Έρχεται τον Οκτώβριο στην Ελλάδα η περιπέτεια καταστροφής «Geostorm», με τον Τζέραρντ Μπάτλερ

H περιπέτεια καταστροφής και επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «Geostorm», σε σκηνοθεσία Ντιν Ντέβλιν και με πρωταγωνιστές τους Τζέραρντ Μπάτλερ, Τζιμ Στέρτζες, Άμπι Κόρνις, Αλεξάντρα Μαρία Λάρα, Ντάνιελ Γου, Έντ Χάρις και Άντι Γκαρσία, αναμένεται να βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 19 Οκτωβρίου 2017, ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ.

Μετά από μια άνευ προηγουμένου σειρά φυσικών καταστροφών απειλητικών για τον πλανήτη, οι παγκόσμιοι ηγέτες αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα σύνθετο δίκτυο δορυφόρων προκειμένου να μπορέσουν να ελέγξουν τις κλιματικές αλλαγές και να κρατήσουν τον πλανήτη ασφαλή. Κάτι όμως, δεν πάει καλά… Το σύστημα που κατασκευάστηκε για να προστατέψει τη Γη, της επιτίθεται, και πλέον οι επιστήμονες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν την αιτία, πριν μια επικών διαστάσεων καταιγίδα καταστρέψει τα πάντα και τους πάντες στο πέρασμά της.

Ο Ντιν Ντέβλιν (σεναριογράφος/παραγωγός, στο “Independence Day – Ημέρα Ανεξαρτησίας”) κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το θρίλερ αγωνίας “Geostorm”, με πρωταγωνιστές τον γοητευτικό Σκωτσέζο στην καταγωγή σταρ Τζέραρντ Μπάτλερ (“Olympus Has Fallen”, “300”), τον Τζιμ Στέρτζες, (“Cloud Atlas”), την Άμπι Κόρνις (“Limitless”) και τους Αλεξάντρα Μαρία Λάρα (“Rush”), Ντάνιελ Γου (“The Man with the Iron Fists”, “Warcraft: The Beginning”), και τους υποψήφιους για Όσκαρ Έντ Χάρις (“The Hours”, “Apollo 13”) και Άντι Γκαρσία (“The Godfather: Part III”).

Ο Μπάτλερ πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Τζέικ, ενός επιστήμονα, που μαζί με τον αδερφό του, Μαξ (Τζιμ Στέρτζες), έχει αναλάβει να λύσει το πρόβλημα του δικτύου δορυφόρων. Η Κόρνις ενσαρκώνει την Σάρα Γουίλσον, μια πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών. Η Λάρα, υποδύεται την Ούτε Φασμπίντερ, την αστροναύτη που βρίσκεται στον διαστημικό σταθμό. Ο Γου, ενσαρκώνει τον Τσενγκ, τον επικεφαλής του προγράμματος δορυφόρων και ο Γκαρσία τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Άντριου Πάλμα. Ο Χάρις ενσαρκώνει τον Υπουργό Εσωτερικών Λέοναρντ Ντέκομ.

Το σενάριο της ταινίας είναι των Ντιν Ντέβλιν & Πολ Γκιγιό, σε παραγωγή των Ντιν Ντέβλιν, Ντέιβιντ Έλισον (Skydance) και Ντάνα Γκόλντμπεργκ (Skydance).

Η ταινία «Geostorm» θα προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες και σε 3D, σε διανομή από την Tanweer.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ