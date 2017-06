Πάτρα: Οι Natural Beat επιστρέφουν στον Κήπο του Royal

Μετά το απίστευτο πρώτο “live” – party της περασμένης Τετάρτης, οι Natural Beat καθιερώνουν το ραντεβού και επιστρέφουν την Τετάρτη 21 Ιουνίου στο stage του Κήπου του Royal Theater, στην Ακτή Δυμαίων!

Με νέα πρόσωπα στο group και καλοκαιρινή διάθεση, οι Natural Beat επιλέγουν προσεκτικά και «πειράζουν» αγαπημένα τραγούδια από 4 διαφορετικές δεκαετίες (από τα 70s μέχρι και σήμερα) κορυφαίων groups και καλλιτεχνών από την παγκόσμια μουσική σκηνή!

Από Beatles,Toto και Michael Jackson μέχρι Phil Collins, Stevie Wonder και Bruno Mars… με τραγούδια όπως: Come together, Black ‘n’ White, Africa, Locked out of heaven, Part time lover και πολλές εκπλήξεις, με τις διασκευές των Natural Beat ντυμένες πάντα από τη μελωδική φωνή της Δήμητρας Θεοφανίδη!

Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό, σε ένα funk – pop rock party, 2μιση και πλέον ωρών, στη μουσική σκηνή του Κήπου του Royal.

Οι Natural Beat είναι οι:

Johnny Ανδριόπουλος, Keyboards

Σταύρος Κωστής, κιθάρα

Χάρης Πεγιάζης, μπάσο

Ευθύμης Παπαδούλας, ντραμς

Δήμητρα Θεοφανίδη, vocals

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Στον Κήπο του Royal Theater (Παλαιό Πτωχοκομείο)

Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 2610 310120

Είσοδος Ελεύθερη