Πάτρα: Συναυλία για τον σύλλογο Οικογένειας ΚΕΘΕΑ Οξυγόνο

Μία μεγάλη συναυλία οργανώνει ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ της πόλης της Πάτρας, με προσκεκλημένο τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό της Πολυφωνικής Χορωδίας.

Η συναυλία με γενικό τίτλο ‘’Η μελωδία της ζωής’’, θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο, τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό (μία προσφορά στην πόλη της Πάτρας) και θα είναι αφιερωμένη στο κοινωνικό μήνυμα κατά των ναρκωτικών.

Στη συναυλία θα λάβουν μέρος, πέντε τμήματα της Πολυφωνικής, με 200 ερμηνευτές. Συγκεκριμένα η Παιδική Χορωδία [Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά, κρουστά: Γιώργος Λαμπράκος] θα ανοίξει το πρόγραμμα με τα έργα: ‘’BELIEVE’’, LIN MARSH, ‘’ALL YOU NEED IS LOVE’’, JOHN LENNON- PAUL McCARTNEY, ‘’ΜΥΡΤΙΑ’’, Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ, ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ‘’ΑΛΦΑΒΗΤΟ’’, Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ, ΧΑΡΗΣ ΠΕΓΙΑΖΗΣ, ‘’ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ’’, από την παιδική Όπερα: ‘’Μαγικό βιολί’’, ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ.

Θα ακολουθήσει η Νεανική Χορωδία [Διεύθυνση: Δήμητρα Πίτσου- Διαμαντοπούλου, πιάνο: Αλμπένα Πενκόβα], που θα παρουσιάσει τα έργα: ‘’ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΤΖΙΑ’’, Στίχοι: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ, ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Επεξεργασία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, ‘’IN MY DREAMS’’, SALLY K. ALBRECHT- JAY ALTHOUSE, ‘’SINGIN’ IN THE RAIN’’, από το Μιούζικαλ: ‘’SINGIN’ IN THE RAIN’’, Στίχοι: ARTHUR FREED, NACIO HERB BROWN, Επεξεργασία: MARK HAYES και ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ’’, Στίχοι: ΑΡΗΣ ΔΑΒΑΡΑΚΗΣ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ, Επεξεργασία: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΤΣΟΥ.

Στη συνέχεια του προγράμματος, η Μικτή Χορωδία [Διεύθυνση: Σταύρος Σολωμός, πιάνο: Λούση Χριστοδούλου], θα ερμηνεύσει τα έργα: ‘’LACRIMOSA’’, Από το REQUIEM KV 626, WOLFGANG AMADEUS MOZART, ‘’CANTIQUE DE JEAN RACINE’’, op.11, GABRIEL FAURE και ‘’ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ’’, ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Επεξεργασία: ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ.

Αλλαγή σκηνικού, αμέσως μετά, όπου το Ορχηστρικό σχήμα Vibrato [Διεύθυνση: Γιώργος Αθανασακόπουλος], θα παρουσιάσει τα έργα: ‘’ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ’’, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΙΟΣ αλλά και τις συνθέσεις του διευθυντού του τμήματος: ‘’ΑΝΑΤΟΛΗ’’, ‘’ΟΝΕΙΡΙΚΟ’’, ‘’ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ’’, ‘’ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ’’, ‘’ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ’’, σε κείμενα του συμπολίτη ποιητή Διονύση Καρατζά, με τη φωνή της Δέσποινας Κριμπά.

Αφιέρωμα στη νεολαία που πέφτει θύμα των ναρκωτικών, αλλά και στη συγκλονιστική προσπάθεια που καταβάλει για την απεξάρτηση της, θα είναι η παρουσίαση της λειτουργίας: ‘’MISSA TORNACUM’’, του Βέλγου συνθέτη, ANDRE WAIGNEIN, με τη ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ και τη ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ του Οργανισμού, υπό τη διεύθυνση του Μο Σταύρου Σολωμού.

Το πρόγραμμα της συναυλίας, που θα παρουσιάσει η Αθανασία Παπασταύρου, θα κλείσει με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής [Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος], που θα ερμηνεύσει τα έργα: ‘’ALADDIN’’, [Arabian Nights- Friend like me- A whole new world], Επεξεργασία: MICHAEL SWEENEY, ‘’CONCERTO for CLARINET’’, ARTIE SHAW, ενορχήστρωση και Solo Clarinet: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ, ‘’JESUS CHRIST SUPER STAR’’, ANDREW LLOYD WEBBER, Επεξεργασία:WILLY HAUTVAST, ‘’PIRATES OF THE CARIBBEAN’’, [The Medallion Calls- The black Pearl- One last shot- He’s a Pirate], KLAUS BADELT, Επεξεργασία: MICHAEL BROWN και ‘’MARS FROM THE PLANETS’’, GUSTAV HOLST, Επεξεργασία: ANDREW BALENT.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Πολυφωνικής: Κορίνθου 280 και Γούναρη, καθημερινά πρωί και απόγευμα, τηλ. 2610279.679 και 2610 222.248. www.polyphonikipatras.gr