Πάτρα: Συζήτηση με τον καθηγητή Γιώργο Παπαδόπουλο το Σάββατο στο βιβλιοπωλείο «Το Δόντι»

Μια συζήτηση με τον συγγραφέα και καθηγητή ανατομικής, ιστολογίας και εμβρυολογίας Γιώργο Χ. Παπαδόπουλο διοργανώνεται το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 στη 1 το μεσημέρι στο βιβλιοπωλείο «Το Δόντι» στην Πάτρα στην Φιλοποίμενος 36-42, στοά Πραπόπουλου.

Θέμα της συζήτησης είναι η παράλληλη συγγραφική παρουσία του στους χώρους της ιατρικής και της ποίησης.

Με τον Γ. Παπαδόπουλο θα συζητήσουν ο Ηλίας Κούβελας, ομ. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και η Νικολέττα Κατσιδήμα – Λάγιου, φιλόλογος, συγγραφέας.

Αφορμή για τη συζήτηση είναι τέσσερα βιβλία του Γ. Παπαδόπουλου που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις University Studio Press. Πρόκειται για τα βιβλία ιατρικής «9+1 εγκεφαλικές ανθρωπογραφίες» και «Το σύμπαν των εγκεφάλων» και τις ποιητικές συλλογές «Μικρές αγγελίες και ενήλικα επειδή» και «Δρομολόγια ανακύκλωσης, θεωρίες φυγής». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχούν στο βιβλιοπωλείο και επιλογές από το σύνολο της συγγραφικής εργασίας του Γ. Παπαδόπουλου.

Ο Γιώργος Χ. Παπαδόπουλος έχει σπουδάσει Κτηνιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και μετεκπαιδεύτηκε στις Νευροεπιστήμες. Είναι καθηγητής Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Διευθυντής του ομότιτλου εργαστηρίου και του Τομέα Δομής και Λειτουργίας των Ζωικών Οργανισμών του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ.

Διατέλεσε Visiting Professor στο College of Medicine του University of Illinois at Chicago, Invited Scientist στο Tokyo Metropolitan Institute for Neuroscience, και Research Fellow στο University College London. Διδάσκει νευροβιολογία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Τμημάτων Κτηνιατρικής, Ιατρικής και Ψυχολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής/κριτής σε πολλά διεθνή νευροεπιστημονικά περιοδικά.

Έχει δημοσιεύσει περίπου 90 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και 30 άρθρα επιστημονικής εκλαΐκευσης και κοινωνικού προβληματισμού, ενώ έχει γράψει 12 βιβλία (επιστημονικά και λογοτεχνικά), 9 κεφάλαια σε βιβλία και 1 CD.