Στις 13 Ιουλίου έρχεται στην Ελλάδα η Γαλλική κωμωδία "Βρε Καλώς τους! - A bras ouverts"

To φετινό καλοκαίρι το Γαλλικό σινεμά έχει την τιμητική του. Στις 13 Ιουλίου 2017 θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες της χώρας μας (αναμένεται και στην Πάτρα) η ταινία «Βρε Καλώς τους! - A bras ouverts» σε σκηνοθεσία του Φιλίπ Ντε Σοβερόν με τους Κριστιάν Κλαβιέ, Άρι Αμπιτάν και Έλσα Ζίλμπερσταϊν.

Πρόκειται για την ταινία λήξης του φετινού Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας.

Διάρκεια: 92 λεπτά.

Σύνοψη

Ένας γνωστός διανοούμενος με αριστερές πεποιθήσεις υποστηρίζει την ανάγκη να προσφέρουμε άσυλο σε όσους το χρειάζονται. Όταν στριμώχνεται σε ένα talkshow από τον παρουσιαστή για το πρόβλημα των ρομά, δέχεται μια πρόκληση. Να ανοίξει το σπίτι του και να τους φιλοξενήσει.

Όπως είδαμε στην διαφημιστική αφίσα, πρόκειται για ένα κωμικό φιλμ Γαλλικής παραγωγής που μας έρχεται από τους δημιουργούς της κωμωδίας – φαινόμενο «Θεέ μου τι σου κάναμε;».

Δήλωση σκηνοθέτη

Την αρχική ιδέα είχαν ο Γκι Λοράν και ο Μαρκ Ντε Σοβερόν, ο αδερφός μου. Όλα ξεκίνησαν από ένα ντιμπέιτ που είδαν στην τηλεόραση. Πολύ συχνά σε αυτού του είδους τα προγράμματα, οι καλεσμένοι θα πουν τα πάντα, ακόμη κι όταν είναι ειλικρινείς. Ο Γκι με το Μαρκ φαντάστηκαν τι θα γινόταν αν κάποιος από τους καλεσμένους κατέληγε να δώσει τη διεύθυνση του σπιτιού του στον αέρα- γέλασα αμέσως με την ιδέα. Ο Κριστιάν Κλαβιέ δέχτηκε επίσης γρήγορα καθώς η ιδέα τον διασκέδαζε.

Βρίσκω ιδιαίτερα διασκεδαστικό ότι ένας τέτοιος τύπος, αφοσιωμένος φιλόσοφος βρίσκεται παγιδευμένος από τις ίδιες του τις πεποιθήσεις. Στην ταινία υπάρχει μια κλασική αρχή: χαρακτήρες που «υποφέρουν», οπότε γίνονται συμπαθείς. Στην ουσία τους (όπως και στο Θεέ μου, τι σου κάναμε;) είναι κυνικοί, αλλά αυτό δε μας αποτρέπει από το να γελάμε μαζί τους- σκεφτείτε μια ταινία με πρωταγωνιστή έναν πολύ καλό κι ευγενικό άνθρωπο- θα ήταν βαρετή!

Υπάρχουν διάφορες κοινότητες Ρομά- επιλέξαμε μια οικογένεια από τη Ρουμανία, πρόσφυγες στη Γαλλία. Πρόκειται για ανθρώπους που ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, που συχνά αναγκάζονται να ζητιανέψουν, να ζήσουν στριμωγμένοι σε τροχόσπιτα. Ο χαρακτήρας του Αρί Αμπιτάν λέει στην ταινία: «δεν έχει χαρτιά, δε μπορεί να δουλέψει, δεν είναι θέμα επιλογής"- θέλαμε να αποτυπώσουμε αυτή την πραγματικότητα με τα εργαλεία της κωμωδίας όμως πάντα.

Δουλέψαμε στενά με το Σορίν Μιχάλ, σημαντικό μέλος της κοινότητας των Ρομά στη Ρουμανία- διάβασε το σενάριο και ήρθε στα γυρίσματα. Αποστολή του ήταν να μας πει αν αυτό που κάναμε ήταν σωστό ή λάθος, γνωρίζοντας φυσικά ότι φτιάχνουμε μια κωμωδία κι όχι ντοκιμαντέρ! Γέλασε πολύ και δε βρήκε κακία σε αυτό που κάναμε- έτσι πήραμε την επιβεβαίωση μας.

Ο Φιλίπ Ντε Σοβερόν αποφοίτησε από τη Σχολή κινηματογράφου ESEC το 1986 και ξεκίνησε την καριέρα του ως σεναριογράφος. Μόλις είχε ολοκληρώσει και μια ταινία μικρού μήκους το Gros, μαζί με το Εμανουέλ Σιλβέστρ.

Το 1995 ξεκίνησε να γράφει σενάρια για τον κινηματογράφο, με πρώτη ταινία το Les Truffes του Μπερνάρ Νάουερ, μια κωμωδία με το Ζαν Ρενό. Εκτέλεσε και χρέη Διευθυντή Φωτογραφίας για την ταινία, η μόνη φορά που θα το έκανε. Ακολούθησαν τα In the court of the great του Φλόρανς Στράους και το 1997 το Bingo για το Μορίς Ιλούζ.

Το 1999 στράφηκε στη σκηνοθεσία με την ταινία Les Parasites, για την οποία έγραψε και το σενάριο. Ο Φιλίπ Ντε Σοβερόν έγραψα και σκηνοθέτησε το L'Amour aux trousses το 2004, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Ζαν Ντιζαρντέν. To 2009 γράφει το σενάριο για το Neuilly sa mere! μαζί με τον αδερφό του Μαρκ Ντε Σοβερόν.

Το 2014 ολοκληρώνει την τεράστια εισπρακτική επιτυχία «Θεέ μου τι σου κάναμε;» (Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? – Θεέ μου τι σου κάναμε) με περισσότερους από 12 εκατομμύρια θεατές στη Γαλλία. Ακολούθησε το Άμεση Αποβίβαση! - Debarquement Immediat!) το 2016 ενώ το 2017 ενώνει και πάλι τις δυνάμεις του με τον Αρί Αμπιτάν για το «Βρε Καλώς τους!».

Ο δημοφιλής ηθοποιός Κριστιάν Κλαβιέ έπαιξε φέτος στην ταινία «Un Sac de Billes - Ο Δρόμος της Διαφυγής», πέρυσι στο «Les Visiteurs: La Revolution - Πάμε για Επανάσταση;» ενώ ήταν ο πατέρας στο πολύ αστείο και με κοινωνική άποψη φιλμ «Qu`est-ce qu`on a Fait au Bon Dieu? - Θεέ μου, Τι Σου Κάναμε;» που είχε προβληθεί και στην Πάτρα στα Στερ στη Βέσο Μάρε και στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο.

Η ταινία "Βρε Καλώς τους!" βγαίνει σε διανομή της Seven Films.