Θλίψη στον μουσικό κόσμο - Έσβησε ξαφνικά στα 52 του χρόνια ο τραγουδιστής Chris Cornell

Ιδιαίτερη θλίψη στους μουσικόφιλους και όχι μόνο προξένησε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Chris Cornell στα 52 του μόλις χρόνια.

Ο εκλιπών τραγουδιστής ήταν με το συγκρότημα του, τους Soundgarden, από τους δημιουργούς του Grunge Rock στην δεκαετία του '90, ένα μουσικό κίνημα γνωστό σε όλο τον πλανήτη που ξεκίνησε από την πόλη του Seattle. Σύμφωνα με την οικογένεια του καλλιτέχνη, ο Cornell πέθανε ξαφνικά την Τετάρτη 17/5/2017 το βράδυ στο Detroit των ΗΠΑ.

Όπως έγραψε το σάιτ apotis4stis5.com, απίστευτο και λυπηρό, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 52 ετών ο Chris Cornell, ο οποίος ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα και λογικά θα ερχόταν συχνά στην χώρα μας.

Παράλληλα με τους Soundgarden, είχε φτιάξει και τους Temple Of The Dog στην μνήμη του τραγουδιστή των Mother Love Bone και φίλου του Andrew Wood. Είχε μία από τις καλύτερες φωνές στο σύγχρονο ροκ, σε λίστα του Guitar World ήταν πρώτος και 4ος στο Heavy Metal και 9ος στο Rolling Stone. Το 1997 μετά την διάλυση των Soundgarden που φτιάχτηκαν ξανά το 2010, ο Chris Cornell ακολούθησε προσωπική καριέρα και μεταξύ άλλων έγραψε και το τραγούδι για το «Casino Royal» της σειράς ταινιών James Bond.

Το 2001 με μέλη των Rage Against the Machine, Tom Morello, Tim Commerford και Brad Wilk έφτιαξαν τους Αudioslave. Μαζί με τους Alice in Chains, Nirvana, και Pearl Jam οι Soundgarden ήταν τα διασημότερα συγκροτήματα από το Seattle στην δεκαετία του '90.

O Cornell όπως έγραψε το σάιτ apotis4stis5.com, είχε βέβαια παλαιότερα προβλήματα με τα ναρκωτικά.

Μερικές ώρες πριν βρεθεί νεκρός, είχε παίξει σε συναυλία στο Detroit.