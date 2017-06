ΟΛΠΑ: Έργα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι της Πάτρας

Έργα αναβάθμισης του λιμανιού της Πάτρας ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Σύμφωνα με τον ΟΛΠΑ τα έργα που έχουν ενταχθεί στο προϋπολογισμό για τα επόμενα χρόνια, ανέρχονται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

Χρήματα που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οργανισμού έχει ως εξής:

«Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., σε συνεργασία με τον Λιμένα της Βενετίας και το Υπουργείο Υποδομών της Ιταλίας υπέβαλε πρόταση στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς "Συνδέοντας την Ευρώπη" [C.E.F.]. Ειδικότερα υπέβαλε πρόταση έργων, στο γενικό φάκελο (ανταγωνιστικό), που αφορούσε τις μεταφορές με τίτλο ΜoS Venice-Patras: Developing and upgrading of the East-Mediterranean MoS link Italy-Greece.

Η πρόταση υπεβλήθη την 07/02/2017 στoν Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων [INEA] της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία και αξιολόγηση, ανάμεσα σε άλλες τριακόσιες σαράντα εννέα προτάσεις , η πρόταση έγινε αποδεκτή. Είναι η μοναδική που αφορά σε λιμενικές υποδομές ανάμεσα στις συνολικά επτά προτάσεις της χώρας μας που προκρίθηκαν.

Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., συμμετέχει με προτεινόμενα έργα συνολικού προϋπολογισμού 930.000,00€, εκ των οποίων το ποσό των 279.000,00€, αποτελεί χρηματοδότηση από το CEF, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 651.000,00€ θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Στα πλαίσια της ανωτέρω πρότασης ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., θα εκτελέσει έργα βελτίωσης της ασφάλειας των πλοίων με την κατασκευή δύο ναυδέτων καθώς και την ανακατασκευή-τροποποίηση κρηπιδωμάτων ώστε να μπορούν να ελλιμενίζονται ρυμουλκά, πυροσβεστικά και λοιπά βοηθητικά σκάφη.

Αναμένεται σύντομα η υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ των εταίρων του Έργου και της ΙΝΕΑ, ενώ τα έργα-δράσεις της πρότασης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2020.

Με τα ανωτέρω έργα ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων του μέχρι σήμερα επενδυτικού προγράμματος του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά προγράμματα, για την προσεχή τριετία, ανέρχεται σε 4εκ. (τέσσερα εκατομμύρια).

Η εξάντληση των περιθωρίων αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αποτελεί σταθερή επιδίωξη του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για την επέκταση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των Υποδομών του καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Με τις ως άνω δράσεις ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ενισχύει την τοπική οικονομία, αφού το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αναμένεται να κατευθυνθεί στην τοπική αγορά, ενώ παράλληλα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας μέσω του εργατοτεχνικού και επιστημονικού δυναμικού που θα εμπλακεί στην εκτέλεση των έργων.»