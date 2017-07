Πρεμιέρα την Πέμπτη στην Ελλάδα για το φιλμ "Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρουση"

Ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ, θα δούμε στις ελληνικές αίθουσες από αυτή την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 (και στην Πάτρα σε 5 αίθουσες των Στερ/Odeon και σε 3d) την ταινία «Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρουση – War for the planet of the apes».

Ήδη οι πρώτες κριτικές στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού είναι πολύ καλές για το φιλμ και μιλούν για μία σοβαρή ταινία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος στο metacritic φτάνει το 78%.

Στη νέα ταινία του franchise, θα δούμε μία επική μάχη μεταξύ Πιθήκων και ανθρωπότητας, που θα κρίνει τα πάντα στον πλανήτη. Η σκηνοθεσία είναι του Ματ Ριβς.

Σύνοψη

Στο «Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρουση», τρίτο κεφάλαιο της εξαιρετικά επιτυχημένης blockbuster σειράς ταινιών, o Σίζαρ (και πάλι στο ρόλο του ηγέτη των πιθήκων ο Άντι Σέρκις μέσω μίας capture motion ερμηνείας) και οι πίθηκοι μπλέκονται σε μία φονική μάχη, με ένα στρατό ανθρώπων υπό την ηγεσία ενός αδίστακτου συνταγματάρχη (στο ρόλο ο Γούντι Χάρελσον των «Αγώνων πείνας», του «Γεννημένοι δολοφόνοι» και της «Ανήθικης πρότασης»).

Μετά τις ανυπολόγιστες απώλειες των πιθήκων, ο Σίζαρ παλεύει με τα πιο σκοτεινά του ένστικτα και ξεκινά μία προσωπική αναζήτηση ώστε να εκδικηθεί για το είδος του. Όταν το ταξίδι του τους φέρει αντιμέτωπους πρόσωπο με πρόσωπο, ο Σίζαρ και ο συνταγματάρχης θα αναμετρηθούν σε μία καθοριστική μάχη που θα κρίνει τη μοίρα των δύο ειδών, αλλά και του μέλλοντος του πλανήτη.

Xρόνια πριν, ένα επιστημονικό πείραμα που πήγε στραβά πυροδότησε την Εξέγερση ενός είδους εξελιγμένων πιθήκων και έναν ιό που σχεδόν κατέστρεψε την ανθρωπότητα. Η γρίπη των πιθηκοειδών, όπως έγινε γνωστή, έφερε τους ανθρώπους στο χείλος του αφανισμού.

Οι επιζώντες, οι λίγοι με ανοσία στον ιό, κατέληξαν να φθονούν τους νεκρούς, την ίδια ώρα που ο πληθυσμός των πιθήκων συνέχισε να ανθεί υπό την ασφάλεια του δάσους βόρεια του Σαν Φρανσίσκο.

H ταινία του 2011 "Rise of the Planet of the Apes" είχε κάνει αίσθηση ενώ στα διεθνή ταμεία πλησίασε τα 500 εκατομμύρια δολάρια σε ειδπράξεις.

Με την «Αυγή» (τη 2η ταινία του 2014 που ήταν εξίσου μεγάλη επιτυχία στα ταμεία) του ολοένα αναπτυσσόμενου πολιτισμού τους, οι πίθηκοι έφτασαν στην ακμή τους εκμεταλλευόμενοι την απουσία επαφής με τους ανθρώπους –μέχρι τη στιγμή που ανακαλύφθηκαν από μία μικρή ομάδα απελπισμένων επιζώντων που προσπαθούσαν να ξεκινήσουν τη δική τους αποικία. Οι άποικοι και οι πίθηκοι πάλευαν για τη συνύπαρξη τους.

Η εύθραυστη εκεχειρία τους, όμως, «θρυμματίστηκε» από τον Κόμπα, έναν πίθηκο που δε μπορούσε να αντισταθεί στην εκδίκηση απέναντι σε αυτούς που τον είχαν αιχμαλωτίσει στο παρελθόν. Ο Σίζαρ, αρχηγός των Πιθήκων, προσπάθησε να επαναφέρει την τάξη, αλλά δεν υπήρχε γυρισμός από τις βίαιες μάχες που είχαν ήδη ξεσπάσει.

Οι μαχόμενοι άποικοι έστειλαν απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια, δίχως να γνωρίζουν αν υπήρχε κάποιος που θα τους ακούσει. 800 μίλια βόρεια, σε μία στρατιωτική βάση, οι εκατοντάδες επιζώντες στρατιώτες που είχαν απομείνει μετά την επιδημία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και, προεξάρχοντος ενός βετεράνου συνταγματάρχη, έφτασαν για να συνδράμουν στη μάχη. Ο Σίζαρ και οι πίθηκοι υποχώρησαν στο δάσος, αλλά οι δυνάμεις των ανθρώπων τους κυνήγησαν, αποφασισμένες να αφανίσουν μία και καλή τους πιθήκους. Για δύο χρόνια, οι στρατιώτες ψάχνουν μάταια για τον Σίζαρ, ο οποίος φημολογείται πως διευθύνει τους πιθήκους από μία μυστική βάση, στα βάθη του δάσους.

Στο 3ο, αποφασιστικό κεφάλαιο της blockbuster τριλογίας που έχει αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις καίριας σημασίας στιγμές που θα καθορίσουν το μέλλον της ανθρωπότητας για πάντα, σε μία εμπειρία «μυθικής κινηματογράφησης», όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Συναισθηματικά και στρατιωτικά, είναι το τελευταίο οχυρό. Είναι το κρισιμότερο δίλημμα στην καρδιά του Σίζαρ, που πρέπει να διαλέξει μεταξύ ηθικής και επιβίωσης, όταν βλέπει τους ανθρώπους να προελαύνουν, με τον ίδιο να προέρχεται από μία ανείπωτη προσωπική τραγωδία. Σε έναν κόσμο που η συμπόνια και η κατανόηση έχουν σχεδόν εκλείψει, ο Σίζαρ θα πρέπει να ηγηθεί, αν θέλει να επιβιώσει ο λαός του από την τελική μάχη.

Όπως δήλωσε ο Άντι Σέρκις, η εξέλιξη του ήρωά του μέχρι την 3η ταινία, μοιάζει με το «Boyhood» (το φιλμ «Μεγαλώνοντας» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ) μόνο που αφορά πίθηκους!

Να προσθέσουμε ότι ο Στιβ Ζαν υποδύεται έναν μοναχικό πίθηκο που φέρνει το χιούμορ και τη ζεστασιά στην καρδιά των πιθήκων στην πιο σκοτεινή τους στιγμή και η Αμάια Μίλερ τη Νόβα, ένα παιδί που θα αποτελέσει τον απροσδόκητο σύνδεσμο μεταξύ πιθήκων και ανθρώπων.

Πέρα από τους πρωταγωνιστές, όμως, η κινηματογράφηση της ταινίας σε «μεγαλοπρεπές» φιλμ 65 χιλιοστών προσδίδει διαστάσεις εποποιίας, όπως και το soundtrack από το βραβευμένο με Όσκαρ, Μάικλ Τζιακίνο.

Την ταινία που αναμένεται με ενδιαφέρον διανέμει στη χώρα μας η Odeon.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ