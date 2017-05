"Έσκισαν" οι νέοι "Πειρατές της Καραϊβικής" -Κοντά στα 4.500 εισιτήρια κόπηκαν ήδη στην Πάτρα

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν οι σινεφίλ στην 5η ταινία των «Πειρατών της Καραιβικής» της Ντίσνει, «Pirates of the Caribbean – Η εκδίκηση του Σαλαζάρ» σε σκηνοθεσία των Joachim Rønning και Espen Sandberg, οι οποίοι είναι γεγονός πως έδωσαν μία φρέσκια ματιά στο αγαπημένο franchise με αποτέλεσμα η ολοκαίνουρια ταινία να κινηθεί μία χαρά στα Αμερικάνικα, παγκόσμια και ελληνικά ταμεία.

Στην Πάτρα βοηθούντος και του βροχερού καιρού του περασμένου σαββατοκύριακου, η ταινία προσέλκυσε, όπως ανέφερε ο Αλέξης Μπιτούνης των Στερ/Odeon, στη Βέσο Μάρε, πάνω από 4.000-4.500 θεατές, με καλύτερη μέρα την Πέμπτη 25/5 όπου και με τις προπωλήσεις εισιτηρίων, είχαν κοπεί κοντά στα 2.000 εισιτήρια.

Το φιλμ που έχει πολλές εντυπωσιακές σκηνές καταδίωξης, πολύ χιούμορ, τον Τζόνι Ντεπ ως Τζακ Σπάροου – Τζακ ο Σπουργίτης σε κέφια ξανά και ένα συμπρωταγωνιστικό ζευγάρι με χημεία μεταξύ του (ο Μπρέντον Θουέιτις και η 25χρονη Αγγλίδα ηθοποιός Κάγια Σκοντελάριο) συν και τον Ορλάντο Μπλουμ που αν και παίζει μόνο σε 2 σκηνές, εμφανίζεται μαζί και με την Κίρα Νάιτλι σε μία σκηνή – bonus μετά τους τίτλους τέλους (γι’ αυτό μην βιαστείτε να φύγετε) στις ΗΠΑ το τριήμερο 26-28/5/2017 ήρθε ξεκάθαρα 1ο στο box office με κοντά 63 εκατομμύρια δολάρια (ενώ η εκτίμηση για συνολικά το 4ήμερο της αργίας του Memorial Day στις ΗΠΑ είναι για 77 εκατομμύρια δολάρια περίπου σύμφωνα με το box officemojo.com).

Στον υπόλοιπο κόσμο το νέο φιλμ των «Πειρατών» που έχει πολλές αναφορές στον θεό της αρχαιοελληνικής μυθολογίας, τον Ποσειδώνα και την τρίαινα του, έφτασε τα 209 εκατομμύρια με μόνο την Κίνα να χαρίζει στην ταινία 67,8 εκατομμύρια δολάρια. Το ζητούμενο τώρα είναι για την ακριβή 5η ταινία των Πειρατών αν θα μπορέσει να φτάσει συνολικά τις εισπράξεις των 2 προηγούμενων ταινιών, του φιλμ του 2011 (Pirates of the Caribbean, on stranger tides)όπου έπαιζαν και η Πενέλοπε Κρουζ με τον Ίαν Μακ Σέιν και του 2007 (Πειρατές της Καραιβικής, at World’s end).

Στα Στερ/Odeon είδαμε στην προβολή των Πειρατών από πιτσιρικάδες μέχρι οικογένειες με τα παιδιά τους και πολλούς λάτρεις του franchise που είναι και ατραξιόν στην Ντίσνειλαντ και την Eurodisney. Μάλιστα σε κάποιες χαρακτηριστικές σκηνές, αρκετοί από το κοινό χειροκροτούν.

Φυσικά αναμείνατε και τη νέα ταινία των Πειρατών σύντομα. Όσο για τον Σαλαζάρ τον υποδύεται στο φιλμ ο Ισπανός σταρ Χαβιέ Μπαρδέμ.

Το φιλμ που θα κρατήσει όπως δείχνουν τα πράγματα την εμπορική δυναμική του (σε εποχές κρίσης και διαβάσματος των παιδιών λόγω εξετάσεων έφτασε τα 100.000 εισιτήρια όπως ακούσαμε στο 4ήμερο της πρεμιέρας του, πανελλαδικά) διανέμει η εταιρεία Feelgood.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ