Ο Κέβιν Σπέισι υποδύεται τον Γκορ Βιντάλ στην ταινία "Gore"

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Κέβιν Σπέισι θα υποδυθεί τον Αμερικανό συγγραφέα, Γκορ Βιντάλ σε βιογραφική ταινία του Netflix, η οποία είναι στο στάδιο της παραγωγής στην Ιταλία.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μάικλ Χόφμαν σκηνοθετεί την ταινία που τοποθετείται τη δεκαετία του '80 και έχει θέμα τη ζωή του Αμερικανού συγγραφέα, δοκιμιογράφου, δραματουργού και περιστασιακά υποψήφιου για τη Βουλή και τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Τα γυρίσματα της ταινίας "Gore" προς το παρόν γίνονται στη Ρώμη, αλλά τον επόμενο μήνα θα μεταφερθούν στην ακτή Αμάλφι, στο χωριό Ραβέλο, στη βίλα, στην οποία πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του ο συγγραφέας, σύμφωνα με το Pagesix.

Η αγαπημένη του βίλα La Rondinaia κρυμμένη σε απόκρημνη βραχώδη τοποθεσία στο Ραβέλο, σε ύψος χίλια πόδια πάνω από το Τυρρηνικό Πέλαγος, θα αναδειχθεί στην ταινία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ravello, Σεμπαστάνιο Μαφετόνε, αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ.

Στη La Rondinaia, την οποία πούλησε το 2004, ο Βιντάλ έγραφε, περνούσε τον ελεύθερο του χρόνο και διασκέδαζε με τους υψηλού προφίλ φίλους και γνωστούς του, συμπεριλαμβανομένων των Γκρέτα Γκάρμπο, Λορίν Μπακόλ, Πολ Νιούμαν, Σούζαν Σάραντον, Άντι Γουόρχολ, Ρούντολφ Νουρέγιεφ και Μικ Τζάγκερ.

Ο Γκορ Βιντάλ ο οποίος πέθανε το 2012, έχει αποτελέσει θέμα αρκετών ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων το ντοκιμαντέρ του 2013 του Αυστραλού σκηνοθέτη, Νίκολας Ράθελ "Gore Vidal: Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμνησίας". Το "Gore" θα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία για τη ζωή του Βιντάλ.

Τα πολιτικά και πολιτισμικά του δοκίμια του Βιντάλ έχουν εκδοθεί στα περιοδικά The Nation, New Stateman, New York Review of Books και Esquire. Οι δημόσιες αντιπαραθέσεις του με άλλους διανοούμενους πάνω σε θέματα όπως το σεξ, την πολιτική και τη θρησκεία, συχνά εξελίσσονταν σε διαρκείς διαμάχες, κυρίως με τους Νόρμαν Μέιλερ και Γουίλιαμ Μπάκλεϊ.

Η συλλογή δοκιμίων του «United States» κέρδισε το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου στις ΗΠΑ το 1993.

Μερικά από τα γνωστά έργα του είναι τα» «Washington D.C.» «Myra Breckenridge» και γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το «Lincoln».

Ο Βρετανός παραγωγός, 'Αντι Πάτερσον ("Girl with a Pearl Earring") ανέλαβε την παραγωγή της ταινίας "Gore" για το Netflix.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ