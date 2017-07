Έρχεται στις 17 Αυγούστου στις ελληνικές αίθουσες ο "Baby Driver"

Είναι από τις επιτυχίες του φετινού κινηματογραφικού καλοκαιριού στις ΗΠΑ. Ο λόγος για το φιλμ «Baby Driver» σε σκηνοθεσία Edgar Wright που ήδη από τις 28 Ιουνίου 2017 που παίζεται στη Βόρειο Αμερική έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 85 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα περίπου 35 από την έως τώρα προβολή του στον υπόλοιπο κόσμο.

Κυνηγητά αυτοκινήτων, το καλύτερο σάουντρακ της χρονιάς και η πιο διασκεδαστική ταινία του καλοκαιριού - Rolling Stone

Μία γρήγορη διαδρομή με το καλύτερο soundtrack της χρονιάς – IndieWire.

Γενικά οι κριτικοί έκαναν λόγο για την καλύτερη και πιο πρωτότυπη ταινία δράσης του καλοκαιριού.

Γενικά είναι καλό παιδί, αλλά διάολος πίσω από το τιμόνι. Αυτός είναι ο Baby (στο ρόλο ο Ansel Elgort), ένας οδηγός ειδικός στις αποδράσεις με αθώα φυσιογνωμία, που παίρνει τους πιο σκληρούς εγκληματίες από το σημείο Α στο σημείο Β με ριψοκίνδυνη χάρη και ένα προσωπικό soundtrack να παίζει για τον ίδιο και μόνο.

Σχεδιάζει κάθε απόδραση με βάση τον ρυθμό των τραγουδιών που τρυπώνουν στα αυτιά του και που μεταφράζει σε φουρκέτες άψογου συγχρονισμού, απαράμιλλες αλλαγές ταχυτήτων και μανούβρες ακριβείας που αφήνουν τους συνεπιβάτες με κομμένη ανάσα.

O Baby δουλεύει για τον Doc (Kevin Spacey), τον αρχηγό μιας συμμορίας που ληστεύει τράπεζες και αποτελείται από τον πρώην χρηματιστή και νυν εγκληματία Buddy (Jon Hamm), τη νεαρή, σκανδαλώδη σύντροφό του, Darling (Eiza Gonzalez) και τον αυθόρμητο, εκρηκτικό Bats (Jamie Foxx), που είναι επιφυλακτικός απέναντι στην αλλόκοτη στάση του νεαρού οδηγού. Όταν ο Baby ερωτεύεται μια γλυκιά σερβιτόρα, όλα αλλάζουν ξαφνικά.

Το «Baby Driver» είναι μία εκρηκτική διασταύρωση κινηματογραφικών ειδών δια χειρός του ταλαντούχου σεναριογράφου/σκηνοθέτη Edgar Wright (Shaun of the Dead, Hot Fuzz), μια ταινία απίστευτα διασκεδαστικής δράσης και μουσικής, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Feelgood που θα διανείμει το φιλμ στις Ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017.

Την ταινία αναμένεται να τη δούμε και στην Πάτρα, στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε. Το «Baby Driver» είναι γεμάτο φιγούρες, απότομα φρεναρίσματα και επιταχύνσεις που κόβουν την ανάσα, με σημεία αναφοράς σε διάσημες ταινίες καταδίωξης. Ο σκηνοθέτης Edgar Wright παρουσιάζει μία απολαυστική, καταιγιστική περιπέτεια με pop αισθητική, αυτοκίνητα, μοναδικό soundtrack και απίθανους πρωταγωνιστές.

Αξίζει να θυμίσουμε πως το νεαρό αντισυμβατικό Baby υποδύεται ο ανερχόμενος Ansel Elgort (είχε παίξει στο συγκινητικό φιλμ «The Fault in Our Stars – Το λάθος αστέρι»), που κινείται στα δίχτυα μιας συμμορίας με επικεφαλής τον επιβλητικό και κάτοχο βραβείου Όσκαρ για την "Αμερικάνικη Ομορφιά" Kevin Spacey (της σειράς House of Cards) και συνένοχους τους παράτολμους Jon Hamm (της σειράς Mad Men), Jamie Foxx (Ray) και Eiza Gonzalez (From Dusk Till Dawn: The Series).

Διάρκεια: 113 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ