολοντσέλλο).

Ενοσχήστρωση-Διασκευή: Δημήτρης Αμπατζής.

Υπεύθυνη του σχήματος είναι η Μαρία Νικολοπούλου.

Το πρόγραμμα «Πανσέληνοι Έρωτες» είναι εμπνευσμένο από τα αυγουστιάτικα φεγγάρια και τα πλούσια συναισθήματα που κατακλύζουν τις ανθρώπινες ψυχές αυτά τα μαγικά βράδια!

θα ακουστούν αγαπημένες μελωδίες της δεκαετίας sixties-seventies.

Η «Α Companhia Artistica» είναι μια γυναικεία ομάδα 4 διπλωματούχων σολιστών (piano, flute, violin,cello) όπου η καθεμία στο βιογραφικό της έχει πλήθος εξαιρετικών εμφανίσεων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Όπως προείπαμε, δημιουργήθηκε το 2008 με την επιθυμία όλων των μελών του να παρουσιάζει συναυλίες κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, με κομμάτια απαιτητικά αλλά συνάμα δημοφιλή, δίνοντας μία νότα φρεσκάδας και ανανέωσης στον τρόπο ερμηνείας και παρουσίασης τους.

Το ρεπερτόριο της περιλαμβάνει σολιστικά έργα αλλά και ensemble με διάφορες θεματικές όπως:

«Noches de Buenos Aires»(Αφιέρωμα στον Astor Piazzolla και στη χρυσή εποχή του Tango. Προβολές με αφιερώματα και χορογραφίες από Αργεντινή.)

«Σαν όνειρο μαγευτικό»( Όπερα-Ιταλικές canzonetes και Ελληνική Οπερέτα)

«Σινεμά ο Παράδεισος» (επένδυση με ζωντανή μουσική και τραγούδι γνωστών soundtracks από τον ξένο και ελληνικό κινηματογράφο, με την προβολή των trailers σε προτζέκτορα ή κινηματογραφική οθόνη) κ.α.

«Alma livre»-ελεύθερη ψυχή (ταξίδι σε διαχρονικές μπαλλάντες Ελλήνων και ξένων συνθετών)

«Cantando con passionne»-τραγουδώντας με πάθος (αναφορά στη ρομαντική και αξέχαστη δεκαετία sixties-seventies).

H ερμηνεία του «Querer» από την A Companhia Artistica που υπάρχει στο YouTube έχει επιλεγεί από το επίσημο κανάλι του συνθέτη Rene Dupere, πρώτο, σε μια συλλογή με τις έξι κορυφαίες ερμηνείες έργων του.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα της συναυλίας «Πανσέληνοι Έρωτες»

A ΜΕΡΟΣ

1. Love is Blue Andre Popp

2. Νύχτα Μαγικιά Γ.Θεοδωράκης-Μ.Θεοδωράκης

3. Forever and Ever Vlavianos-Costandinos

4. Je reviens te chercher Gilbert Becaud

5. Concerto pour une voix Saint-Preux

6. Aranjuez mon amour Joaquin Rodrigo 7. Θάλασσα Θάνος Μικρούτσικος

8. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει Καραμουρατίδης-Ευαγγελάτος

9. Those were the days Gene Raskin

B ΜΕΡΟΣ

1. La Vita e Bella Nicola Piovani

2. Hijo de la luna Jose Maria Cano

3. Μην το ρωτάς τον ουρανό Μάνος Χατζιδάκις

4. Caruso Lucio Dalla

5. Έλα σε μένα Μ.Χατζιδάκις-Ν.Γκάτσος

6. Fly me to the Moon Bart Howart

7. From Souvenir To Souvenirs Vlavianos-Costandinos

8. Il Mondo Jimmy Fontana

9. Ένας ουρανός μ’αστέρια Μ.Πλέσσα-Θ. Σοφός.

(καθαρή διάρκεια προγράμματος 1 ώρα και 15 λεπτά).

Ενορχήστωση-Διασκευή: Δημήτρης Αμπατζής.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για την αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την ημέρα της Πανσελήνου, Δευτέρα 7 Αυγούστου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη την Ελλάδα με ελεύθερη είσοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών υποδέχεται την Αστρονομική Εταιρεία «Ωρίων», που αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους αστρονομικούς συλλόγους της χώρας σε μια σειρά δράσεων και το μουσικό σχήμα «Ονειρόδρομοι» με μοναδικές συνθέσεις του Γιώργου Παπαδόπουλου και προσκαλεί το κοινό σε μια μοναδική βραδιά στο Μουσείο μας υπό το φως της Σελήνης του Αυγούστου.

Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

Είσοδος Ελεύθερη

Ώρα έναρξης 8:00μ.μ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

«Με το τηλεσκόπιο στο Μουσείο!»

8:00-9:00 Θεματικές ξεναγήσεις για το κοινό ανά τέταρτο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

9:00-9.30μ.μ Παρουσίαση του Κων/νου Σταμάτη σχετικά με τη σελήνη, μέλους της Αστρονομικής Εταιρείας Ωρίων

9.30μ.μ Αστροπαρατήρηση και Ουρανογραφία από τα μέλη του Ωρίωνα στον προαύλιο χώρο μαζί με τη συμμετοχή του κοινού.

10.30μμ. Συναυλία με το μουσικό σχήμα «Ονειρόδρομοι» με συνθέσεις του Γιώργου Παπαδόπουλου από τα δισκογραφικά του έργα.

Μουσικοί: Γιώργος Παπαδόπουλος κιθάρα, Νίκος Φορλίδας κρουστά, Γωγώ Βώσου πιάνο, Κατερίνα Σουρμελή φλάουτο, Ανδριάνα Τσαγκάρη τραγούδι και η Ειρήνη Μπόμπολη στην επιλογή και την ανάγνωση ποιημάτων.

Χορηγός Συναυλίας Music Station, Ρήγα Φεραίου 34,Πάτρα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Γεωργία Μανωλοπούλου

Ομάδα υλοποίησης :Γεωργία Μανωλοπούλου, Αλεξάνδρα Κωτσάκη, Δρ. Κωνσταντίνα Χαβέλα, Θανάσης Θεμελής

ΑΙΓEΙΡΑ

Φέτος, το Αρχαίο Θέατρο της Αιγείρας θα φιλοξενήσει μία μουσική συνάντηση με τον διακεκριμένο συνθέτη και πιανίστα Στέφανο Κορκολή, σε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Ο ίδιος τον χαρακτήρισε ως ιδανικό ερμηνευτή και πρεσβευτή της μουσικής του για το ελληνικό και διεθνές κοινό. Το Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας υποδέχεται λοιπόν τον γνωστό συνθέτη, σε μια εξαίρετη μουσική «Συνάντηση» με κλασικά έργα για πιάνο, διασκευές ορχηστρικών έργων και λυρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, σε ερμηνεία της ταλαντούχας Σοφίας Μανουσάκη.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017 στις 20:00 στον αρχαιολογικό χώρο.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Ο Δήμος Ναυπακτίας θα γιορτάσει φέτος σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας, τις βραδιές της αυγουστιάτικης πανσελήνου (5-7 Αυγούστου) σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Στις 6 Αυγούστου, ώρα 9:00μ.μ. εξωτερικά του δυτικού λιμενοβραχίονα του κάστρου της Ναυπάκτου (πλάζ Ναυπάκτου) θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

«Ο Γιάννης Κότσιρας είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και πιο αγαπημένους καλλιτέχνες μιας ολόκληρης γενιάς. Τα τραγούδια του ωστόσο, σιγοτραγουδιούνται από όλες τις ηλικίες και η φωνή του έχει γίνει το soundrack σε όλες μας τις «διαδρομές», σε χαρές, λύπες, απογοητεύσεις, προσδοκίες.

Παίρνοντας στις αποσκευές του τον τελευταίο του δίσκο και έχοντας τώρα στο πλάι του τη Μιρέλα Πάχου, ο Γιάννης Κότσιρας θα παρουσιάσει ένα διαφορετικό, γεμάτο εκπλήξεις πρόγραμμα, από το οποίο δεν θα λείπουν φυσικά και παλιότερα αγαπημένα ή λιγότερο γνωστά τραγούδια.

Η εξαιρετικά ταλαντούχα Μιρέλα Πάχου, μία ερμηνεύτρια που έχει συνεργαστεί με συνθέτες όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο Θάνος Μικρούτσικος, φέρνει τη δική της χροιά σε αυτή την καλοκαιρινή συναυλία με τη ζωντάνια, τη ζεστή φωνή και φυσικά.. το ακορντεόν της!

Τον Γιάννη Κότσιρα και τη Μιρέλα Πάχου συνοδεύει μία ομάδα εξαιρετικών μουσικών: Αλέξανδρος Λιβιτσάνος: ενορχήστρωση & πλήκτρα, Γιάννης Αγγελόπουλος: τύμπανα, Γιάννης Γρυπαίος: μπάσο, Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι και Κώστας Μιχαλός: κιθάρα.»

ΑΓΡΙΝΙΟ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Πανσέληνος του Αυγούστου 2017" ο Δήμος Αγρινίου και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας &Λευκάδος σε μια προσπάθεια ανάδειξης σημαντικών αρχαιολογικών μνημείων της χώρας αλλά και εξοικείωσης των πολιτών με την πολιτιστική μας κληρονομιά, συνδιοργανώνουντη Δευτέρα 7 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Στράτου, μουσική εκδήλωση με τίτλο "Στο φως του φεγγαριού".

Υπό το φως της αυγουστιάτικης πανσέληνου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει συναυλία με βασικό ερμηνευτή τον Ευάγγελο Ζούλα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένες μελωδίες κορυφαίων Ελλήνων συνθετών (Μάνος Χατζηδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Θάνος Μικρούτσικος, Μάνος Λοΐζος, Σταμάτης Κραουνάκης, Σταμάτη Σπανουδάκη) αλλά και δημιουργών της παγκόσμιας μουσικής σκηνής (NinoRota, PinkMartini, Astor Piazzolla, Pier paolo Guerrini). Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο μια ώρα πριν από την έναρξη της συναυλίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 21.30μ.μ. Ζώης Πατέλης - Πιάνο ΜπέλαΚασίμη - Τραγούδι Νικόλαος Βέκιος- Σολίστ Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

ΗΛΕΙΑ

Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ηλεία σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων σε τρεις αρχαιολογικούς χώρους, στο αίθριο του Παλαιού Μουσείου Ολυμπίας, στο Χλεμούτσι και στον Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα.

Οι φετινές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 7 Αυγούστου, αλλά θα υπάρξουν κι άλλες γύρω από αυτή την ημερομηνία. Όσον αφορά την Αθήνα και την Αττική, εκείνη τη βραδιά η Ακρόπολη θα παραμείνει ανοικτή ως τις 8 το βράδυ και το Σούνιο ως τα μεσάνυχτα. Οι εκδηλώσεις της Πανσελήνου στην Ηλεία

Αίθριο Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας

Συναυλία εγχόρδων με το μουσικό σύνολο "Τα Χρώματα της Ήλιδας", αφιέρωμα στο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη

Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας

Ο χώρος θα παραμείνει ανοικτός για το κοινό από 21:00 έως 24.00

Αρχαιολογικός Χώρος Επικουρίου Απόλλωνος

Μουσική παράσταση από το μουσικό σχήμα "ΛΥΡΑΥΛΟΣ" με τίτλο "3 Χιλιετίες Ελληνική Μουσική", όπου μέσα από τον ήχο τριάντα ανακατασκευασμένων αρχαιοελληνικών οργάνων θα παρουσιασθούν αρχαιοελληνικά κομμάτια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Οιχαλίας. Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό έως τις 24.00

Αρχαιολογικός χώρος κάστρο Χλεμούτσι

Μουσική συναυλία από τον Σύλλογο Φιλόμουσων Λεχαινών Ορφεύς. Ώρα 21.00. Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό από 20:30 έως τις 24.00