Η Μαριόν Κοτιγιάρ σε νέο δραματικό ρόλο, στο "Όλα όσα αγαπήσαμε"

Το φιλμ με τίτλο «Όλα όσα αγαπήσαμε/From the land of the moon – Mal de pierres» που είχε συμμετάσχει στο επίσημο πρόγραμμα του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών 2016, βγαίνει από αυτή την Πέμπτη 15/6/2017 στις ελληνικές αίθουσες.

Πρόκειται για δραματική ταινία διάρκειας 116 λεπτών, με πρωταγωνίστρια την πάντοτε εξαιρετική Μαριόν Κοτιγιιάρ, τιμημένη με Όσκαρ για την ταινία «Ζωή σαν τριαντάφυλλο» όπου είχε ενσαρκώσει την Εντίθ Πιάφ.

Σκηνοθεσία: Nicole Garcia

Σενάριο: Nicole Garcia, Jacques Fieschi.

Η ταινία είναι βασισμένη στη νουβέλα «Mal di pietre» της Milena Agus.

Εκτός της Marion Cotillard, παίζουν και οι Louis Garrel, Alex Brendemühl.

Περίληψη :

Η Gabrielle κατάγεται από ένα μικρό χωριό στην Νότια Γαλλία, σε μία εποχή που το όνειρο της για αληθινή αγάπη λογαριάζεται από σκανδαλώδες έως και παρανοϊκό. Ενάντια στην θέληση της, οι γονείς της, την παντρεύουν με τον José, έναν έντιμο και στοργικό, Ισπανό αγρότη. Όταν την στέλνουν στις Άλπεις για να θεραπευτεί από τις πέτρες που εμφάνισε στα νεφρά, γνωρίζει τον γοητευτικό André, έναν τραυματία βετεράνο του πολέμου της Ινδοκίνας, που αναζωπυρώνει το πάθος που έκρυβε μέσα της.

Με αυτόν τον καινούριο έρωτα η Gabrielle λαχταράει να το σκάσει από τον γάμο της που την κρατάει φυλακισμένη. Αυτή την φορά είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει το όνειρο της.

Το φιλμ διανέμει στις ελληνικές αίθουσες η Σπέντζος Φιλμ. Ενδεχομένως να το δούμε μέσα στο καλοκαίρι στο σινέ Κάστρο στο Ρίο.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ