Πάτρα: "Οκτάβες Εγκεφαλικής Ευτυχίας"- Διάλεξη του καθηγητή Γιώργου Παπαδόπουλου στον "Μουσικό Μάϊο"

Το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 στις 9μ.μ., και στο πλαίσιο του 20ου "Μουσικού Μαΐου", που διοργανώνει η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών και το Ίδρυμα Ι.&.Ε. ΤΟΠΑΛΗ, ο καθηγητής Νευροανατομίας του Α.Π.Θ., Γιώργος Χ. Παπαδόπουλος, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Οκτάβες Εγκεφαλικής Ευτυχίας".Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:



"Η ευτυχία αποτελεί, ως γνωστόν, διαχρονικό και επίμονο αίνιγμα. Η ίδια η φύση της υποχρεώνει ανθρώπους και κοινωνίες να προσπαθούν εναγωνίως να της δώσουν μορφή και ταυτόχρονα να τη διαφυλάξουν από κάθε "ανίερη" προσπάθεια αποδόμησής της σε κοινώς κατανοητά στοιχεία και εμπράγματες βιολογικές διεργασίες.

Εάν όμως, όπως είναι σήμερα σαφές, εμείς και ο εγκέφαλος μας είμαστε εξελικτικό δημιούργημα εκατομμυρίων ετών βιολογικών προσαρμογών και εμπνεύσεων, τότε είναι πολύ πιθανό ότι η φευγαλέα ή όχι αίσθηση ευγενούς ευτυχίας στην οποία μπορεί να προσβλέπει ο καθένας μας θα αξιοποιεί τα νευρωνικά κυκλώματα που αναπτύχθηκαν για τη διεκπεραίωση των πιο απλών ευχαριστήσεων που μπορεί να εξυπηρετήσει ένας εγκέφαλος που αναζητά διαρκώς ανταμοιβές στην καθημερινή σχέση του με το σώμα και τον κόσμο.

Με την αυτονόητη επισήμανση ότι η αναζήτηση και η ανάδειξη των σημαντικών της πολύσημης ευτυχίας είναι δουλειά της ίδιας της ζωής και των πρωταγωνιστών της και όχι δουλειά πολυΐστορων ομιλητών ή επιστημόνων, ο καθηγητής Γιώργος Χ. Παπαδόπουλος παρουσιάζει τα εννοιολογικά, βιολογικά, μεθοδολογικά, εξελικτικά και φιλοσοφικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και η νευροβιολογική μελέτη της ευτυχίας, και εξηγεί γιατί διαμορφωθήκαμε από την εξέλιξη όχι να είμαστε ευτυχείς, αλλά να αναζητούμε να υποδυθούμε το φάντασμα της ευτυχίας.

Ο Γιώργος Χ. Παπαδόπουλος (http://users.auth.gr/gpapadop) σπούδασε Κτηνιατρική στο ΑΠΘ και μετεκπαιδεύτηκε στις Νευροεπιστήμες. Είναι καθηγητής Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Διευθυντής του ομότιτλου Εργαστηρίου και του Τομέα Δομής και Λειτουργίας των Ζωικών Οργανισμών του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ. Διατέλεσε Visiting Professor στο College of Medicine του University of Illinois at Chicago, Invited Scientist στο Tokyo Metropolitan Institute for Neuroscience, και Research Fellow στο University College London.

Διδάσκει νευροβιολογία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Τμημάτων Κτηνιατρικής, Ιατρικής και Ψυχολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής/κριτής σε πολλά διεθνή νευροεπιστημονικά περιοδικά. Επέβλεψε την εκπόνηση 11 διδακτορικών διατριβών και βραβεύτηκε για την ερευνητική του δραστηριότητα στις Ιατρικές Επιστήμες από το Εμπειρίκιο Ίδρυμα και από τη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, Κατερίνη, Κοζάνη) και προσκεκλημένος συγγραφέας στα περιοδικά "Progress in Neurobiology", "Trends in Neurosciences", "Scientific American", "BHMA Ιδεών", "Athens Review of Books", "Σύναψις".

Δημοσίευσε περίπου 90 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και 30 άρθρα επιστημονικής εκλαΐκευσης και κοινωνικού προβληματισμού, ενώ εξέδωσε 12 βιβλία (επιστημονικά και λογοτεχνικά), 9 κεφάλαια σε βιβλία και 1 CD.

Με την διάλεξη (απαραίτητο στοιχείο κάθε "Μουσικού Μαΐου") του καθηγητή Γιώργου Χ. Παπαδόπουλου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της "Φιλαρμονικής" (Ρήγα Φερραίου 7), ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του 20ου "Μουσικού Μαΐου".

