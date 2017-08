H «Προετοιμασία» της Πατρινής Σοφίας Γεωργοβασίλη κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο

Η 2η μικρού μήκους ταινία της Πατρινής στην καταγωγή ηθοποιού Σοφίας Γεωργοβασίλη αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο στον Καναδά που φέτος θα διεξαχθεί από τις 7 μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Τρεις γενιές γυναικών σε ένα σπίτι κάνουν ότι μπορούν για να προετοιμαστούν για την απώλεια ενός δικού τους ανθρώπου. Όμως, όπως αποδεικνύει από το οπτικά πλούσιο και εκτελεσμένο με ακρίβεια δράμα της, η Σοφία Γεωργοβασίλη, καμία προετοιμασία δεν είναι αρκετή για ένα γεγονός τέτοιας βαρύτητας, όπως αναφέρει το flix.gr.

Έτσι περιγράφεται επίσημα από τον υπεύθυνο προγράμματος Τζέισον Άντερσον, η «Προετοιμασία» της Σοφίας Γεωργοβασίλη, η 2η μικρού μήκους ταινία της ηθοποιού και σκηνοθέτιδας Σοφίας Γεωργοβασίλη που συμμετέχει στο Φεστιβάλ του Τορόντο, στο τμήμα Short Cuts, με μια επιλογή από τις καλύτερες ταινίες μικρού μήκους απ' όλον τον κόσμο. Οι 35 ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα διαγωνίζονται για το IWC Short Cuts Βραβείο για την Καλύτερη Ταινία.

H «Προετοιμασία» είναι μια παραγωγή της Haos Films και της Σοφίας Γεωργοβασίλη με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ενώ πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Μαρία Σκουλά, Υβόννη Μαλτέζου και η Νάνσυ Σιδέρη. Οι Μαρία Σκουλά και Υβόννη Μαλτέζου έχουν παίξει και σε ταινίες του Πατρινού σκηνοθέτη Παναγιώτη Φαφούτη.

Η Σοφία Γεωργοβασίλη, περισσότερο γνωστή ως ηθοποιός στις εξαιρετικές πρωταγωνιστικές της εμφανίσεις στο «Μαύρο Λιβάδι» του Βαρδή Μαρινάκη (Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ της Σεβίλλης το 2010) και στη «Μικρή Άρκτο» της Ελισάβετ Χρονοπούλου, έχει ξεκινήσει από το 2013 να σκηνοθετεί και να κινηματογραφεί δικές της δουλειές, με πρώτη την low budget ταινία «And No More Shall We Part», η οποία προβλήθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα Νύχτες Πρεμιέρας – Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας το 2013.

Προετοιμασία / Σενάριο - Σκηνοθεσία Σοφία Γεωργοβασίλη.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Σκουλά, Υβόννη Μαλτέζου, Νάνσυ Σιδέρη / Παραγωγός: Μαρία Χατζάκου, Αθηνά Τσαγκάρη, Σοφία Γεωργοβασίλη / Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χριστίνα Μουμούρη / Μοντάζ: Λίβια Νερουτσοπούλου / Σκηνικά: Δάφνη Κούτρα / Κοστούμια : Βασιλεία Ροζάνα / Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου / Μοντάζ Ηχου: Νίκος Λιναρδόπουλος / Διεύθυνση Παραγωγής: Νίκος Σμπιλίρης / Βοηθός Σκηνοθέτη: Δήμητρα Νικολοπούλου / Focus Puller: Λευτέρης Αγαπουλάκης / DIT: Κωνσταντίνος Δρακάκης / Mιξάζ Hχου: Νίκος Λιναρδόπουλος, Λέανδρος Ντούνης / Hχοληψία - Boom Operator: Θανάσης Παπαγεωργίου / Bοηθοί Παραγωγής : Νίκος Μπορόβας, Αλκης Παπασταθόπουλος, Ευτύχης Φραγκεδάκης, Νίκος Χουρμούζης / Ηλεκτρολόγος : Γιώργος Χατζημήτρος / Colour Grading – End Credits: Matt Johnson (haos film) / Post Production: haos film.

Mια παραγωγή της haos film με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.